Qué coche comprar en 2019: las 6 mejores ofertas de coches en relación calidad precio

Te mostramos seis opciones de vehículos para que aciertes de pleno si vas a cambiar de coche Jueves, 27 junio 2019, 16:23

1 Hyundai Tucson El superventas de Hyundai y uno de los SUV más vendidos de los últimos años

Hyundai Tucson sigue manteniendo una posición de liderazgo dentro de un segmento cada vez más concurrido, SUV Compacto. Su renovada imagen a finales del 2018 incluye cambios significativos para seguir a la cabeza manteniendo los estándares de calidad y seguridad que han diferenciado a este modelo del resto de competidores.

Sus dimensiones ofrecen un tamaño cómodo y manejable a la vez que amplio. Mide 4,48 metros de longitud y 1,85 metros de ancho. Es destacable su gran capacidad de maletero con 513 litros, de distribución diáfana sin elementos que molesten a la hora de proceder a cargarlo. Estos 513 litros pueden convertirse en 1.503 litros si se abaten los asientos traseros.

Motores

El Hyundai Tucson 2019 equipa un nuevo y moderno motor diésel de 1.6 litros disponible con dos niveles de potencia: 115 y 136 CV. Estos motores estrenan la tecnología micro hibrida incorporando un motor eléctrico de 48 V lo que proporción 16 cv adicionales y permite bajar aún más las emisiones.

En gasolina existe un 1.6 atmosférico de 132 CV y un 1.6 turbo de 177 CV. Por encima se sitúa un bloque diésel de 2.0 litros y 185 CV, también disponible con sistema micro hibrido. Todos los motores de Hyundai Tucson son más eficientes que la anterior versión y cumplen al 100% con la normativa Euro 6d Temp. La versión microhíbrida además tiene la categorización ECO lo que permite en ciertas ciudades poder acceder a ellas incluso en dias de restricción medio ambiental.

Los motores de Hyundai van asociados a cajas manuales de 6 velocidades o automaticas de doble embrague de siete u ocho velocidades según el motor elegido. Esta moderna caja se caracteriza por una suavidad extrema a la hora de

En cuanto a los consumos, pueden variar entre 6,3 y 7,5 l/100 km.

Equipamiento

Incluye mejoras en cuanto a conectividad avanzada como un sistema de sonido Premium de Krell, un cargador inalámbrico de teléfono basado en QI estándar y conexión USB con pantalla táctil LCD de ocho pulgadas y conectividad Bluetooth, Apple Car Play y Android.

Los faros ahora pueden ser full led y las nuevas llantas abarcan desde las 16 hasta las 19 pulgadas.

Además, el Tucson 2019 puede equipar también un sistema de navegación de ocho pulgadas que ofrece mapas 3D. Todas las versiones equipadas con navegador tienen la posibilidad de conectarse al móvil a través de Wifi y así disponer de radares e información de tráfico en tiempo real.

Hay cinco niveles de equipamiento: Essence, Klass, SLE, Tecno y Style (de menos a más equipado), con elementos como el sensor de luces, el control de crucero, sensor de parking, bluetooth, alarma, llantas…

Dependiendo del equipamiento encontraras cámara 360º detector de ángulo muerto, aviso de trafico trasero, asientos ventilados, volante calefactado, apertura remota de maletero etc…

Completo sistema de seguridad

Esta claro que la seguridad es otro aspecto con da vez más relevancia en los nuevos modelos, y Hyundai Tucson no se podía quedar atrás. Al igual que el Hyundai i30 y KONA que incluyen sistema de asistencia a la conducción muy avanzados, el Tucson cuenta con las últimas características de seguridad activa y asistencia de conducción.

Partimos de un elemento básico en la seguridad como es el sistema de suspensión donde Hyundai es de las pocas marcas que mantienen el sistema multi link en la parte trasera de dicho elemento dotando al Tucson de un aplomo y un paso por curva que lo diferencian del resto de competidores. Es seguro y se siente seguro.

El sistema Hyundai SmartSense incluye: sistema de asistencia a la frenada de emergencia, sistema activo de mantenimiento de carril, detector de fatiga advertencia de atención del conductor, control de crucero inteligente, detección de señales de tráfico, advertencia de límite de velocidad inteligente y monitor 360º.

