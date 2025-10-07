«Las cuadrillas de Basauri no paran de crecer, ya no cabemos en cualquier sitio»

Que las fiestas de Basauri las conoce hasta el Papa, eso lo sabe cualquiera. Quizás sea culpa del 'zurra', ese brebaje que preparan en las ... lonjas y se sirve a voluntad en el porrón, al menos eso es lo que dice una famosa bilbainada. Desde luego, los 'sanfaustos' no dejan indiferente a nadie, con las dieciséis cuadrillas vestidas de diferentes colores y la fiesta metida en sus locales. Tanto, que las típicas txosnas, lejos de hacerles sombra, llegaron a desaparecer. Amén del ambiente que cala en cada rincón del pueblo.

Unas fiestas sin parangón como estas, sin embargo, no se hacen solas. Para eso, trabaja a destajo Herriko Taldeak, la asociación de cuadrillas, que en este momento puede rozar los 7.000 socios y cuya Junta Directiva se renueva cada año. Desde febrero, están embarcados en ella la presidenta, Ane García (Zoroak), el vicepresidente Txema Pereda (Edurre), el secretario Asier Zamacona (Ogeta Bat), el tesorero, Mikel Salcedo (Edurre). Y como vocales, Sonia Borreguero (Basatiak), Yera Marcos (Aldatxa), Dionisio Higueruelo (Alaiak) y Ander Beltrán de Nanclares (Txikerrak), para algunos su primera vez.

«Tenemos ilusión, como todas las fiestas pero esta es un poco especial y completamente diferente a lo que uno piensa –confiesa Ander–. Hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, pero requieren una organización, que parece que no, pero son horas de trabajo». Dioni lo tiene claro: «Estoy seguro de que va a salir todo bien, soy el mayor de todos y es increíble lo que trabaja esta juventud para sacar las fiestas adelante. Al final nuestro reto es que todo el pueblo quede contento».

La Milla

La junta directiva vivirá las fiestas desde el otro lado y revelan que, «aunque son más cansadas, es bastante gratificante ver cómo, gracias al trabajo de todos estos meses, salen adelante las comidas, los conciertos... y ver cómo la gente lo disfruta». Como novedad, han recuperado la Milla, un evento deportivo que en esta ocasión irá de la mano del club de atletismo adaptado Javi Conde.

Le han dado «una vuelta», asimismo, al concurso gastronómico del marmitako. «Nuestra intención es que se anime la gente más joven pero sin cambiarlo demasiado, así que este año vamos a tener un concurso de 'guiso de patatas con'», explican. Sí, 'con...' lo que cada cuadrilla considere acompañarlo. «Daremos los tres premios –avanzan– y también el guiso más original a ver qué se le ocurre a la gente».

Cada cuadrilla, además, tiene un acto solidario y, «todo lo que se recauda», cada año va destinado a una causa diferente. En esta ocasión, será para Laia Arteaga Pérez, una niña que padece el síndrome de West, y Gaizka Hernández, un pequeño con síndrome de Angelman. «Las cuadrillas de Basauri somos supersolidarias –elogian–. Todos tenemos un acto con el que todo lo que se recauda cada año va destinado a una causa diferente».

Tradición

Desde Herriko Taldeak procuran mantener la tradición y, de hecho, juegos como la 'sokatira', el lanzamiento de 'txapela' o de 'abarca' son fijos. «Luego se van incluyendo más. La comida de cuadrillas cada año es más multitudinaria o la comida de los mayores, que congrega a todos los centros sociales del pueblo y van todas las cuadrillas a servirles una comida», relatan.

–¿Cómo se organiza una comida para 4.760 personas?

–Con mucho dolor de cabeza (risas). Contratamos un catering, pero se nos está quedando el pueblo pequeño, juntarnos cada vez se complica más y sobre todo en octubre que hay una probabilidad muy alta de que llueva. Repartirnos en sitios cubiertos cada vez es más imposible. Las cuadrillas no paran de crecer y ya no cabemos en cualquier sitio. Este año para la comida de cuadrillas tenemos 3.611 personas apuntadas.

–¿Nos desveláis el menú?

–Cada cuadrilla elige, pero la mayoría somos bastante tradicionales: patatas a la riojana y lomo con pimientos (risas).