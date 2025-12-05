El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bilbao ha ganado 2.525 residentes en un año. Jordi Alemany

Berango y Urduliz lideran el crecimiento de población en Bizkaia

Bizkaia suma 5.696 residentes y alcanza, a 1 de enero de 2025, los 1.155.733 habitantes

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:44

Comenta

El pasado año, Bizkaia ganó un total de 5.696 habitantes. La brecha entre nacimientos y defunciones, más elevadas, la compensa la llegada de personas ... migrantes, que está detrás de ese incremento poblacional. Sin embargo, el crecimiento se distribuye de forma desigual por el territorio, con 70 municipios que engordaron su padrón, entre los que destacan Berango y Urduliz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  8. 8

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  9. 9 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  10. 10

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Berango y Urduliz lideran el crecimiento de población en Bizkaia

Berango y Urduliz lideran el crecimiento de población en Bizkaia