La inscripción al sorteo de los huertos ecológicos de Etxebarri estará abierta hasta el viernes El Ayuntamiento sorteará treinta parcelas ubicadas en las proximidades de 'la presa' el próximo 22 de octubre

La solicitud de participación en el sorteo para la concesión de aprovechamiento de huertas ecológicas y de ocio situadas en parcelas de titularidad municipal en Etxebarri podrá presentarse hasta este viernes 10 de octubre.

Se trata de una treintena de parcelas de entre 30 y 50 metros cuadrados ubicadas en las proximidades de 'la presa'. Lo podrán solicitar personas mayores de edad o emancipadas empadronadas en Etxebarri al menos desde el año anterior al del sorteo, que se celebrará el 22 de octubre a las 17.00 h. en el salón de Plenos del Ay​untamiento.

Las huertas de ocio municipales proyectadas se establecen como «una oferta pedagógica, ecológica y de ocio», afirma el Consistorio, a disposición de los etxebarritarras, que «acerque o permita a la ciudadanía de a pie disponer de un espacio público donde cultivar la tierra y obtener los frutos de la misma para consumo personal».

Las huertas de ocio se proyectan también como «una alternativa de ocio y de bienestar que permita la integración social de sectores sociales excluidos». Se trata de una actividad abierta a la ciudadanía en general, pero que «prioriza la concesión a los grupos más necesitados» de la sociedad.