Interior

Hyundai Tucson actualiza el interior aplicando nuevos materiales de más calidad y con tacto más agradable para la parte alta del salpicadero. Nueva 'pantalla flotante' en la parte alta de la consola central, con lo que se mejora la visibilidad de la misma.

Dicha pantalla se usa como cámara trasera con guias activas que nos indican claramente los movimientos del volante.

Además de esto, Hyundai Tucson incorpora elementos de confort como asientos calefactados y refrigerados, sistema de cámara perimetrales, carga inalámbrica de smartphone… El confort del nuevo Hyundai Tucson se ve reforzando con la amplitud de su interior.

Tu mejor opción de SUV Compacto

El Hyundai Tucson es un modelo completamente nuevo, que estrena plataforma y elementos de seguridad nunca vistos en la marca.

Y como siempre en Hyundai con cinco años de garantía sin límite de kilometraje y cinco años de asistencia en carretera.

Fiabilidad, Amplitud, confort, tecnología y seguridad son los elementos fundamentales que hacen que Hyundai Tucson sea la opción más acertada si estás buscando un SUV compacto.

Descubre la mejor oferta para comprar Hyundai Tucson en Hyunbisa, concesionario oficial de Hyundai en Bizkaia parte de Grupo Ortasa.

Conduce uno de los mejores SUV del mercado.

Más información

El precio de partida con el equipamiento de acceso de gama del Hyundai Tucson, Hyundai Essence, es de 18.700€.

Más información

Concesionario Oficial Hyunbisa

Alto de Enekuri | Barakaldo | Galdakao | Abadiño

Horario taller Alto Enekuri y Galdakao:

Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Horario exposición:

Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00.

Sábados de 10:00 a 13:30

Tel.: 944 42 40 68

Email: info.hyunbisa@redhyundai.com

Cómo llegar

Web: www.hyundai.es/concesionarios/hyunbisa

2 BMW X1 Superioridad en cualquier terreno

El nuevo BMW X1 marca la pauta. Su pasión por la acción se manifiesta sobre todo en su dinámico diseño. A primera vista, se reconoce como un todocamino por los cuatro costados: su exterior se caracteriza por unos voladizos cortos y una gran distancia entre ejes típica de un SAV (Sports Activity Vehicle). Deja claras sus ambiciones con un dinamismo y una agilidad convincentes. Y gracias a su gran versatilidad y flexibilidad en combinación con las tecnologías más innovadoras, garantiza la máxima comodidad en todos los metros recorridos.

Listo para cualquier situación

Cualquier movimiento llama la atención: el nuevo BMW X1 impresiona por sus extraordinarias formas y detalles. La llamativa parrilla delantera BMW y el pronunciado paragolpes, en combinación con los estrechos faros LED autoadaptables, garantizan una imagen de lo más fiable. En el interior, la elegancia y la amplitud combinan con la versatilidad en todos los aspectos.

Las múltiples facetas del dinamismo

Excepcional para otros, pero incluido de serie en la Gama BMW X: superioridad en cualquier terreno. Tecnologías innovadoras como el cambio Steptronic o el sistema de tracción a las cuatro ruedas BMW xDrive y los motores deportivos pero eficientes de 3 y 4 cilindros BMW TwinPower Turbo hacen del BMW X1 un compañero en quien confiar en cualquier ruta.

Un tesoro en la caja de cambios

Con hasta ocho velocidades; hace que la conducción sea mucho más confortable y siempre responde satisfactoriamente. A muy baja velocidad (maniobras) permiten tener muy buen control de los movimientos del coche, ganar velocidad con total suavidad a la salida de los semáforos y seleccionan marchas con rapidez en carretera cuando es necesario.

Las normas quedan atrás

El innovador concepto de displays del BMW X1.

Experimenta el futuro en toda su magnitud y con todos sus colores, nunca perderás de vista tus objetivos en el nuevo BMW X1.

Display de control de 10,25 pulgadas

El display de control táctil de 26 cm (10,25 pulgadas) de alta resolución te presenta toda la información relevante para la conducción de un vistazo. Se maneja de forma intuitiva mediante el volante multifunción, el controlador iDrive de la consola central y la función táctil. Mediante el control por voz también se pueden seleccionar numerosas funciones del sistema de navegación y multimedia.

