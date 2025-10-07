El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La junta directiva está formada por Ane García (Zoroak), Txema Pereda (Edurre), Asier Zamacona (Ogeta Bat), Mikel Salcedo (Edurre), Sonia Borreguero (Basatiak), Yera Marcos (Aldatxa), Dionisio Higueruelo (Alaiak) y Ander Beltrán de Nanclares (Txikerrak). Herriko Taldeak

«Las cuadrillas de Basauri no paran de crecer, ya no cabemos en cualquier sitio»

Herriko Taldeak, que cuenta con unos 7.000 socios, trabaja a destajo para garantizar unos 'sanfaustos' que disfrute «todo el pueblo»

Ane Ontoso

Basauri

Martes, 7 de octubre 2025, 16:59

Que las fiestas de Basauri las conoce hasta el Papa, eso lo sabe cualquiera. Quizás sea culpa del 'zurra', ese brebaje que preparan en las ... lonjas y se sirve a voluntad en el porrón, al menos eso es lo que dice una famosa bilbainada. Desde luego, los 'sanfaustos' no dejan indiferente a nadie, con las dieciséis cuadrillas vestidas de diferentes colores y la fiesta metida en sus locales. Tanto, que las típicas txosnas, lejos de hacerles sombra, llegaron a desaparecer. Amén del ambiente que cala en cada rincón del pueblo.

