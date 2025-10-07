Programa completo de las fiestas de Basauri
Consulta las atividades de las fiestas de Basauri
El Correo
Martes, 7 de octubre 2025, 17:40
SÁBADO 11
18:00 Concentración de cuadrillas en el Ayuntamiento.
18:10 Recepción y presentación de Alkates Txikis y de las cuadrillas en el Ayuntamiento.
18:30 Homenaje a nuestro Ilustre pregonero, Yeray González.
18:35 Presentación de nuestra querida Eskarabilera.
18:40 Saludo de Alkates Txikis, Alcalde y Herriko Taldeak.
18:55 Pregón desde el Ayuntamiento.19:00 Txupinazo desde el Ayuntamiento.
19:00 Bajada de cuadrillas con la Eskarabilera.
21:30 Fin de Bajada con entrega del Premio Eskarabilera a «La Mejor Bajada» en la carpa de
Solobarria y posterior apertura de lonjas.
21:30 Pasacalles con Gazte-leku por las peatonales.
22:00 Disko Festa Sound en la carpa de Solobarria para los jóvenes.
22:30 Concierto de Lehian Erromeria en la plaza Arizgoiti.
00:30 Verbena con la orquesta Gard3n en la Playa de Vías.
DOMINGO 12 (Día de la alubiada)
9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).
9:30 Último maratón del reto solidario a favor de la asociacion CTNNB1 en la pista de
Artunduaga. Acercate a correr con Yeray González!
9:30 Torneo popular y federado de Tenis de mesa en el polideportivo Urbi. Inscripciones en
el propio polideportivo.
10:00 Diana de gaiteros con B. Haizedoinu Gaiteroak.
10:00 Campeonato de Petanca en las boleras de Artunduaga
10:00 Campeonato de Calva en las boleras de Artunduaga.
11:00 X Intercuadrillas Txiki en la plaza Arizgoiti. Aurrera gure txikiak!
Juegos: Parchís, carrera de sacos, sokatira, tragones, cabezones y carrera de motos
Moltó (trae la tuya).
11:00 Mercadillo solidario en los alrededores de la carpa de Solobarria, a favor de Gaizka
Hernández Yagüe con síndrome de Angelman (11h-14:30h).
11:00 Edurre Motorday. Concentracion de coches solidaria en Bizkotxalde a favor de Laia
Arteaga Pérez.
A las 16:00 Exhibición Slalom en los aledaños de la lonja del Edurre.
11:00 Campeonato de tres tablones local individual en las boleras de Artunduaga.
11:00 Campeonato San Fausto de bolo leonés individual (11h) y por parejas (12h).
12:00 Gran Concentración de txistularis de toda la comarca con Danbolin Txistulari Elkartea como director de orquesta.
12:00 Exhibición de Herri Kirolak en la Playa de Vías.
12:00 III Garagarday: feria de cervezas artesanas en la plaza Mojaparte (12h-15h y 17h-22h).
12:00 Pasacalles de gigantes y cabezudos desde Arizgoiti.
12:00 Conciertos de Txotx Txalaparta y Erraturie en Mojaparte.
15:00 XXX Alubiada popular en la carpa de Solobarria.
Si quieres sentarte con tu grupo tendréis que hacer la fila juntos.
17:00 VIII Concentración motera en la Playa de vías.
18:00 Milla San Fausto de Basauri en los Miradores.
18:00 XIII Torneo intercuadrillas de Póker a cargo de Urbiko Lagunak en su lonja.
18:00 Espectáculo infantil: Txiki Festa en la plaza San Isidro.
18:30 Pasacalles con la fanfarria Adiskideak.
18:30 Festibas 2025 en Mojaparte. Trendkill, Ragebeat y En Mala Hora.
18:30 Kalejira con Etxebarria aita-seme trikitilariak.
19:00 XVII Pancetada solidaria en favor de Laia Arteaga Pérez en la plaza Arizgoiti, amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.
19:00 Saltxikerrada. Salchichada solidaria a favor de Laia Arteaga Pérez en la plaza Mojaparte.
