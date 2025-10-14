Orduña se reunirá con Renfe para tratar las quejas vecinales por la reducción de horarios en la línea C-3 Las modificaciones en las frecuencias a raíz de las obras que Adif lleva a cabo en Basauri han provocado la reacción de los pasajeros

Desde el pasado 6 de octubre, Renfe ha comenzado a aplicar los nuevos horarios para la línea C-3 de cercanías, que une Bilbao con Orduña. Estos cambios han implicado no sólo el aumento del tiempo de viaje en torno a ocho minutos, sino también la reducción del número de servicios, entre ellos el de los trenes semidirectos Civis, que no circularán. El motivo reside en las obras que Adif está ejecutando a la altura de Basauri, que han obligado a limitar el tránsito a una sola vía entre las estaciones de Ollargan y Bidebieta.

Estas restricciones han provocado «numerosas quejas y consultas» por parte de los pasajeros de la línea. De cara a buscar una solución, el Ayuntamiento de Orduña ha anunciado que el miércoles 22 de octubre mantendrá una reunión con los responsables de Renfe en la sede de la compañía, un encuentro en el que también participará el Consistorio de Amurrio. En ella «se solicitarán explicaciones y soluciones que garanticen un servicio adecuado a las necesidades de la población», según han anunciado ambos municipios en un comunicado conjunto.

Hasta el día 22 los Servicios de Atención Ciudadana de las dos localidades estarán «abiertos a recibir las aportaciones de la ciudadanía», con el objetivo de «incluir todas las observaciones posibles en la reunión».

