Programa completo de las fiestas de Basauri

SÁBADO 11

18:00 Concentración de cuadrillas en el Ayuntamiento.

18:10 Recepción y presentación de Alkates Txikis y de las cuadrillas en el Ayuntamiento.

18:30 Homenaje a nuestro Ilustre pregonero, Yeray González.

18:35 Presentación de nuestra querida Eskarabilera.

18:40 Saludo de Alkates Txikis, Alcalde y Herriko Taldeak.

18:55 Pregón desde el Ayuntamiento.19:00 Txupinazo desde el Ayuntamiento.

19:00 Bajada de cuadrillas con la Eskarabilera.

21:30 Fin de Bajada con entrega del Premio Eskarabilera a «La Mejor Bajada» en la carpa de

Solobarria y posterior apertura de lonjas.

21:30 Pasacalles con Gazte-leku por las peatonales.

22:00 Disko Festa Sound en la carpa de Solobarria para los jóvenes.

22:30 Concierto de Lehian Erromeria en la plaza Arizgoiti.

00:30 Verbena con la orquesta Gard3n en la Playa de Vías.

DOMINGO 12 (Día de la alubiada)

9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).

9:30 Último maratón del reto solidario a favor de la asociacion CTNNB1 en la pista de

Artunduaga. Acercate a correr con Yeray González!

9:30 Torneo popular y federado de Tenis de mesa en el polideportivo Urbi. Inscripciones en

el propio polideportivo.

10:00 Diana de gaiteros con B. Haizedoinu Gaiteroak.

10:00 Campeonato de Petanca en las boleras de Artunduaga

10:00 Campeonato de Calva en las boleras de Artunduaga.

11:00 X Intercuadrillas Txiki en la plaza Arizgoiti. Aurrera gure txikiak!

Juegos: Parchís, carrera de sacos, sokatira, tragones, cabezones y carrera de motos

Moltó (trae la tuya).

11:00 Mercadillo solidario en los alrededores de la carpa de Solobarria, a favor de Gaizka

Hernández Yagüe con síndrome de Angelman (11h-14:30h).

11:00 Edurre Motorday. Concentracion de coches solidaria en Bizkotxalde a favor de Laia

Arteaga Pérez.

A las 16:00 Exhibición Slalom en los aledaños de la lonja del Edurre.

11:00 Campeonato de tres tablones local individual en las boleras de Artunduaga.

11:00 Campeonato San Fausto de bolo leonés individual (11h) y por parejas (12h).

12:00 Gran Concentración de txistularis de toda la comarca con Danbolin Txistulari Elkartea como director de orquesta.

12:00 Exhibición de Herri Kirolak en la Playa de Vías.

12:00 III Garagarday: feria de cervezas artesanas en la plaza Mojaparte (12h-15h y 17h-22h).

12:00 Pasacalles de gigantes y cabezudos desde Arizgoiti.

12:00 Conciertos de Txotx Txalaparta y Erraturie en Mojaparte.

15:00 XXX Alubiada popular en la carpa de Solobarria.

Si quieres sentarte con tu grupo tendréis que hacer la fila juntos.

17:00 VIII Concentración motera en la Playa de vías.

18:00 Milla San Fausto de Basauri en los Miradores.

18:00 XIII Torneo intercuadrillas de Póker a cargo de Urbiko Lagunak en su lonja.

18:00 Espectáculo infantil: Txiki Festa en la plaza San Isidro.

18:30 Pasacalles con la fanfarria Adiskideak.

18:30 Festibas 2025 en Mojaparte. Trendkill, Ragebeat y En Mala Hora.

18:30 Kalejira con Etxebarria aita-seme trikitilariak.

19:00 XVII Pancetada solidaria en favor de Laia Arteaga Pérez en la plaza Arizgoiti, amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.

19:00 Saltxikerrada. Salchichada solidaria a favor de Laia Arteaga Pérez en la plaza Mojaparte.

19:00 Txitxarrillo con Ekhy Taldea-Erromeria en la carpa de Solobarria.

