El nivel A2 será gratuito en los euskaltegis desde este curso

El nivel A2 será gratuito en los euskaltegis oficiales de Euskadi desde este curso. De esta manera, el Gobierno vasco financia de manera íntegra el aprendizaje del A1 ... —lo hace desde el año pasado— y ahora también del A2. En el caso de las personas de entre 16 y 18 años, además, la gratuidad se extiende al C1 desde hace ya dos años.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la medida este martes. En la rueda de prensa posterior, la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha explicado que el Ejecutivo autonómico destinará 4,86 millones de euros para que la matrícula para estudiar euskera en los citados niveles sea gratuita. Es un 53% más que el curso pasado.

Los estudiantes sólo tendrán que abonar una pequeña cantidad que ronda los 60 euros a la hora de realizar la inscripción pero podrán recuperarla si acreditan el nivel. Hasta ahora, un curso de cinco horas semanales de A2 podía superar los 700 euros al año en un euskaltegi.

«Gracias al programa de gratuidad, este curso el número de alumnos de A1 ha aumentado un 30% respecto al año anterior», ha señalado Bengoetxea. «Por otro lado, en el nivel C1 también queremos seguir ayudando a jóvenes de entre 16 y 18 años que tienen como objetivo aumentar y consolidar el nivel de conocimiento de la comunicación en euskera, antes de dar el salto a los estudios universitarios o al mundo laboral», ha añadido.

En el resto de niveles, el alumnado de los euskaltegis podrá acceder a las líneas ordinarias de subvención. En general, a los estudiantes de B1, B2 y C1 (en el caso de las personas de entre 16 y 30 años) se les devuelve el importe de la matrícula si logran superar el examen a final de curso. En el C1 a partir de 30 años y en el C2 sólo se recupera parte del coste del curso, siempre y cuando se acredite el nivel.

La gratuidad de la enseñanza de la lengua vasca entronca con uno de los objetivos prioritarios de la Administración. «Para el Gobierno vasco, el aprendizaje del euskera es estratégico para poder avanzar su uso», ha dicho la vicelehendakari. «Por ello, seguiremos garantizando, ampliando y apoyando las vías de aprendizaje del euskera», ha afirmado.

Atraer nuevos hablantes

La gratuidad de la enseñanza de euskera comenzó en el curso 2023/24 con la financiación del C1 para jóvenes de 16 a 18 años. El curso pasado se sumó el A1, sin restricciones de edad, y ahora se extiende al A2. Estos dos últimos son los niveles más básicos. Según los datos del Gobierno vasco, alrededor del 10% de los alumnos del A1 son extranjeros y otro 12% proviene de otras comunidades autónomas. «Estos grupos, los que no conocen el euskera, constituyen su cantera, es necesario acercarlos a esta lengua para dar un salto en su uso», señala el Ejecutivo autonómico.

Esta medida busca que cada vez más personas se animen a estudiar euskera y, sobre todo, que continúen en los niveles superiores. Según un estudio de 'Euskara denontzat' con datos de HABE, apenas el 1% de quienes inician el nivel A1 llega al B2, que otorga el PL2, el perfil más habitual para obtener una plaza como funcionario. En el caso de quienes comienzan desde el A2, sólo llegan el 3,8%.

El reto, por tanto, es considerable. Y más en un contexto de bajada de la natalidad, donde la población extranjera y la venida del resto de España van a jugar un papel fundamental en la sociedad vasca. El Gobierno vasco quiere que también lo hagan en la revitalización del euskera. Según un estudio específico realizado por el Ejecutivo, precisamente el precio de la matrícula y la conciliación son las principales razones por las que este alumnado abandona el euskaltegi. El citado informe indica, asimismo, que apenas el 30% de la población no vascohablante en Euskadi tiene pensado matricularse en un euskaltegi a corto plazo, mientras que un 54% no tiene «ningún» o «poco» interés en hacerlo.