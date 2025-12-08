El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La elaboración de los Presupuestos ha contado con la participación de los vecinos de la localidad. I. Agiriano

El cierre parcial del frontón destaca en los Presupuestos de Orozko

El Ayuntamiento ha aprobado unas Cuentas que ascienden a 6.777.650 euros, un 4,5% más que este año

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Orozko

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:11

El Ayuntamiento de Orozko ha aprobado sus Presupuestos para 2026 con los votos favorables del PNV y la abstención de EH Bildu, alcanzado la cifra de 6.777.650 euros, lo que supone un aumento de un 4,5% respecto al anterior ejercicio. El cierre parcial del frontón municipal, así como la mejora del servicio de taxi en la localidad son dos de las novedades más destacadas.

412.000 euros serán dedicados a inversiones, para actuaciones como la segunda fase del plan de abastecimiento de agua para el barrio de Gallartu, el proyecto del parking de Hegoalde o la mejora del alumbrado público. El Ayuntamiento ha querido reforzar la cantidad destinada a subvenciones con un aumento del 12,55%, que sitúa la cifra en 742.000 euros. Este dinero irá dirigido a asociaciones culturales y deportivas, así como a las familias más necesitadas de Orozko.

Los gastos de personal experimentan también una subida debido a la contratación de un técnico de Medio Ambiente y de tres oficiales a media jornada durante seis meses. Desde el Consistorio destacan que las Cuentas consolidan «la apuesta por reforzar los servicios públicos esenciales y mejorar las infraestructuras municipales».

