El proceso de escucha impulsado por las instituciones propone sacar de Murueta la sede del Guggenheim Urdaibai

El proceso de escucha encargado por la Diputación y el Gobierno vasco sobre la posible construcción de una sede del museo Guggenheim en Urdaibai ha ... sacado este miércoles a la luz una conclusión muy llamativa: los ciudadanos de la comarca no ven con buenos ojos que uno de los dos edificios propuestos se vaya a construir en Murueta (el otro se levantaría en Gernika). Los sociólogos que están llevando a cabo esta investigación sobre la opinión de los vecinos han encontrado una fuerte resistencia a este emplazamiento, en pleno corazón de la marisma. Tanto es así que proponen «repensar la localización, dimensión y naturaleza de las posibles ubicaciones para reiniciar el debate».

Esta es una de las nueve conclusiones que hoy han presentado en un acto en la villa foral. Y, aunque los expertos que están llevando a cabo ese proceso de escucha y reflexión, que todavía no ha acabado, han pedido que se analicen los nueve planteamientos en su conjunto, también han dejado claro que Murueta es «un símbolo» para los ciudadanos de la comarca. Un referente «a nivel identitario, ambiental, cultural, histórico y emocional».

Se trata de un lugar «cargado de atmósferas afectivas y simbolismo colectivo» y «abordarlo únicamente como un emplazamiento técnico o turístico no reconoce su densidad material, discursiva y emocional», destacan. La oposición a 'tocar' este lugar se da tanto entre las personas que rechazan de plano levantar un museo en la zona como entre aquellos que apoyan la idea pero no comparten esa ubicación concreta, según han constatado los investigadores.

El proceso de escucha fue activado en febrero pasado por la Diputación y el Gobierno vasco. Fue una decisión tomada desde el poder político como reacción al importante movimiento ciudadano que se había activado en Urdaibai para oponerse a la construcción de una sede del Guggenheim. Las instituciones encargaron al Centro de Estudios Lehendakari Agirre y a la Universidad de Columbia el análisis, que hoy ha presentado sus conclusiones preliminares. El dictamen final no llegará posiblemente hasta enero de 2026. Un poco antes, en diciembre, está previsto celebrar un encuentro con expertos internacionales para analizar el informe en profundidad.

Este proceso de escucha no es vinculante. Así lo ha señalado el director del Lehendakari Agirre Center, Gorka Espiau, doctor en Filosofía e Innovación Social, que se dio a conocer a la sociedad vasca hace dos décadas como uno de los líderes del movimiento Elkarri.

500 entrevistas

Las conclusiones finales podrían llevar a la Diputación a dar un volantazo al proyecto, cuya idea original era levantar dos sedes: Gernika y Murueta (en los astilleros) y unir ambos edificios mediante una senda peatonal de 5 kilómetros jalonada de obras de arte. La iniciativa se había topado ya con varios escollos en Murueta. Un primer informe externo encargado por las instituciones advirtió de que el camino natural no podía albergar ningún elemento artificial. Además, también ha habido que realizar cambios en las normas de protección de la marisma a nivel de Costas, una modificación que ha acabado en los tribunales por parte de Greenpeace y otros grupos ecologistas y cuya seguridad jurídica es ahora mismo incierta.

El proceso de escucha ha identificado cinco discursos o narrativas, a partir de la realización de 500 entrevistas. Se podrían resumir en las siguientes posiciones: «Estoy absolutamente en contra de la ampliación del museo en Urdaibai», «Estoy en contra de la ampliación, pero quiero hablar del desarrollo de la comarca», «Estoy a favor, tenemos que hacer algo», «Depende cómo se haga, no tengo información suficiente» y «Mi opinión no va a cambiar las cosas».

Espiau ha destacado también que los ciudadanos reclaman más información y transparencia para poder formarse una opinión, al tiempo que también consideran que la no existencia aún de un diseño arquitectónico impide a muchos de los vecinos tomar parte en la discusión.

La idea del grupo de escucha pasa ahora por analizar estos patrones preliminares, «que no definitivos», para profundizar en la muestra con más entrevistas (se quiere sondear en mayor medida a la diáspora, a los jóvenes, al mundo de la cultura y a los mayores). El proceso sigue abierto y el trabajo de campo no se cerrará hasta finales de año. Las conclusiones definitivas identificarán una prevalencia entre las cinco corrientes de pensamiento identificadas. Pero será un resultado cualitativo y no cuantitativo. Es decir, no se sabrá con precisión matemática cuántas personas se encuadran en una u otra postura.

Las conclusiones preliminares llegan justo cinco días después de que la diputada general presentara el Plan Estratégico de Revitalización (PEC) de Busturialdea, precisamente, en el mismo lugar en el que hoy se ha desarrollado el acto del grupo de escucha. El viernes, Elixabete Etxanobe no citó el museo como parte del PEC y solo a preguntas de los periodistas mantuvo que esta iniciativa lleva «un proceso paralelo» y que ahora mismo había en marcha un proceso de escucha.