Cuadro de instrumentos con tecnología Black Panel

El cuadro de instrumentos, diseñado con tecnología Black Panel, presenta una superficie en negro mate con dos anillos cromados de precisión y está integrado en el cuadro de instrumentos de una forma moderna y elegante. Muestra al conductor el contenido adicional deseado y relevante en una pantalla en color de 14,47 cm (5,7 pulgadas) en el centro.

En sintonía con los tiempos

Tecnologías de conectividad.

Nuestro mundo está cada vez más interconectado. Dondequiera que lo lleve su camino, con BMW ConnectedDrive siempre se mantendrá en contacto. Saque partido hoy de las tecnologías del futuro y explore una excepcional forma de movilidad. Descubra innovaciones inteligentes e intuitivas que lo conectan aún más estrechamente con el mundo exterior.

El nuevo BMW X1 presenta la deportividad y libertad de conquistar cualquier terreno, ya sea en la ciudad o en plena naturaleza.

Tu BMW X1 en Enekuri Motor

410€/mes (60meses - 50.000km totales) con todo incluido, para pedidos hasta el 31 de julio.

Más información

Enekuri Motor

Ctra. Bilbao Asúa Poi. lnd. Fátima P-A4 y B-2

(Alto de Enekuri) Erandio

Tel.: 944 74 59 69

Web: www.enekurimotor.bmw.es

3 Škoda Scala Nuevo compacto deportivo con la última tecnología en seguridad y conectividad

Škoda Scala ha sido, y sigue siendo, la gran novedad y sorpresa en este 2019.

Sustituto del Spaceback, el nuevo Škoda Scala tiene una distancia entre ejes de 2.649 milímetros dentro de una longitud total de 4.362 milímetros, 1.793 milímetros de ancho y 1.471 milímetros de altura. El nuevo compacto de la marca checa estrena diseño y la plataforma del Grupo Volkswagen MQB A0, lo cual implica una sorprendente habitabilidad. Sin duda, uno de los modelos más asequibles de su categoría ya que parte de 13.990€, además de ser el que más espacio para las piernas tiene en la fila trasera y el de maletero de mayor capacidad volumen,467 litros. No hay ningún turismo de cinco puertas y con menos de 4,50 metros de longitud que tenga uno de mayor volumen.

Motores y marchas

El nuevo Škoda Scala viene con una selección de cuatro motores distintos y cuatro acabados diferentes: Active, Ambition, Style y Sport. Todos los motores disponen de inyección directa, así como turboalimentación y cumplen con el estándar de emisiones Euro 6d-TEMP.

En su lanzamiento al mercado ofrece dos motores de gasolina con una cilindrada de 1.0 o 1.5 litros, así como un motor diesel de 1.6 litros, todos por debajo de 120gr/km de co2 por lo que no pagan impuesto de matriculación y con cambio manual de 6 velocidades y automático DSG de 7 velocidades.

Por su parte, el 1.0 G-TEC, diseñado para funcionar con gasolina y gas natural comprimido (GNC), estará disponible en el cuarto trimestre de 2019 con motor 1.0 G-TEC de 90 CV y cambio manual. Viene con el reclamo de la etiqueta ECO para poder acceder a escenarios de restricciones como los de Madrid y Barcelona.

Equipamiento

El nuevo Škoda Scala también destaca por un gran equipamiento tanto de serie como opcional: Faros full LED, portón de maletero con apertura y cierre eléctrico, pantalla de hasta 9.2» con virtual Cockpit,

En todos los equipamientos está disponible la opción de compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay así como el acceso a la plataforma Škoda Connet la cual nos va a permitir tener acceso remoto a nuestro vehículo para conocer su ubicación y al servicio proactivo de mantenimiento en el que nos va a informar permanentemente del estado de nuestro vehículo.

Completo asistente de seguridad

Entre los sistemas de ayuda a la conducción están el control de velocidad adaptativo, el de detección de vehículos en el ángulo muerto (Side Assist), la alerta de tráfico cruzado trasero y los asistentes de frenada de emergencia y de mantenimiento de carril, estos dos últimos de serie desde el acabado Active.

