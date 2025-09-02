El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Exámenes de euskera de HABE en el BEC. E. C.

El nivel A2 será gratuito en los euskaltegis desde este curso

El Gobierno vasco destina casi 5 millones de euros para financiar los niveles A1, A2 y, en el caso de personas de entre 16 y 18 años, también el C1

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:01

El nivel A2 será gratuito en los euskaltegis oficiales de Euskadi desde este curso. De esta manera, el Gobierno vasco financia de manera íntegra el aprendizaje del A1 ... —lo hace desde el año pasado— y ahora también del A2. En el caso de las personas de entre 16 y 18 años, además, la gratuidad se extiende al C1 desde hace ya dos años.

