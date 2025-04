Un percebero pide ayuda en Izaro tras ser perseguido por unos pescadores furtivos

David S. Olabarri Martes, 8 de abril 2025, 00:14 Comenta Compartir

Un percebero profesional tuvo que refugiarse entre las rocas en la zona de Izaro y pedir ayuda a los servicios de emergencias (112) tras ser perseguido por un grupo de pescadores furtivos. El incidente se produjo el pasado sábado después de que este hombre les recriminase que estuviesen pescando de manera ilegal. «Cada vez hay más furtivos y son más agresivos», asegura.

No es la primera vez que Jabotxa Rodríguez, vecino de Gorliz, tiene problemas con los pescadores irregulares. Hasta ahora había tenido enfrentamientos con los perceberos furtivos que accedían por tierra «para arrasar con todo». Pero ésta ha sido la primera vez que le han perseguido con una embarcación y le han tratado de embestir. Todo por decirles que no podían recoger más que lo estrictamente necesario «para la carnada». Los furtivos empezaron a increparle y Rodríguez también les contestó. Poco después, vio que su embarcación -mucho más rápida- se dirigía directamente hacia su posición. «Los vi tan cerca que me acojoné», confiesa. Grabó parte de lo ocurrido con su móvil. Ya ha presentado una denuncia en la comisaría de la Ertzaintza.

Jabotxa consiguió refugiarse con su lancha entre las rocas. Los furtivos no podían entrar ahí con su barco, mucho más grande. Llamó a Emergencias y pidió ayuda. Le dijeron que la Ertzaintza no podía acudir y que iban a mandar a una dotación de Salvamento Marítimo. Al cabo de 20 minutos -explica-, los furtivos se marcharon y volvió a llamar para decir que ya no era necesaria la asistencia.

Este pescador profesional insiste en que cada vez hay más furtivos y que incluso vienen de Cantabria porque «saben que aquí los controles» de la Ertzaintza contra esta actividad ilegal «casi no existen».