Oportunidad First Edition

Škoda lanza una edición limitada a 200 unidades llamada First Edition con un equipamiento más abundante que el acabado Style. Incluye elementos como asientos deportivos, volante deportivo multifunción, pedales con acabado en aluminio, inserciones específicas para el salpicadero, suspensión de dureza variable, faros full LED y llantas de 18 pulgadas. El Scala First Edition solo se puede pedir con el motor 1.5 TSI de 150 CV y el cambio DSG. Según la previsión de Škoda, antes de que termine junio de 2019 habrá vendido todas las unidades. A partir de ese momento estará disponible el nivel Sport, que en esencia es igual que el First Edition pero sin los faros full led de serie.

Tu mejor opción de vehículo compacto

Estamos en definitiva ante un gran producto, que se ha convertido en la mejor alternativa del segmento C, sobre todo si valoras positivamente disponer de un gran maletero o de unas plazas traseras amplias con los sistemas de seguridad más avanzados y la fiabilidad y eficiencia de las mecánicas del grupo Volkswagen

Descubre la mejor oferta para adquirir el nuevo Škoda Scala, en tu concesionario oficial Ortasa Motor en Bizkaia .

Más información

Concesionario Oficial Skoda Ortasa Moto

Alto de Enekuri | Galdakao | Abadiño

Horario taller Alto Enekuri y Galdakao:

Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00.

Horario exposición:

Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00.

Sábados de 10:00 a 13:30

Tel.: 944 275 051

Cómo llegar

Web: www.grupoortasa.com

4 Lexus UX 250h El Crossover Compacto Híbrido

El nuevo Lexus UX 250h ofrece un carácter premium y la seguridad innovadores de Lexus en un vehículo que combina revolucionarios nuevos elementos de diseño con una motorización de altísima eficiencia. Para muchos clientes, el UX 250h no solo será su primer Lexus, sino también su primer vehículo premium.

El UX convence a muchos conductores, en particular a aquellos clientes con familias jóvenes que busquen la flexibilidad de un crossover, pero también un vehículo que circule con agilidad por la ciudad, como un compacto. Al mismo tiempo, el UX es una gran opción para familias cuyos hijos son ya mayores, y para parejas cuyos desplazamientos combinen a menudo el trabajo con el placer.

El UX 250h es un refinado crossover urbano. Mide 4,49m de largo, 1,52 de alto y 1,84m de ancha y la distancia entre ejes es de 2,64m. Las proporciones permiten un radio de giro de 5,2 metros, un referente en su segmento. Su interior está realizado con materiales de alta calidad y acabados artesanales.

Asimismo, el UX es el primer Lexus fabricado sobre la nueva plataforma de Arquitectura Global Compacta. Una estructura tan ligera como excepcionalmente rígida, un centro de gravedad extremadamente bajo y un meticuloso ajuste de la suspensión dotan al UX de una agilidad de manejo y un confort de marcha ejemplares, además de una personalidad inconfundible al volante.

Una experiencia única de conducción

El UX 250h avanza por la acción combinada de un eficiente motor de gasolina de dos litros con 146CV y de un bloque eléctrico que aporta otros 109. La potencia conjunta de este sistema híbrido asciende a 184CV.

El UX 250h está disponible con tracción a las ruedas delanteras o con tracción eléctrica a las cuatro, E-FOUR. En este último la distribución de potencia entre los ejes delanteros y traseros se optimiza automáticamente mediante el control de estabilidad del vehículo al acelerar, tomar curvas o circular por superficies deslizantes.

Lexus Safety System +

En cuanto a la seguridad, todos los modelos están equipados con el nuevo Lexus Safety System +. Se trata de un paquete totalmente integral para la prevención de accidentes que incluye ocho airbags, control de crucero con radar dinámico, sistema de seguridad con detección de peatones, de mantenimiento de trayectoria con aviso de cambio involuntario de carril con asistencia a la dirección, reconocimiento de señales de tráfico y control adaptativo de luces de carretera.

