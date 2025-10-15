El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Ayuntamiento asegura que «sigue impulsando la modernización del sistema de videovigilancia con nuevas cámaras y tecnología de lectura de matrículas». Ayuntamiento de Etxebarri

Nuevo sabotaje a los coches patrulla de la Policía Local de Etxebarri

El municipio refuerza su «compromiso con la seguridad» tras encontrar tres vehículos con una rueda pinchada

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:51

Comenta

Un reciente acto de sabotaje ha afectado a tres coches patrulla de la Policía Local de Etxebarri, tal como ha denunciado el Consistorio. Todos los vehículos que estaban estacionados en el aparcamiento en el momento del boicot aparecieron «con una rueda pinchada», según fuentes municipales. Un hecho que ha preocupado profundamente al Ayuntamiento, «más allá del contratiempo que ha supuesto, por la gravedad de dejar inutilizados vehículos de emergencia, necesarios para atender con rapidez cualquier incidencia que pueda producirse en el municipio».

Lo más alarmante es que se trata del segundo sabotaje sufrido por la Policía Local en lo que va de año. En la primera ocasión, gracias a la investigación policial se logró identificar al autor, quien se encuentra a la espera de juicio por los daños ocasionados. «Este nuevo suceso se encuentra actualmente bajo investigación -ha explicado el Consistorio-, y se está trabajando en la identificación del responsable, que fue grabado por diversas cámaras de seguridad instaladas en la localidad».

Índice de delincuencia

A pesar de este tipo de incidentes aislados, el Ayuntamiento ha afirmado que Etxebarri «sigue siendo un municipio con un bajo índice de delincuencia, tal y como reflejan los informes anuales del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, compartidos con todos los municipios de la comarca y del conjunto de Bizkaia». No obstante, ha querido subrayar que «mantiene su firme compromiso con la seguridad y la prevención, impulsando en los últimos años una planificación integral de mejora e innovación del sistema de videovigilancia».

En este marco, ha informado de que se han instalado nuevas cámaras en diferentes puntos de Etxebarri, algunas de ellas dotadas de tecnología OCR, que permite el control de vehículos y la lectura de matrículas. «La experiencia ha demostrado que estos sistemas son una herramienta eficaz tanto en la prevención como en la investigación y esclarecimiento de delitos, facilitando el trabajo conjunto de la Policía Local y la Ertzaintza», han explicado.

Con todo ello, el Ayuntamiento de Etxebarri reafirma «su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y continuará trabajando para proteger los bienes públicos, el patrimonio municipal y el bienestar de todas las personas etxebarritarras». ​​

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación
  10. 10 Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nuevo sabotaje a los coches patrulla de la Policía Local de Etxebarri

Nuevo sabotaje a los coches patrulla de la Policía Local de Etxebarri