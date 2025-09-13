Reanudan las obras en el viaducto de Trapagaran

Interbiak retomará mañana los trabajos de sustitución de la junta de dilatación del viaducto de Trapagaran de la Supersur. La actuación afectará a los dos ... sentidos de la circulación hasta finales de año, aunque no obligará finalmente a anular la salida de la Margen Izquierda, como estaba previsto. Por lo menos de forma continua. Sí que podrían producirse «cierres puntuales por necesidades operativas», aseguran desde la sociedad foral.

La Diputación continúa así con el calendario de obra previsto y que se extenderá en distintas fases hasta diciembre. La pausa estival permitió minimizar las afecciones durante los desplazamientos veraniegos.

Los trabajos se centrarán ahora en la calzada sentido Cantabria. Los vehículos que se dirigen hacia la comunidad vecina se desplazarán por un «by pass» por el carril destinado al tráfico de salida hacia Ezkerraldea. El trazado normal se recuperará cuando terminen las obras, previsiblemente a finales de octubre. El tráfico en dirección Álava y Gipuzkoa seguirá por los dos viales.

La rotura y el desgaste de la junta de dilatación del viaducto de Trapagaran ha obligado a la Diputación a sustituir la pieza en su totalidad. Son 35 metros en una de las carreteras más importantes y uno de los tramos más llamativos de la vía de pago que circunvala Bilbao.

Antes de verano se actuó en un sentido y ahora toca el otro. Las labores tendrán un coste en total de 850.000 euros. Es una «reparación ciertamente compleja», según aseguran desde Interbiak. Una vez concluida esta parte, los trabajos continuará con la restitución de la mediana y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

El viaducto de Trapagaran es la estructura más relevante de la Supersur. Con 795 metros de longitud y un tablero en un cajón de 35 metros de anchura, es un hito de la ingeniería viaria. Fue construida de una sola pieza. Confluyen en este punto tres calzadas independientes, una de tres carriles sentido Gipuzkoa y Álava y dos de dos hacia Cantabria y la Margen Izquierda.