Maletero

El UX 250h ofrece un espacio excelente en el maletero y versatilidad para el transporte acorde a la gama SUV Compactos Premium. Con los asientos traseros en posición vertical, el volumen de carga es de 438 litros (401 litros en la versión 4x4). Los asientos traseros se abaten 60/40 y, si se pliegan juntos, se crea una zona de almacenamiento plana que aumenta la capacidad de carga hasta 1.231 litros (1.194 litros en la versión 4x4).

Con etiqueta ECO

Los híbridos autorrecargables de Lexus cuentan con la Etiqueta ECO de la DGT para poder circular sin restricciones. Con un consumo en Ciclo Consumido NEDC de entre 4,1l/100km y 4,3l/100km y unas emisiones de CO2 de entre 94g/km y 97g/km supone una apuesta por la sostenibilidad y la movilidad urbana.

El UX250h cuenta con varias puestas en escena todas ellas con el cuidado y presencia que caracteriza a Lexus. La más asequible parte de los 29.900€, un importe inferior a sus principales competidores. La versión más premium del UX250h reclama 55.500€.

Puede probarse en el concesionario de Lexus Bilbao, Avenida Iparraguirre 104 (Leioa).

Más información

Web: www.lexusbilbao.es

Email: ventas@bilbao.lexusauto.es

Tel. 944 230 910

5 Nuevo Ford Focus Diseño más deportivo y espacioso

El nuevo Ford Focus es el más innovador y dinámico en la historia de este modelo, actualmente es un vehículo con un aire más deportivo gracias a su silueta aerodinámica. Cada acabado se distingue por sus complementos únicos, como los detalles de aluminio satinado para el exterior del Vignale; los grandes alerones y aberturas delanteras para la versión ST-Line; y las placas delanteras y traseras plateadas del Active.

En el interior del nuevo Ford Focus encontramos líneas sencillas, materiales y superficies que fluyen y crean un efecto envolvente. La versión Vignale cuenta con acabados con efecto madera y piel de primera calidad, el ST-Line tiene acabados deportivos con efecto fibra de carbono y costuras rojas y la versión Active se distingue por tener materiales y superficies más resistentes y texturizadas.

El nuevo Focus también ofrece más espacio interior, con una longitud adicional de más de 5 centímetros entre las ruedas delanteras y traseras.

Avanzadas tecnologías de asistencia al conductor hacen que la conducción del Ford Focus sea sencilla y segura.

El Control de Crucero Adaptativo, ayuda al vehículo a mantener una distancia de conducción cómoda con respecto a los vehículos de delante, se mejora con:

1. Stop & Go, que permite que el Focus se detenga completamente en tráfico intermitente, arrancará automáticamente si se detiene durante menos de 3 segundos o pasado ese tiempo el conductor puede pulsar el botón del volante o el acelerador para arrancar.

2. Reconocimiento de señales de velocidad, que puede ajustar la velocidad para mantenerse dentro de los límites mediante el control de las señales de velocidad.

3. Centrado de carril, que ayuda a mantener el vehículo centrado en su carril.

El sistema de iluminación delantero adaptativo de Ford, con luz de curvas predictiva y luz basada en señales, preajusta los patrones de los faros para obtener la máxima visibilidad antes de llegar a una curva, cruce o rotonda.

Pantalla Head-up (HUD) una de las más brillantes y grandes disponibles que ayuda a los conductores a mantener sus ojos en la carretera proyectando información útil en su campo de visión.

Asistente de Estacionamiento Activo 2 facilita aparcar controlando la selección de la marcha adelante y atrás, el acelerador y el freno, así como la dirección, y maniobrando automáticamente en espacios de aparcamiento. El conductor puede controlar el movimiento del vehículo simplemente seleccionando el punto muerto y manteniendo pulsado un botón en la consola central.

Motorizaciones, opciones de gran rendimiento y eficacia

El nuevo Ford Focus ofrece motores de gasolina y diésel eficientes, diseñados para realizar un consumo excelente y emisiones más limpias. En la gama del Ford Focus se incluye nuestro premiado motor de gasolina 1.0L Ford EcoBoost hasta 92kW (125CV) de potencia.

