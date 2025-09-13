El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Reanudan las obras en el viaducto de Trapagaran

Leire Pérez

Leire Pérez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:59

Interbiak retomará mañana los trabajos de sustitución de la junta de dilatación del viaducto de Trapagaran de la Supersur. La actuación afectará a los dos ... sentidos de la circulación hasta finales de año, aunque no obligará finalmente a anular la salida de la Margen Izquierda, como estaba previsto. Por lo menos de forma continua. Sí que podrían producirse «cierres puntuales por necesidades operativas», aseguran desde la sociedad foral.

