«La matrona de Basauri Manuela Egiguren es un ejemplo de feminismo»

Ane Ontoso Basauri Martes, 14 de octubre 2025, 22:48 Comenta Compartir

Nada más sonar el txupinazo matutino, ha comenzado hoy el día compartido entre niños y mujeres en las fiestas de Basauri. Para ellas, se ha organizado una ofrenda floral a la Eskarabillera y a Manuela Egiguren. La primera ha tenido lugar frente al monumento del escultor local Víctor Sarriugarte en honor a esta figura, que es un símbolo para los basauritarras y representa a aquellas mujeres del pasado que recogían 'escarabilla' o restos de carbón en las cuencas mineras. Esta mañana en la plaza San Pedro, las voces femeninas se han hecho escuchar.

La concejala de Igualdad, Isabel Cadaval, ha recordado el eslogan de los pañuelos morados que numerosas mujeres portaban al cuello: «La calle y la noche también son nuestras». Begoña García, presidenta de la asociación Ate Zabalik, ha revelado que hoy era «un día de fiesta» y ha animado a que las mujeres «salgan de casa, tienen un sitio en la calle». «Sin memoria no habría presente», ha asegurado. Ha coincido con su discurso, Vicky Putxo, que ha mencionado a «nuestros antepasados y orígenes» y se ha referido a las mujeres «de fuera y de aquí» para dar las gracias a la Eskarabillera. Un gesto «importante», como han asegurado Rosa Mari Ruiz y Pili Rodríguez.

Ane Ontoso Ane Ontoso Ane Ontoso Ane Ontoso Ane Ontoso 1 /

Tras la ofrenda, todas han bajado en 'kalejira' al son de Danbolin Txistulari Elkartea. En las filas, las hermanas Mari Carmen y Raquel López han ensalzado el acto y la posterior XXI comida popular de mujeres en la carpa de Solobarria con 400 comensales. «Nos juntamos muchas y el ambientillo es de buen rollo, que es lo que falta», han celebrado. Antes del condumio, han recalado para una nueva ofrenda floral en el busto de Manuela Egiguren, donde la asociación a la que da nombre ha agradecido la asistencia en nombre de la familia de esta matrona, que durante medio siglo trajo al mundo a muchos basauritarras.

Han querido recordarla como una mujer que «tomó las riendas de su vida y tuvo que enfrentarse a normas sociales injustas. Para nosotras es un ejemplo de feminismo y forma parte de nustras vidas. Si viviese hoy, estaría con nosotras celebrando este día y las fiestas». Asimismo, han asegurado que estaría «defendiendo los derechos y deberes de las mujeres» para que todas puedan disfrutar «en libertad y sin miedo».

Temas

Feminismo

Mujeres

Basauri