19:00 Txitxarrillo con Ekhy Taldea-Erromeria en la carpa de Solobarria.
19:30 XI Grand Prix del zurra en la Playa de vías.
22:30 Euskal jaia!! Concierto a cargo de Sua en la plaza Arizgoiti.
LUNES 13 (San Fausto)
9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento)
10:00 Diana de Dulzaineros.
11:00 «Gure etxetxoa eraikiko dugu» talleres para los txikis en la plaza Pedro López Cortázar
(11h-14h y 16h-18h).
11:00 Exposición de artesanos en los Miradores (11h-14h y 16:30h-19h).
11:30 Procesión y ofrenda floral a nuestro patrón desde la calle San Fausto hasta la Iglesiade San Pedro, acompañados por la Banda Aiara.
12:00 Misa en honor a los difuntos de las cuadrillas en la Iglesia de San Pedro.
12:00 Pasacalles de txistularis con Danbolin Txistulari Elkartea.
12:45 Eguzkidantza con Edurre Dantza Taldea en la plaza Arizgoiti.
13:15 Procesión de regreso del Santo a la calle San Fausto.
13:45 Bailables en la calle San Fausto con la Banda Aiara.
14:00 Foto oficial de cuadrillas a cargo de Koldo Fernández, en orden de bajada en el mismo lugar de la comida de cuadrillas.
15:00 Gran comida de cuadrillas.
16:00 XI Concurso intercuadrillas de irrintzis txiki y handi durante la comida de cuadrillas.
17:30 Campeonato Intercuadrillas de sokatira en Arizko Ikastola.
Concurso de lanzamiento de txapela txiki y handi antes de la tirada final de sokatira.
18:30 Kalejira con Etxebarria aita-seme trikitilariak.
19:30 Bailables en la carpa de Solobarria con la Banda Aiara.
19:30 Euskal erromeria en la plaza Mojaparte.
20:30 Tragones de chorizo en la plaza Arizgoiti.
21:00 Tamborrada de lonja en lonja desde la plaza Arizgoiti.
22:00 Concierto con Javier Ojeda (excantante de Danza Invisible) en Arizgoiti.
MARTES 14 (Día del txiki)
9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).
9:30 Pleno txiki en el Ayuntamiento.
10:00 Diana de gaiteros con B. Haizedoinu Gaiteroak.
10:30 Pasacalles de gigantes y cabezudos desde Arizgoiti, amenizado por Bizkaiko Gaiteroak, acompañando a los Alkates Txikis, finalizando en el Colegio Soloarte.
11:00 Txikidiscurso de Alkates Txikis y txupin txiki en el Colegio Soloarte.
11:00 Gran parque infantil en el Colegio Soloarte: hinchables txiki-gazte, futbolines, ping pong y canastas (11h-14h y 16h-18h).
11:15 Talleres y concurso de dibujo para txikis en el Colegio Soloarte.
12:00 Diana de Dulzaineros.
12:00 Misa en honor a San Fausto Labrador en la Ermita de Ariz.
13:00 Ofrenda floral a nuestra Eskarabilera y a Manuela Egiguren con txupin incluido, amenizado por Danbolin Txistulari Elkartea, desde la plaza San Pedro.
14:30 XXI comida popular de mujeres en la carpa de Solobarria.
17:00 VI Torneo Eskubaloia Kalean en las canchas de Bizkotxalde.
17:00 Campeonato Pasabolo en las boleras de Artunduaga.
18:00 XVIII Campeonato intercuadrillas de lanzamiento de abarka txiki y handi en la plaza Playa de vías.
18:30 Merienda infantil en el Colegio Soloarte.
18:45 Teatro para toda la familia: A su servicio!!! en el parque de los patos, Soloarte.
19:00 Pasacalles con la fanfarria Adiskideak.
19:00 Txitxarrillo con el grupo Jamaika en la plaza Mojaparte.
19:00 Degustación de txahala Eusko Label en la plaza Arizgoiti. Durante todo el día, asadode una exquisita txahala que degustaremos junto con sidra Eusko Label a 1,5 €.
