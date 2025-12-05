Consulta cuántos habitantes tienen los municipios de Bizkaia El territorio suma 1.155.733 residentes a 1 de enero de 2025; solo 70 municipios han aumentado su padrón

Alba Cárcamo Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:02

La llegada de personas migrantes a Bizkaia comensó el año pasado la brecha entre nacimientos y defunciones, más elevadas que las primeras. En total, el territorio sumó 5.696 habitantes que se registraron mayormente en el Gran Bilbao.

El informe 'Estructura de Población' publicado este viernes por el Instituto Vasco de Estadística cifra en 1.155.733 los residentes en la provincia a 1 de enero de 2025, un 0,5% más que un año antes. Berango lidera el ranking, con un 8,2% más de habitantes, 8.458. Urduliz registró también una destacable subida (7,3%) y superó la barrera de las 6.000 personas (6.036).

En el lado opuesto, la localidad que más vecinos perdió fue Getxo, con 291 menos que un año antes, lo que la deja con 75.015. También se dejaron más de un centenar Basauri (-116, hasta los 40.323) y Trapagaran (-117, hasta los 11.630).

Habitantes por municipios en Bizkaia

A continuación puede consultar cómo ha variado la población de su municipio en el último año:

