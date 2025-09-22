Areatza abrirá un parking disuasorio para acoger a los visitantes que vayan al Gorbea Además de acometer esta obra el Consistorio renovará una parte de su red de abastecimiento para cumplir con las exigencias del Consorcio

Iñigo Agiriano Areatza Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:45

El parque natural del Gorbea es indudablemente uno de los grandes atractivos de Areatza. Esta villa del valle de Arratia, ubicada en las faldas del monte, recibe anualmente una destacada cantidad de visitantes por este motivo. En la línea de unas actuaciones que muchos parques naturales de la península ya han realizado, el Ayuntamiento de Areatza ha decidido construir un parking en las afueras de la localidad, que permita gestionar la afluencia turística y evitar los desplazamientos con vehículos particulares dentro del espacio natural. Al mismo tiempo, el Consistorio se ha embarcado en la renovación de una parte de su red de abastecimiento, una obra exigida por el Consorcio de Aguas.

Situado en el barrio de Karpo, el nuevo aparcamiento contará con lanzaderas, que llevarán a los visitantes al punto máximo permitido en la montaña. También tendrá un puesto de recarga para coches eléctricos y cuatro plazas para autocaravanas. «Estas serán rotatorias, es decir, no se podrá ocupar una de ellas durante dos semanas, sino que queremos buscar que haya movimiento», explica Peru Pérez, alcalde de Areatza. Con una instalación para la recogida de aguas grises y enchufes, el espacio estará totalmente equipado para estos vehículos. Además, un sistema de cámaras y repetidores transmitirá la información a una pantalla que se colocará en el casco urbano, de tal forma que se pueda saber el número de plazas disponibles en cada momento. «Confíamos en que esté en funcionamiento para la primavera. La licitación está en marcha y varias empresas ya han presentado sus ofertas», destaca el primer edil.

Una inversión conjunta

Para financiar la obra, el Ayuntamiento ha realizado una modificación presupuestaria de 329.00 euros, que le ha permitido utilizar una parte del remanente. «También vamos a recibir una subvención de 100.000 euros desde la Unión Europea, y hemos solicitado a la Diputación Foral de Bizkaia 145.00 en dos partidas diferentes», señala Pérez. De esa modificación 277.627 se corresponden a la actuación del aparcamiento.

La cantidad restante, 41.372 euros, será destinada al otro proyecto que el Consistorio tiene entre manos, que consiste en la reposición de una parte de la red de abastecimiento. «Nosotros entramos al Consorcio de aguas hace casi diez años y una de las exigencias es que toda tu red esté en condiciones óptimas», apunta el alcalde. En concreto, uno de los tubos que atraviesa la carretera nacional 240 tiene un tamaño menor al requerido por el Consorcio. «Necesitamos uno de mayor sección para poder abastecer a todos los barrios que tenemos al otro lado de la vía, de ahí la reforma que vamos a ejecutar», señala Pérez.