19:00 Espectacular exhibición de baile con Biarte Dantza Eskola en la plaza Arizgoiti.
19:00 Mejillonada popular solidaria a favor de Laia Arteaga Pérez en la lonja de Basatiak,amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.
19:30 Euskal erromeria en la Playa de Vías.
20:00 Juego intercuadrillas del pañuelito en Bizkotxalde.
21:15 Toro de Fuego en la plaza Arizgoti.
22:00 Monólogos en la plaza Arizgoiti con Aroa Berrozpe, Sergio Arrospide y Gurutze Beitia.
MIÉRCOLES 15
9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).
10:00 Diana de dulzaineros.
12:00 Txanpi solidario en la carpa de Solobarria a favor de Laia Arteaga Pérez.
12:00 Pasacalles de txistularis con Danbolin Txistulari Elkartea.
14:00 Karparamartxo en la carpa de Solobarria para las cuadrillas. Nosotros ponemos el fuego y vosotros la comida.
15:30 Concurso de cabezones en la carpa de Solobarria durante el Karparamartxo.
16:30 Concurso de tragones de zurra en la carpa de Solobarria para todas las cuadrillas.
17:00 Concurso de cuajadas en la carpa de Solobarria.
17:00 VII torneo intercuadrillas txiki 3x3 de baloncesto en las canchas de Bizkotxalde.
17:00 Taller sobre reanimación cardiopulmonar en Bizkotxalde.
17:00 X Campeonato de pelota rápida en los frontones de Soloarte. Inscripción media hora antes.
17:30 Tamborrada txiki desde la lonja de Ogeta Bat.
18:00 XVI torneo intercuadrillas 3x3 de baloncesto en las canchas de Bizkotxalde.
18:00 Txikicheff talleres de cocineros para los mas txikis en la plaza San Isidro. Galletas, talos, tartas de gominolas, brochetas de frutas...
18:30 Pasacalles con Gazte-leku por las peatonales.
19:00 Campeonato de zurrakapote intercuadrillas en la carpa de Solobarria.
19:00 Concurso de toro mecánico intercuadrillas y popular en la carpa de Solobarria.Inscripción media hora antes.
19:00 Chorizada solidaria en la carpa de Solobarria en favor de Laia Arteaga Pérez,pintxo a 0,50€. Amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.
19:00 Partido de la Selección Femenina de Fútbol de Basauri:Basauriko Selekzioa vs Sestao River Neskak, en el campo Soloarte.
19:00 Txitxarrillo en la plaza Mojaparte con Trio Sua Taldea.
19:30 Campeonato de zurrakapote txiki intercuadrillas en la carpa de Solobarria.
19:30 IX Carrera Intercuadrillas de Bicis Lentas en la plaza Mojaparte.
19:30 Euskal erromeria en la Playa de Vías.
20:00 Carrera de sacos intercuadrillas en la plaza Mojaparte.
21:00 Andoni Ollokiegi en la plaza Arizgoiti.
22:30 Zirkinik Bez erromeria en la plaza Arizgoiti.
JUEVES 16 (Día del jubilado)
9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).
10:00 Diana de gaiteros con B.Haizedoinu Gaiteroak.
10:30 Campeonato de rana popular en la plaza Arizgoiti.
Las parejas se apuntarán en la misma plaza a las 10:00h.
Los premios serán entregados in situ.
12:00 Triki-poteo con B.Haizedoinu Gaiteroak.
14:00 Gran comida y fiesta para nuestros aitites y amamas en los hogares de mayores y en la carpa de Solobarria.
17:30 Talleres para txikis: zumba y pinta tu mandala en la Playa de Vías.
18:30 Concurso popular e intercuadrillas de tortillas en la plaza Solobarria. Inscripción de los primeros 150 participantes en el momento. Una tortilla por persona.
18:30 Txitxarrillo con el grupo Pérgola en la plaza Mojaparte.
19:00 Cata popular de zurrakapote en la carpa de Solobarria, donde podrán degustar elzurrakapote de todas las cuadrillas. Finalizará con la entrega de tortillas.
19:00 Sardinada solidaria en la plaza Arizgoiti en favor de Laia Arteaga Pérez, amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.
