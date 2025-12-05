Berango y Urduliz lideran el crecimiento de población en Bizkaia

El pasado año, Bizkaia ganó un total de 5.696 habitantes. La brecha entre nacimientos y defunciones, más elevadas, la compensa la llegada de personas ... migrantes, que está detrás de ese incremento poblacional. Sin embargo, el crecimiento se distribuye de forma desigual por el territorio, con 70 municipios que engordaron su padrón, entre los que destacan Berango y Urduliz.

El informe 'Estructura de Población' publicado este viernes por el Instituto Vasco de Estadística cifra en 1.155.733 los residentes en la provincia a 1 de enero de 2025, un 0,5% más que un año antes. Ese incremento se nota, sobre todo, en localidades próximas a Bilbao en las que se está construyendo vivienda en los últimos años. Berango lidera el ranking, con un 8,2% más de habitantes, 8.458. Urduliz registró también una destacable subida (7,3%) y superó la barrera de las 6.000 personas (6.036).

Estos dos municipios, de hecho, se encuentran entre los cuatro que más vecinos ganaron en términos absolutos. Así, Bilbao es la ciudad que más nuevos residentes registró, 2.525, hasta alcanzar los 346.933. Le sigue la segunda urbe vizcaína, Barakaldo, que cerró el 2024 con 649 ciudadanos más, 100.200. Berango con 638 y Urduliz con 410 les siguen en la lista.

En el lado opuesto, la localidad que más vecinos perdió fue Getxo, con 291 menos que un año antes, lo que la deja con 75.015. También se dejaron más de un centenar Basauri (-116, hasta los 40.323) y Trapagaran (-117, hasta los 11.630).

Población en los municipios de Bizkaia

El Eustat también realiza una comparativa a dos décadas, en la que destaca que Bilbao apenas aumentó su censo en 763 personas en ese tiempo (+0,2%), muy por debajo de San Sebastián (1.670 personas, casi un 1% más) y, sobre todo, de Vitoria-Gasteiz, que creció un 12,4%, pasando de 223.953 a 253.956 habitantes (30.003 habitantes más).

También ganaron población Barakaldo, Leioa y Etxebarri, que tuvieron incrementos de más de 4.000 residentes entre el 1 de enero de 2005 y el 1 de enero de 2025. Entre los municipios que más habitantes perdieron en ese periodo, llama la atención que los mayores descensos se produjeron en el Gran Bilbao, donde Getxo, Galdakao, Portugalete, Basauri y Sestao sumaron un decrecimiento total de 18.213 personas.

Crece en cuatro años la edad media

La comparativa del Eustat pone sobre la mesa además el incesante envejecimiento de la población. En dos décadas, la edad media ha aumentado cuatro años, y alcanza en Euskadi ya los 46,1, dos años más que en el conjunto de España. Es más elevada entre las mujeres (47,6 frente a 44,6 de los hombres) y en Bizkaia, donde alcanza los 46,6 años, por encima de los 45,7 de Gipuzkoa y los 45,3 de Álava.

De hecho, el 24,3% de los residentes en la comunidad autónoma superan ya los 65 años, 3,6 puntos más que a nivel nacional. A nivel municipal, Bilbao supera ese porcentaje, con un 25,4%. Las cifras contrastan con las de hace dos décadas, cuando los residentes en Euskadi que se situaban por encima de esa edad eran un 18,3%.