Nuevo sabotaje a los coches patrulla de la Policía Local de Etxebarri El municipio refuerza su «compromiso con la seguridad» tras encontrar tres vehículos con una rueda pinchada

Ane Ontoso Basauri Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:51 Comenta Compartir

Un reciente acto de sabotaje ha afectado a tres coches patrulla de la Policía Local de Etxebarri, tal como ha denunciado el Consistorio. Todos los vehículos que estaban estacionados en el aparcamiento en el momento del boicot aparecieron «con una rueda pinchada», según fuentes municipales. Un hecho que ha preocupado profundamente al Ayuntamiento, «más allá del contratiempo que ha supuesto, por la gravedad de dejar inutilizados vehículos de emergencia, necesarios para atender con rapidez cualquier incidencia que pueda producirse en el municipio».

Lo más alarmante es que se trata del segundo sabotaje sufrido por la Policía Local en lo que va de año. En la primera ocasión, gracias a la investigación policial se logró identificar al autor, quien se encuentra a la espera de juicio por los daños ocasionados. «Este nuevo suceso se encuentra actualmente bajo investigación -ha explicado el Consistorio-, y se está trabajando en la identificación del responsable, que fue grabado por diversas cámaras de seguridad instaladas en la localidad».

Índice de delincuencia

A pesar de este tipo de incidentes aislados, el Ayuntamiento ha afirmado que Etxebarri «sigue siendo un municipio con un bajo índice de delincuencia, tal y como reflejan los informes anuales del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, compartidos con todos los municipios de la comarca y del conjunto de Bizkaia». No obstante, ha querido subrayar que «mantiene su firme compromiso con la seguridad y la prevención, impulsando en los últimos años una planificación integral de mejora e innovación del sistema de videovigilancia».

En este marco, ha informado de que se han instalado nuevas cámaras en diferentes puntos de Etxebarri, algunas de ellas dotadas de tecnología OCR, que permite el control de vehículos y la lectura de matrículas. «La experiencia ha demostrado que estos sistemas son una herramienta eficaz tanto en la prevención como en la investigación y esclarecimiento de delitos, facilitando el trabajo conjunto de la Policía Local y la Ertzaintza», han explicado.

Con todo ello, el Ayuntamiento de Etxebarri reafirma «su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y continuará trabajando para proteger los bienes públicos, el patrimonio municipal y el bienestar de todas las personas etxebarritarras». ​​