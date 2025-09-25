Vandalizan el ascensor de Santa Ana en Etxebarri El Ayuntamiento había comunicado recientemente su propuesta de nuevos expedientes sancionadores con multas de hasta 3.000 euros para actos incívicos, entre los que se incluían pintadas

Ane Ontoso Etxebarri Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

El ascensor de Santa Ana, en Etxebarri, ha amanecido vandalizado con pintadas. Se trata del eleveador público que conecta de manera accesible la Avenida San Esteban y la calle Santa Ana, además dispone de una parada intermedia que dota también de accesibilidad al portal número 4 de la calle Santa Ana.

El Consistorio denunciaba la acción en sus redes sociales: «Gracias a la persona que lo ha realizado. Ahora la limpieza de esta obra artística la pagamos entre el conjunto de etxebarritarras...». Se da la circunstancia de que recientemente el Ayuntamiento de Etxebarri había comunicado su propuesta para nuevos expedientes sancionadores por actos incívicos en el municipio y en los que incluían las pitadas. Para algunos casos, las multas podrían ir desde los 50 hasta los 3.000 euros, sobre todo en actos reincidentes o de daños significativos

El Ayuntamiento ha asegurado que tratará de buscar al autor o autores «mediante cámaras» e instaba a la ciudadanía a «avisar inmediatamente a la policía si alguna vez ves una gamberrada». El ascensor, que funciona 24 horas desde 2023, está vigilado por un sistema de cámaras conectadas al centro de control de la Policía Local.

El proyecto fue consensuado con los vecinos e implicaba la mejora de la urbanización y la accesibilidad en una zona complicada por el entorno urbanístico pero que era a su vez muy demandada por los parroquianos que transitan por la zona a diario. Con una capacidad para 13 personas, la prioridad es para «personas con dificultades de movilidad, mujeres embarazadas y personas con carritos de bebés».