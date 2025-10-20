Récord en Basauri con 16.400 euros recaudados en los actos solidarios de las cuadrillas Quince grupos reunieron 13.987 euros para la pequeña Laia y su enfermedad, y la cuadrilla Hauspoak recogió 2.430 euros para Gaizka, afectado de Angelman

El premio intercuadrillas fue Mozkoŕak, que exponía en sus redes «el honor de haber acompañado al emblema de estas fiestas en cada uno de los eventos con el resto de 'kuadrillas'».

Ane Ontoso Basauri Lunes, 20 de octubre 2025, 16:41 Comenta Compartir

Basauri despidió el domingo a su Eskarabillera como colofón final a nueve días de fiesta sin pausa. Una cita que vivió un momento curioso, cuando, al lanzarla al vuelo, ésta pudo hacerlo a duras penas en un despegue que duró diez minutos. Con éxito. Instantes antes, Herriko Taldeak anunciaba el récord batido este año «gracias a la solidaridad de Basauri».

Quince de las dieciséis cuadrillas han logrado reunir a lo largo de los 'sanfaustos' un total de 13.987,42 euros destinados a la pequeña Laia en apoyo a su enfermedad. Y la que falta, Hauspoak, ha conseguido recoger 2.430 euros para Gaizka Hernández, otro 'txiki' que padece el síndrome de Angelman.

Premiados

El final apoteósico de las fiestas con la plaza Arizgoiti a reventar, también desveló los premios de los grupos. El galardón al mejor zurracapote fue para Basatiak, seguidos por Basajaunak en segunda posición. La cuchara de madera para el 'menos bueno', sin embargo, fue para Zoroak.

En esta ocasión, el premio a la mejor lonja recayó en Ontzak y el que recompensa la 'presencia en la calle' fue para Ogeta Bat. El intercuadrillas 'txiki' se entregó a Hauspoak y el premio intercuadrillas fue, asimismo, para Mozkoŕak, que exponía en sus redes «el honor de haber acompañado al emblema de estas fiestas en cada uno de los eventos con el resto de 'kuadrillas'». Ahora toca esperar a ver dónde aterriza su querida Eskarabillera.

Temas

Basauri

Honor