19:30 Morcillada solidaria en la plaza San Pedro en favor de Laia Arteaga Pérez,amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.
19:30 Orkresta Elektrotxaranga por las peatonales, Benta y Solobarria.
19:45 Cierre de presentación de tortillas al jurado y entrega de premios.
20:00 Bingo solidario en carpa Solobarria en favor de Laia Arteaga Pérez.
20:00 Día Heavy en la lonja de Basatiak.
21:30 XI Sandwichada solidaria en favor de Laia Arteaga Pérez en la plaza Arizgoiti.
21:30 Actuación musical a cargo de La Decada Prodigiosa en la plaza Arizgoiti.
22:00 XI Torneo Zurrapong en carpa Solobarria.
Inscripciones a partir de las 21:30 por orden de llegada. Plazas limitadas.
VIERNES 17 (Día del artista local)
9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).
10:00 Diana de dulzaineros.
12:00 Pasacalles de txistularis con Danbolin Txistulari Elkartea.
14:00 Sesión Poteo con DJ Landa en la calle Begoñako Andra Mari.
17:30 Exhibición de gimnasia rítmica con el Club Punteras de Basauri en la Carpa Solobarria.
17:30 XVI Campeonato de tiragomas en la Paya de Vías.
17:30 Txikis!!! Juegos de madera en la plaza Pedro Lopez Kortazar.
18:00 Sagardo Fest solidaria, a favor de Laia Arteaga Pérez, en la plaza Arizgoiti, amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.
18:00 Pasacalles con Galaecia Folk por las peatonales empezando desde los miradores.
18:00 Concurso intercuadrillas del tradicional juego de las sillas en Bizkotxalde.
18:30 Kalejira con Etxebarria aita-seme trikitilariak.
19:00 Pasacalles con la fanfarria Adiskideak.
19:00 Chocolatada solidaria en favor de Laia Arteaga Pérez en la plaza San Pedro. Vaso a 0,50€. Amenizado con la música de Ibon eta Eneritz.
19:00 Kantu-poteo amenizado por Kilometrokantu.Recorrido por las calles Galicia, peatonales y Benta.
19:00 Juego Solidario Laguntasuna a favor de Laia Arteaga Pérez en la plaza Bizkotxalde.
19:00 Txitxarrillo en la plaza Mojaparte con el grupo Amigos del Swing.
19:30 Taller de baile a cargo de la Escuela Be Move Dance Studio en la carpa de Solobarria.
Talleres de baile urbano para niños y jóvenes, exhibición y taller de bailes caribeños ybaile social.
19:30 Microteatro «Juicio a los padres» de la mano de Kreatiba, Escuela de Teatro de Basaurien la calle Begoñako Andra Mari.
20:00 XI Torneo intercuadrillas de futbolín en la Tetería Nai Lua (calle Araba).
21:00 Concurso de mata-porrón individual y grupal en la lonja de Basajaunak.
22:00 Tirada de fuegos artificiales desde Artunduaga por Pirotecnia Zaragozana.
22:30 Chicos de Barrio en concierto en la plaza Arizgoiti.
23:30 «Buen Castigo» tributo a Fito y Fitipaldis en concierto en la plaza Arizgoiti.
00:00 X Concurso de Markelimbo en la plaza de Renfe.
00:30 Verbena con la orquesta La Reina Show en la Playa de Vías.
SÁBADO 18
9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).
9:30 XXXVI Muestra agrícola en la calle Uribarri. En el transcurso de la misma, exhibición deHerri Kirolak en la plaza Mojaparte.
10:00 Diana de gaiteros con B.Haizedoinu Gaiteroak.
11:00 Campeonato de tuta en las boleras de Artunduaga.
11:00 Para los más txikis, Herri Kirolak en Bizkotxalde (11h-14h y 16h-18h).
11:00 Entretenido circuito de trenes para toda la familia en Bizkotxalde (11h-14h y 16h-18h).
11:00 Para los gaztes: juegos gigantes y taller de equilibrio escalada de árboles y tirolina en Bizkotxalde (11h-14h y 16h-18h).
