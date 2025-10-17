Galdakao abre el martes el plazo para solicitar las ayudas al alquiler para jóvenes Las subvenciones corresponderán a los gastos del año 2025 y oscilan entre los 160 y los 400 euros mensuales

El barrio de Aperribai fue declarado zona tensionada, otra de las fórmulas del Ayuntamiento para hacer frente al problema de la vivienda.

Iñigo Agiriano Galdakao Viernes, 17 de octubre 2025, 15:49 Comenta Compartir

Con el objetivo de facilitar la emancipación de sus jóvenes, el Ayuntamiento de Galdakao ha puesto en marcha por primera este año vez una línea de ayudas destinada a ese fin. El plazo para realizar las solicitudes se abre el próximo martes día 21 y se cerrará el 10 de noviembre. Las subvenciones, que oscilan entre los 160 y los 400 euros mensuales, corresponderán a los gastos del año 2025, por lo que será imprescindible presentar las facturas y justificantes de pago.

Las ayudas van destinadas a las personas empadronadas en Galdakao con edades entre los 18 y los 35 años y que residan en una vivienda en régimen de alquiler, ya sea de forma individual o compartida. Además, el Ayuntamiento ha establecido una serie de requisitos, tales como acreditar unos ingresos entre los 10.000 y los 30.000 euros anuales, no disponer de otra vivienda en propiedad, estar al corriente en el pago de impuestos del Consistorio y no tener vinculación familiar con la persona arrendadora. Su concesión será determinada en base a «criterios de ingresos y de necesidad social».

Las solicitudes pueden realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial en la oficina de atención ciudadana ESAN.

Temas

Galdakao

Alquiler