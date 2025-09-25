El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del elevador de Santa Ana con el grafiti realizado esta madrugada y denunciado por el Consistorio. Etxebarribizi

Vandalizan el ascensor de Santa Ana en Etxebarri

El Ayuntamiento había comunicado recientemente su propuesta de nuevos expedientes sancionadores con multas de hasta 3.000 euros para actos incívicos, entre los que se incluían pintadas

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Etxebarri

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:45

El ascensor de Santa Ana, en Etxebarri, ha amanecido vandalizado con pintadas. Se trata del eleveador público que conecta de manera accesible la Avenida San Esteban y la calle Santa Ana, además dispone de una parada intermedia que dota también de accesibilidad al portal número 4 de la calle Santa Ana.

El Consistorio denunciaba la acción en sus redes sociales: «Gracias a la persona que lo ha realizado. Ahora la limpieza de esta obra artística la pagamos entre el conjunto de etxebarritarras...». Se da la circunstancia de que recientemente el Ayuntamiento de Etxebarri había comunicado su propuesta para nuevos expedientes sancionadores por actos incívicos en el municipio y en los que incluían las pitadas. Para algunos casos, las multas podrían ir desde los 50 hasta los 3.000 euros, sobre todo en actos reincidentes o de daños significativos

El Ayuntamiento ha asegurado que tratará de buscar al autor o autores «mediante cámaras» e instaba a la ciudadanía a «avisar inmediatamente a la policía si alguna vez ves una gamberrada». El ascensor, que funciona 24 horas desde 2023, está vigilado por un sistema de cámaras conectadas al centro de control de la Policía Local.

El proyecto fue consensuado con los vecinos e implicaba la mejora de la urbanización y la accesibilidad en una zona complicada por el entorno urbanístico pero que era a su vez muy demandada por los parroquianos que transitan por la zona a diario. Con una capacidad para 13 personas, la prioridad es para «personas con dificultades de movilidad, mujeres embarazadas y personas con carritos de bebés».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  4. 4

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  5. 5 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  6. 6

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  7. 7 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  8. 8

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  9. 9 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer
  10. 10

    Osakidetza incorporará psicólogos en 7 centros de salud de Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vandalizan el ascensor de Santa Ana en Etxebarri

Vandalizan el ascensor de Santa Ana en Etxebarri