19:30 XI Grand Prix del zurra en la Playa de vías.

22:30 Euskal jaia!! Concierto a cargo de Sua en la plaza Arizgoiti.

LUNES 13 (San Fausto)

9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento)

10:00 Diana de Dulzaineros.

11:00 «Gure etxetxoa eraikiko dugu» talleres para los txikis en la plaza Pedro López Cortázar

(11h-14h y 16h-18h).

11:00 Exposición de artesanos en los Miradores (11h-14h y 16:30h-19h).

11:30 Procesión y ofrenda floral a nuestro patrón desde la calle San Fausto hasta la Iglesiade San Pedro, acompañados por la Banda Aiara.

12:00 Misa en honor a los difuntos de las cuadrillas en la Iglesia de San Pedro.

12:00 Pasacalles de txistularis con Danbolin Txistulari Elkartea.

12:45 Eguzkidantza con Edurre Dantza Taldea en la plaza Arizgoiti.

13:15 Procesión de regreso del Santo a la calle San Fausto.

13:45 Bailables en la calle San Fausto con la Banda Aiara.

14:00 Foto oficial de cuadrillas a cargo de Koldo Fernández, en orden de bajada en el mismo lugar de la comida de cuadrillas.

15:00 Gran comida de cuadrillas.

16:00 XI Concurso intercuadrillas de irrintzis txiki y handi durante la comida de cuadrillas.

17:30 Campeonato Intercuadrillas de sokatira en Arizko Ikastola.

Concurso de lanzamiento de txapela txiki y handi antes de la tirada final de sokatira.

18:30 Kalejira con Etxebarria aita-seme trikitilariak.

19:30 Bailables en la carpa de Solobarria con la Banda Aiara.

19:30 Euskal erromeria en la plaza Mojaparte.

20:30 Tragones de chorizo en la plaza Arizgoiti.

21:00 Tamborrada de lonja en lonja desde la plaza Arizgoiti.

22:00 Concierto con Javier Ojeda (excantante de Danza Invisible) en Arizgoiti.

MARTES 14 (Día del txiki)

9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).

9:30 Pleno txiki en el Ayuntamiento.

10:00 Diana de gaiteros con B. Haizedoinu Gaiteroak.

10:30 Pasacalles de gigantes y cabezudos desde Arizgoiti, amenizado por Bizkaiko Gaiteroak, acompañando a los Alkates Txikis, finalizando en el Colegio Soloarte.

11:00 Txikidiscurso de Alkates Txikis y txupin txiki en el Colegio Soloarte.

11:00 Gran parque infantil en el Colegio Soloarte: hinchables txiki-gazte, futbolines, ping pong y canastas (11h-14h y 16h-18h).

11:15 Talleres y concurso de dibujo para txikis en el Colegio Soloarte.

12:00 Diana de Dulzaineros.

12:00 Misa en honor a San Fausto Labrador en la Ermita de Ariz.

13:00 Ofrenda floral a nuestra Eskarabilera y a Manuela Egiguren con txupin incluido, amenizado por Danbolin Txistulari Elkartea, desde la plaza San Pedro.

14:30 XXI comida popular de mujeres en la carpa de Solobarria.

17:00 VI Torneo Eskubaloia Kalean en las canchas de Bizkotxalde.

17:00 Campeonato Pasabolo en las boleras de Artunduaga.

18:00 XVIII Campeonato intercuadrillas de lanzamiento de abarka txiki y handi en la plaza Playa de vías.

18:30 Merienda infantil en el Colegio Soloarte.

18:45 Teatro para toda la familia: A su servicio!!! en el parque de los patos, Soloarte.

19:00 Pasacalles con la fanfarria Adiskideak.

19:00 Txitxarrillo con el grupo Jamaika en la plaza Mojaparte.

19:00 Degustación de txahala Eusko Label en la plaza Arizgoiti. Durante todo el día, asadode una exquisita txahala que degustaremos junto con sidra Eusko Label a 1,5 €.

19:00 Espectacular exhibición de baile con Biarte Dantza Eskola en la plaza Arizgoiti.

