La música experimental vuelve a Galdakao de la mano del festival Kaiola Artistas provenientes de Estados Unidos, Bélgica o Japón entre otros países actuarán en la localidad los días 17 y 18 de octubre

Iñigo Agiriano Galdakao Lunes, 6 de octubre 2025, 16:38 | Actualizado 17:06h.

El festival Kaiola, centrado en la música y las artes experimentales, se ha convertido ya en un evento destacado dentro del panorama cultural de Galdakao. Este 2025 alcanza su novena edición y lo hace con una programación de lujo. Artistas internacionales de renombre en su disciplina tomarán parte en Kaiola, que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre.

El festival cuenta este año con dos importantes novedades. La primera es el concierto gratuito que los artistas Rie Nakajima y Pierre Barthet ofrecerán el viernes 17 en los soportales de la escuela Gandasegi. Mediante este espectáculo se pretende atraer al público, para que conozcan Kaiola y los géneros musicales que acoge. La segunda novedad es la presencia de una artista vasca como Garazi Navas. «Hemos querido dar un espacio a la música vasca», ha destacado la concejala de cultura Edurne Espilla. «Que artistas tradicionales tengan también la oportunidad de adentrarse en el mundo de la música experimental».

El resto del festival se desarrollará al día siguiente, el sábado, con hasta cinco espectáculos diferentes. Serán en la casa de cultura de Torrezabal, desde las 20.00 horas. La usansolotarra Navas será la primera en actuar, y después llegará el turno del japonés Fujiiiiiiiiiiita. Este reputado artista de música ambiental sólo dará tres conciertos en Europa este año, uno de ellos en la bienal de música de Venecia, otro en Cracovia y este de Galdakao, «una muestra de la importancia que ha ganado Kaiola», ha señalado su organizador, Aritza Landaluce.

El guitarrista Tashi Dorji, procedente de Bután y la trombonista danesa Maria Bertel darán un concierto conjunto con la curiosidad de que ambos «nunca han actuado juntos, por lo que es una sorpresa lo que pueda surgir», ha explicado Landaluce. El festival lo cerraran dos bandas estadounidenses, Ben Lamar Gay Ensemble e Irreversible Entanglements. Los primeros tienen un estilo «inclasificable» por su gran variedad, mientras que los segundos son un grupo de jazz cuyo estilo «ha sido un soplo de aire fresco en el género», en palabras de Landaluce.

Las entradas, que tienen un coste de quince euros, ya pueden adquirirse, o bien vía online en la página web del Ayuntamiento o de forma presencial en la taquilla de Torrezabal.