Nuevos motores gasolina Ford EcoBoost

• 1.0l Ford EcoBoost gasolina 74 kW (100 CV), 92 kW (125CV)

• 1.5l Ford EcoBoost gasolina 110 kW (150 CV), 135 kW (182 CV)

Nuevos motores diésel Ford EcoBlue

• 1.5l Ford EcoBlue diésel 70 kW (95 CV), 88 kW (120 CV)

• 2.0l Ford EcoBlue diésel 110 kW (150 CV)

Los usuarios también pueden elegir entre transmisiones manuales de seis velocidades, y una nueva caja de cambios automática de ocho velocidades que se adapta a diferentes estilos de conducción para ofrecer los cambios de velocidad más suaves.

Más información

Concesionario Oficial Ford Mintegui:

Barrio Santimami, 35 A, La Avanzada

Horario taller:

Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00.

Horario exposición:

Lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 15:30 a 20:00.

Sábados de 10:00 a 13:30

Teléfono: 944 31 53 27

Web: www.mintegui.com

6 Toyota Corolla Vuelve el coche más vendido del mundo

La nueva familia Corolla ha vuelto para quedarse. Con un planteamiento de diseño totalmente nuevo y un renovado sistema de propulsión hibrido, el vehículo más vendido del mundo lo tiene todo: un nuevo y estilizado exterior, un interior completamente renovado, una serie de tecnologías superiores y quizás por encima de todo, elementos de seguridad mejorados. Corolla ha vuelto y es mejor que nunca.

3 carrocerías

El nuevo Toyota Corolla se comercializa con tres variaciones de carrocería: 5 puertas (Corolla Hybrid), familiar (Corolla Hybrid Touring Sports) y berlina (Corolla Hybrid Sedan). Corolla es ágil y compacto, mientras que Corolla Touring Sports es espacioso y cómodo. Corolla Sedan, por su parte, es el más elegante, 100% business class.

Híbrido autorrecargable

A la venta desde 20.850€ cuenta con dos tipos de motorizaciones híbridas eléctricas autorrecargables de 122 y 180CV. Los motores híbridos del nuevo Toyota Corolla son ante todo silenciosos, suaves y con una gran respuesta. Además, permiten ahorrar combustible y reducir las emisiones. Así, el nuevo Toyota Corolla tiene un consumo medio (l/100km): 4,3-5,1L. En lo que respecta a las emisiones CO2 (g/km) se sitúan en el rango de 97-116. Al ser autorrecargables, no hay que preocuparse de enchufarlos para recargar la batería.

Amplio maletero

Todas las variantes cuentan con un completo equipamiento de serie. En este renacido Corolla cobra también importancia el amplio espacio interior. El maletero ofrece casi 600 litros de capacidad en su versión familiar. En las versiones Corolla cuenta con un maletero de 361 litros y en la versión Sedán va hasta los 471 litros. Sus dimensiones exteriores son de 4,37m de longitud total, 1,79m de anchura total y 1,43m de altura se optimizan para conseguir el máximo confort.

La seguridad ante todo

La seguridad es uno de los elementos a destacar. Todos los modelos vienen equipados con el sistema Toyota Safety Sense 2.0, la última versión de los dispositivos de seguridad y ayuda a la conducción de la firma, que incluye sistema de seguridad precolisión con detección de ciclistas y peatones, control de crucero adaptativo con función de parada y arranque automático, avisador de cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales de tráfico y control inteligente de luces de carretera.

Equipamiento

Entre los elementos de equipamiento de la familia Corolla cabe destacar la pantalla TFT de 7», el cargador inalámbrico para teléfonos móviles, el techo practicable, el sistema inteligente de aparcamiento y los faros MultiLED con ajuste dinámico.

Con Etiqueta ECO de le DGT

Por último, los nuevos Corolla Hybrid, Corolla Hybrid Touring Sports y Corolla Hybrid Sedan cuentan con la Etiqueta Eco de la Dirección General de Tráfico.

El nuevo Corolla en sus tres variantes está ya a la venta en el concesionario oficial de Toyota en Bilbao, Toyota Japan Car. Puede probarse en los concesionarios de Leioa, Bilbao, Barakaldo y Durango.

Más información

Teléfono: 944805210

Email: info.ventas@japancar.toyota.es

Web: www.japancar.toyota.es