19:00 Mejillonada popular solidaria a favor de Laia Arteaga Pérez en la lonja de Basatiak,amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.

19:30 Euskal erromeria en la Playa de Vías.

20:00 Juego intercuadrillas del pañuelito en Bizkotxalde.

21:15 Toro de Fuego en la plaza Arizgoti.

22:00 Monólogos en la plaza Arizgoiti con Aroa Berrozpe, Sergio Arrospide y Gurutze Beitia.

MIÉRCOLES 15

9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).

10:00 Diana de dulzaineros.

12:00 Txanpi solidario en la carpa de Solobarria a favor de Laia Arteaga Pérez.

12:00 Pasacalles de txistularis con Danbolin Txistulari Elkartea.

14:00 Karparamartxo en la carpa de Solobarria para las cuadrillas. Nosotros ponemos el fuego y vosotros la comida.

15:30 Concurso de cabezones en la carpa de Solobarria durante el Karparamartxo.

16:30 Concurso de tragones de zurra en la carpa de Solobarria para todas las cuadrillas.

17:00 Concurso de cuajadas en la carpa de Solobarria.

17:00 VII torneo intercuadrillas txiki 3x3 de baloncesto en las canchas de Bizkotxalde.

17:00 Taller sobre reanimación cardiopulmonar en Bizkotxalde.

17:00 X Campeonato de pelota rápida en los frontones de Soloarte. Inscripción media hora antes.

17:30 Tamborrada txiki desde la lonja de Ogeta Bat.

18:00 XVI torneo intercuadrillas 3x3 de baloncesto en las canchas de Bizkotxalde.

18:00 Txikicheff talleres de cocineros para los mas txikis en la plaza San Isidro. Galletas, talos, tartas de gominolas, brochetas de frutas...

18:30 Pasacalles con Gazte-leku por las peatonales.

19:00 Campeonato de zurrakapote intercuadrillas en la carpa de Solobarria.

19:00 Concurso de toro mecánico intercuadrillas y popular en la carpa de Solobarria.Inscripción media hora antes.

19:00 Chorizada solidaria en la carpa de Solobarria en favor de Laia Arteaga Pérez,pintxo a 0,50€. Amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.

19:00 Partido de la Selección Femenina de Fútbol de Basauri:Basauriko Selekzioa vs Sestao River Neskak, en el campo Soloarte.

19:00 Txitxarrillo en la plaza Mojaparte con Trio Sua Taldea.

19:30 Campeonato de zurrakapote txiki intercuadrillas en la carpa de Solobarria.

19:30 IX Carrera Intercuadrillas de Bicis Lentas en la plaza Mojaparte.

19:30 Euskal erromeria en la Playa de Vías.

20:00 Carrera de sacos intercuadrillas en la plaza Mojaparte.

21:00 Andoni Ollokiegi en la plaza Arizgoiti.

22:30 Zirkinik Bez erromeria en la plaza Arizgoiti.

JUEVES 16 (Día del jubilado)

9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).

10:00 Diana de gaiteros con B.Haizedoinu Gaiteroak.

10:30 Campeonato de rana popular en la plaza Arizgoiti.

Las parejas se apuntarán en la misma plaza a las 10:00h.

Los premios serán entregados in situ.

12:00 Triki-poteo con B.Haizedoinu Gaiteroak.

14:00 Gran comida y fiesta para nuestros aitites y amamas en los hogares de mayores y en la carpa de Solobarria.

17:30 Talleres para txikis: zumba y pinta tu mandala en la Playa de Vías.

18:30 Concurso popular e intercuadrillas de tortillas en la plaza Solobarria. Inscripción de los primeros 150 participantes en el momento. Una tortilla por persona.

18:30 Txitxarrillo con el grupo Pérgola en la plaza Mojaparte.

19:00 Cata popular de zurrakapote en la carpa de Solobarria, donde podrán degustar elzurrakapote de todas las cuadrillas. Finalizará con la entrega de tortillas.

19:00 Sardinada solidaria en la plaza Arizgoiti en favor de Laia Arteaga Pérez, amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.

