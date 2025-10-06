El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Noja es el pueblo que más porcentaje de población gana de toda España y el de más de 2.000 habitantes con más segundas residencias. E. C.

El nuevo 'boom' de Noja, el pueblo de veraneo favorito de los vizcaínos

La demanda en la villa, que pasa de 2.700 a 100.000 vecinos en agosto, eleva el precio de venta del metro un 52% en 4 años

Eva Molano

Eva Molano

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Es un paraíso a 79 kilómetros del centro de Bilbao. Cuenta con dos arenales espectaculares –Ris y Trengandín– y está en un entorno de maravillosas ... marismas, dunas y espacios verdes. Noja era una aldea de pescadores de la que los vizcaínos empezaron a apoderarse hace más de medio siglo. Al principio veraneaban en la zona «cuatro ricos», principalmente de Madrid, relata Estíbaliz Ibarretxe, de padre bilbaíno y madre nojeña, gestora del hotel Arillo y presidenta de los hosteleros. Ya hace 60 años, la parroquia de Ortuella organizaba allí sus colonias de verano. En 1988, se estaban construyendo más de dos mil pisos y esta joya cantábrica recibía ya más de 40.000 veraneantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  4. 4

    Un exburukide, clave en la selección de ertzainas
  5. 5 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  6. 6

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza
  7. 7

    Arkaute acumula más de 450 demandas desde 2020
  8. 8

    «Es una oportunidad para que Getxo no se convierta en Puerto Banús»
  9. 9

    Alimentación, estudios, ropa... Esto es lo que cuesta criar a un hijo hasta que se va de casa
  10. 10 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El nuevo 'boom' de Noja, el pueblo de veraneo favorito de los vizcaínos

El nuevo &#039;boom&#039; de Noja, el pueblo de veraneo favorito de los vizcaínos