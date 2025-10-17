Galdakao abre el martes el plazo para solicitar las ayudas al alquiler para jóvenes
Las subvenciones corresponderán a los gastos del año 2025 y oscilan entre los 160 y los 400 euros mensuales
Galdakao
Viernes, 17 de octubre 2025, 15:49
Con el objetivo de facilitar la emancipación de sus jóvenes, el Ayuntamiento de Galdakao ha puesto en marcha por primera este año vez una línea de ayudas destinada a ese fin. El plazo para realizar las solicitudes se abre el próximo martes día 21 y se cerrará el 10 de noviembre. Las subvenciones, que oscilan entre los 160 y los 400 euros mensuales, corresponderán a los gastos del año 2025, por lo que será imprescindible presentar las facturas y justificantes de pago.
Las ayudas van destinadas a las personas empadronadas en Galdakao con edades entre los 18 y los 35 años y que residan en una vivienda en régimen de alquiler, ya sea de forma individual o compartida. Además, el Ayuntamiento ha establecido una serie de requisitos, tales como acreditar unos ingresos entre los 10.000 y los 30.000 euros anuales, no disponer de otra vivienda en propiedad, estar al corriente en el pago de impuestos del Consistorio y no tener vinculación familiar con la persona arrendadora. Su concesión será determinada en base a «criterios de ingresos y de necesidad social».
Las solicitudes pueden realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial en la oficina de atención ciudadana ESAN.