19:30 Morcillada solidaria en la plaza San Pedro en favor de Laia Arteaga Pérez,amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.

19:30 Orkresta Elektrotxaranga por las peatonales, Benta y Solobarria.

19:45 Cierre de presentación de tortillas al jurado y entrega de premios.

20:00 Bingo solidario en carpa Solobarria en favor de Laia Arteaga Pérez.

20:00 Día Heavy en la lonja de Basatiak.

21:30 XI Sandwichada solidaria en favor de Laia Arteaga Pérez en la plaza Arizgoiti.

21:30 Actuación musical a cargo de La Decada Prodigiosa en la plaza Arizgoiti.

22:00 XI Torneo Zurrapong en carpa Solobarria.

Inscripciones a partir de las 21:30 por orden de llegada. Plazas limitadas.

VIERNES 17 (Día del artista local)

9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).

10:00 Diana de dulzaineros.

12:00 Pasacalles de txistularis con Danbolin Txistulari Elkartea.

14:00 Sesión Poteo con DJ Landa en la calle Begoñako Andra Mari.

17:30 Exhibición de gimnasia rítmica con el Club Punteras de Basauri en la Carpa Solobarria.

17:30 XVI Campeonato de tiragomas en la Paya de Vías.

17:30 Txikis!!! Juegos de madera en la plaza Pedro Lopez Kortazar.

18:00 Sagardo Fest solidaria, a favor de Laia Arteaga Pérez, en la plaza Arizgoiti, amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.

18:00 Pasacalles con Galaecia Folk por las peatonales empezando desde los miradores.

18:00 Concurso intercuadrillas del tradicional juego de las sillas en Bizkotxalde.

18:30 Kalejira con Etxebarria aita-seme trikitilariak.

19:00 Pasacalles con la fanfarria Adiskideak.

19:00 Chocolatada solidaria en favor de Laia Arteaga Pérez en la plaza San Pedro. Vaso a 0,50€. Amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.

19:00 Kantu-poteo amenizado por Kilometrokantu.Recorrido por las calles Galicia, peatonales y Benta.

19:00 Juego Solidario Laguntasuna a favor de Laia Arteaga Pérez en la plaza Bizkotxalde.

19:00 Txitxarrillo en la plaza Mojaparte con el grupo Amigos del Swing.

19:30 Taller de baile a cargo de la Escuela Be Move Dance Studio en la carpa de Solobarria.

Talleres de baile urbano para niños y jóvenes, exhibición y taller de bailes caribeños ybaile social.

19:30 Microteatro «Juicio a los padres» de la mano de Kreatiba, Escuela de Teatro de Basaurien la calle Begoñako Andra Mari.

20:00 XI Torneo intercuadrillas de futbolín en la Tetería Nai Lua (calle Araba).

21:00 Concurso de mata-porrón individual y grupal en la lonja de Basajaunak.

22:00 Tirada de fuegos artificiales desde Artunduaga por Pirotecnia Zaragozana.

22:30 Chicos de Barrio en concierto en la plaza Arizgoiti.

23:30 «Buen Castigo» tributo a Fito y Fitipaldis en concierto en la plaza Arizgoiti.

00:00 X Concurso de Markelimbo en la plaza de Renfe.

00:30 Verbena con la orquesta La Reina Show en la Playa de Vías.

SÁBADO 18

9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).

9:30 XXXVI Muestra agrícola en la calle Uribarri. En el transcurso de la misma, exhibición deHerri Kirolak en la plaza Mojaparte.

10:00 Diana de gaiteros con B.Haizedoinu Gaiteroak.

11:00 Campeonato de tuta en las boleras de Artunduaga.

11:00 Para los más txikis, Herri Kirolak en Bizkotxalde (11h-14h y 16h-18h).

11:00 Entretenido circuito de trenes para toda la familia en Bizkotxalde (11h-14h y 16h-18h).

11:00 Para los gaztes: juegos gigantes y taller de equilibrio escalada de árboles y tirolina en Bizkotxalde (11h-14h y 16h-18h).

