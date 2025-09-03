El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Ayuntamiento de Galdakao condena la violación a una joven el pasado fin de semana

Todos los grupos políticos han realizado una declaración institucional para mostrar su repulsa ante esta nueva agresión machista

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Galdakao

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:45

Tras el anuncio de la detención de un joven de 24 años acusado de agredir sexualmente a una mujer en Galdakao, el Ayuntamiento de la localidad ha publicado un comunicado en el que manifiesta su «más firme rechazo» ante lo sucedido y transmite su «apoyo hacia la víctima y su entorno».

Todos los grupos políticos del municipio han suscrito la declaración, en la que informan que desde el momento en el que se ha conocido la noticia, publicada por este periódico, ha activado el protocolo ante estos caso y «convocado una reunión de urgencia para coordinar la respuesta institucional y la atención a la víctima».

Desde el Consistorio insisten en que la violencia machista «no es el resultado de actos aleatorios e individuales», sino que «está profundamente arraigada en las relaciones estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres». Prometen a su vez «seguir impulsando medidas para que las víctimas reciban una atención rápida, coordinada y eficaz».

El movimiento feminista y los colectivos de mujeres de Galdakao han convocado una concentración para mostrar su rechazo ante lo sucedido, que tendrá lugar mañana a las 20.00 horas en la plaza Santi Brouard.

