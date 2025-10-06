El nuevo 'boom' de Noja, el pueblo de veraneo favorito de los vizcaínos

Es un paraíso a 79 kilómetros del centro de Bilbao. Cuenta con dos arenales espectaculares –Ris y Trengandín– y está en un entorno de maravillosas ... marismas, dunas y espacios verdes. Noja era una aldea de pescadores de la que los vizcaínos empezaron a apoderarse hace más de medio siglo. Al principio veraneaban en la zona «cuatro ricos», principalmente de Madrid, relata Estíbaliz Ibarretxe, de padre bilbaíno y madre nojeña, gestora del hotel Arillo y presidenta de los hosteleros. Ya hace 60 años, la parroquia de Ortuella organizaba allí sus colonias de verano. En 1988, se estaban construyendo más de dos mil pisos y esta joya cantábrica recibía ya más de 40.000 veraneantes.

«Vieron que era un entorno espectacular y empezó el 'boom'», recuerda la mujer, bilbaína de origen, pero que se trasladó a Noja hace 40 años. Después el municipio empezó a crecer de forma mastodóntica– 5.986 de sus 13.600 casas se construyeron en los noventa y 4.268 a partir de los 2000–. La apertura de la A-8 marcó un antes y un después. Se vendían dúplex con terraza por 7,5 millones de pesetas y los vizcaínos los compraron de forma masiva, recuerda Ibarretxe. Era más económico adquirir un piso allí que en Bakio. Y a algunos hasta les pillaba más a mano.

Renacer

Y aunque han pasado décadas desde que «colonizaran» la zona, Noja sigue siendo el municipio favorito de los vizcaínos para veranear, seguido por Castro y Laredo, destinos que arrinconan a otros como Cambrils o Conil. De los más 59.000 visitantes nacionales que tuvo en julio de 2025, según un estudio experimental del INE que mide el posicionamiento de los móviles, los vascos fueron mayoría –36.971– seguidos por residentes en Castilla y León (8.481) y Madrid (5.726). El municipio que más turistas aportó fue Bilbao (9.532) y después Barakaldo (3.772).

Y ahora Noja experimenta otro renacer, una espectacular demanda por parte de vecinos de Valladolid, Palencia o Madrid. Los tiempos de hacerse con chollos han pasado. Por un lado, porque la oferta ha bajado mucho tras «un cambio generacional». Tras la pandemia, los descendientes de la primera generación de vizcaínos que adquirieron allí un piso empezaron a sacar provecho a las viviendas. Otras se pusieron masivamente a la venta y compradores más jóvenes, de entre 40 y 50 años, las adquirieron. Esto se suma a que la demanda está disparada porque cada vez hay más veraneantes y aspirantes a propietarios de otras comunidades que buscan una segunda residencia en la que gozar de veranos más frescos por el cambio climático.

Ampliar

Para muestra, cómo han subido las casas. En julio de 2021 el precio medio de venta por metro cuadrado era de 1.794 euros. Ahora es 2.736 euros. Un 52% mayor en solo cuatro años, según el portal Idealista. Yolanda Díez, de la inmobiliaria Costa 7, explica que este crecimiento se ha dado en todo el norte. «Cantabria, Asturias y en general, todo el norte se han puesto de moda», relata. Influencers «como María Pombo» han dado a conocer este destino, que vive otro 'boom' sin precedentes. Así que en Noja, además de los vascos, hacen cola en las inmobiliarias residentes en Valladolid o Palencia, Burgos, Logroño, Zaragoza o Madrid. «Hay gente que tenía su vivienda en el sur, la ha vendido y busca por aquí» , cuenta.

Rosa, vecina de Erandio, forma parte de esa segunda generación de vizcaínos que ha adquirido un piso en Noja, casi en primera línea, tras la pandemia. Y no se arrepiente. Ahora podría venderlo por el doble. Lo escogió por su cercanía, porque los niños, que hoy tienen 19 y 16 años, tenían amigos que iban al camping. Y porque además de playas de calidad, hay mucho ambiente y «eventos culturales». «Se puede ir en bici, correr, ir al monte, y está muy cerca de enclaves espectaculares como Ajo, Liencres o Santander. También en invierno se puede disfrutar, porque aunque no te bañes en el mar, puedes hacer todo lo anterior», asegura.

Los alquileres también están disparados. Los vacacionales pueden superar los 1.000 euros la semana y los trabajadores en Noja no encuentran pisos pese a que hay cientos cerrados a cal y canto, cuenta Ibarretxe. «Los alquileres turísticos irregulares nos están haciendo mucho daño», apunta la presidenta de los hosteleros. Estos días, cuando las hojas empiezan a caer de los árboles, el pueblo se reconvierte. Muchos bares y comercios bajan la persiana y urbanizaciones enteras se cierran durante meses. «Muchos aguantan hasta el puente de octubre, luego cierran. El 80% bajan la persiana, la mayoría hasta Semana Santa. Noja se convierte en un pueblo fantasma», relata. Aunque muchas familias vizcaínas siguen acudiendo cada fin de semana a desconectar. La tranquilidad también tiene su magia.