11:30 XXII Campeonato de San Fausto popular e intercuadrillas de paella en la carpa de Solobarria. Inscripción desde las 11:30h hasta las 12:30h.

12:00 Pasacalles de txistularis con Danbolin Txistulari Elkartea.

12:00 Alarde de danzas zonal en la plaza Arizgoiti.

12:00 Fiesta de la espuma en la Playa de vías.

12:00 Taller de enseñanza del juego oriental del GO en el colegio San José.

12:00 Partidas simultáneas de ajedrez a 20 tableros por el Gran Maestro Mario Gómez en el colegio San José.

12:00 XIII Campeonato de Skate en el Embarka (parque Kantalazarra).

Categorías: Kids (hasta 16 años - 12:30), exhibición Skate adaptado e inclusivo de HASZTEN (13:30), Máster (+40 años - 14:30) y Open (16:00).

A las 21:00, conciertos.

12:30 Gildada popular en la calle Uribarri.

13:30 Cierre de presentación de paellas al jurado y entrega de premios.

13:30 Bohemios Autorizaos en concierto en la calle Begoñako Andra Mari.

16:00 XXXII Trofeo San Fausto de Halterofilia en las canchas de Bizkotxalde.

Participan: Club Urbi de Halterofilia, Club Coruña, Club Cambre (Coruña) y Club Sol yLuz (Burgos)

17:00 Parchis rápido en la lonja de Basatiak.

18:00 Diskofesta para los mas txikis en la plaza San Isidro.

18:30 Kalejira con Etxebarria aita-seme trikitilariak.

19:00 Txitxarrillo con el grupo Dantza Alai en la plaza Mojaparte.

19:00 Pasacalles con Sama Siku Fanfarre desde Arizgoiti.

19:30 Txistorrada solidaria en la plaza San Pedro en favor de Laia Arteaga Pérez.

19:30 I. Concurso de comida picante en la lonja del Mozkoŕak. Inscripción por parejas.Hasta completar aforo. Más información en redes sociales del Mozkoŕak.

20:00 Kantaldi en la carpa de Solobarria.

21:00 Pasacalles «Ulterior Biaia Handia» por los Miradores y las peatonales.

23:00 Concierto de Despistaos en la plaza Arizgoiti.

0:30 Verbena con la orquesta Jaguar en la Playa de Vías.

DOMINGO 19

9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).

9:30 XLV Feria de Artesanía en la calle Uribarri. En el transcurso de la misma, exhibición de Herri Kirolak en la plaza Mojaparte.

10:00 Diana de Dulzaineros.

11:00 Parque txiki-gazte en Bizkotxalde (11h-14h y 16h-18h). Hinchables y rocódromo para los txikis y tirolina y escalada de árboles para los gaztes.

11:30 Tren Txu-Txu adaptado. (11:30h-14h y 16h-18h). Salidas desde los Miradores.

11:30 I Concurso de «Guiso de patatas con...» en la plaza Solobarria.Además de los tres mejores guisos, se premiará al más original. Inscripción desde las 11:30h. hasta las 12:30h.

12:00 Pasacalles de txistularis con Danbolin Txistulari Elkartea.

12:00 Campeonato de bolos en las boleras de Artunduaga.

12:00 Degustación popular solidaria de bacalao en la plaza San Isidro. El pincho costará 1€.

12:30 Partidos de ex pelotaris profesionales en los frontones de Artunduaga. Mikel Goñi - Ladis Galartza / Xala - Pascual

13:00 Actuación de agrupaciones instrumentales de la Escuela Municipal de Música de Basauri en la Playa de Vías.

13:30 Cierre de presentación del «Guiso de patatas con...» al jurado y entrega de premios.

17:00 Txitxarrillo con la Orquesta Maran en la plaza Mojaparte.

17:00 Campeonato Pasabolo en las boleras de Artunduaga.

19:15 Para terminar, espectacular fin de fiestas en la plaza Arizgoiti.

Entrega de premios y emotiva despedida de nuestra querida Eskarabilera.