11:30 XXII Campeonato de San Fausto popular e intercuadrillas de paella en la carpa de Solobarria. Inscripción desde las 11:30h hasta las 12:30h.
12:00 Pasacalles de txistularis con Danbolin Txistulari Elkartea.
12:00 Alarde de danzas zonal en la plaza Arizgoiti.
12:00 Fiesta de la espuma en la Playa de vías.
12:00 Taller de enseñanza del juego oriental del GO en el colegio San José.
12:00 Partidas simultáneas de ajedrez a 20 tableros por el Gran Maestro Mario Gómez en el colegio San José.
12:00 XIII Campeonato de Skate en el Embarka (parque Kantalazarra).
Categorías: Kids (hasta 16 años - 12:30), exhibición Skate adaptado e inclusivo de HASZTEN (13:30), Máster (+40 años - 14:30) y Open (16:00).
A las 21:00, conciertos.
12:30 Gildada popular en la calle Uribarri.
13:30 Cierre de presentación de paellas al jurado y entrega de premios.
13:30 Bohemios Autorizaos en concierto en la calle Begoñako Andra Mari.
16:00 XXXII Trofeo San Fausto de Halterofilia en las canchas de Bizkotxalde.
Participan: Club Urbi de Halterofilia, Club Coruña, Club Cambre (Coruña) y Club Sol yLuz (Burgos)
17:00 Parchis rápido en la lonja de Basatiak.
18:00 Diskofesta para los mas txikis en la plaza San Isidro.
18:30 Kalejira con Etxebarria aita-seme trikitilariak.
19:00 Txitxarrillo con el grupo Dantza Alai en la plaza Mojaparte.
19:00 Pasacalles con Sama Siku Fanfarre desde Arizgoiti.
19:30 Txistorrada solidaria en la plaza San Pedro en favor de Laia Arteaga Pérez.
19:30 I. Concurso de comida picante en la lonja del Mozkoŕak. Inscripción por parejas.Hasta completar aforo. Más información en redes sociales del Mozkoŕak.
20:00 Kantaldi en la carpa de Solobarria.
21:00 Pasacalles «Ulterior Biaia Handia» por los Miradores y las peatonales.
23:00 Concierto de Despistaos en la plaza Arizgoiti.
0:30 Verbena con la orquesta Jaguar en la Playa de Vías.
DOMINGO 19
9:00 Txupin (Desde el Ayuntamiento).
9:30 XLV Feria de Artesanía en la calle Uribarri. En el transcurso de la misma, exhibición de Herri Kirolak en la plaza Mojaparte.
10:00 Diana de Dulzaineros.
11:00 Parque txiki-gazte en Bizkotxalde (11h-14h y 16h-18h). Hinchables y rocódromo para los txikis y tirolina y escalada de árboles para los gaztes.
11:30 Tren Txu-Txu adaptado. (11:30h-14h y 16h-18h). Salidas desde los Miradores.
11:30 I Concurso de «Guiso de patatas con...» en la plaza Solobarria.Además de los tres mejores guisos, se premiará al más original. Inscripción desde las 11:30h. hasta las 12:30h.
12:00 Pasacalles de txistularis con Danbolin Txistulari Elkartea.
12:00 Campeonato de bolos en las boleras de Artunduaga.
12:00 Degustación popular solidaria de bacalao en la plaza San Isidro. El pincho costará 1€.
12:30 Partidos de ex pelotaris profesionales en los frontones de Artunduaga. Mikel Goñi - Ladis Galartza / Xala - Pascual
13:00 Actuación de agrupaciones instrumentales de la Escuela Municipal de Música de Basauri en la Playa de Vías.
13:30 Cierre de presentación del «Guiso de patatas con...» al jurado y entrega de premios.
17:00 Txitxarrillo con la Orquesta Maran en la plaza Mojaparte.
17:00 Campeonato Pasabolo en las boleras de Artunduaga.
19:15 Para terminar, espectacular fin de fiestas en la plaza Arizgoiti.
Entrega de premios y emotiva despedida de nuestra querida Eskarabilera.