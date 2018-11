Los premios de la MTV traerán una lluvia de estrellas esta tarde al BEC El evento, que se transmitirá en directo a 180 países, comienza a las nueve, aunque la alfombra roja pondrá el espectáculo sobre la mesa una hora antes CARLOS BENITO Domingo, 4 noviembre 2018, 12:22

La 'semana MTV' llega a su colofón esta tarde con la entrega de los Europe Music Awards, los EMAs. La ceremonia, que se celebra cada año en una ciudad distinta, es uno de los momentos cumbre de la música comercial en el continente y moviliza a cientos de representantes de la industria, a periodistas de decenas de países y también a estrellas muy difíciles de ver en carne y hueso, más aún en nuestro país (y no digamos ya al lado de casa). La gala propiamente dicha, que se transmitirá en directo a 180 países desde el BEC, comienza a las nueve, pero arrancará con una alfombra roja que constituye un espectáculo en sí misma y también se podrá ver en directo a través de la MTV a partir de las ocho.

Se sabe poco de los detalles de la producción, más allá de lo que se presume desde un principio: la espectacularidad está garantizada. También se conocen los nombres de algunos de los artistas que pasarán por el escenario baracaldés, aunque se da por hecho que la cadena se reserva sorpresas de última hora que aporten a la gala una dosis adicional de emoción. Allí estarán figuras planetarias como Janet Jackson (galardonada en esta 25ª edición con el premio 'Icono global'), Nick Minaj, David Guetta o Jason Derulo, además de la cantante catalana Rosalía, que acaba de lanzar su álbum 'El mal querer' y se ha abierto camino a velocidad vertiginosa hasta la élite del pop internacional. También actuarán Bastille, Marshmello, Little Mix, Halsey, Bebe Rexha, Panic! At The Disco, Alessia Cara, Jack & Jack, Anne-Marie y Sofía Reyes, que inaugurará la alfombra roja con su interpretación. La presentadora será la actriz y cantante Hailee Steinfeld, nominada a 'mejor artista pop', y entre los encargados de entregar premios estarán Lindsay Lohan, Jourdan Dunn, Terry Crews, Michael Peña, Diego Luna, Ashlee Simpson, Anitta, Debby Ryan y Evan Ross.

En la lista de aspirantes a galardón destaca Camila Cabello, con seis nominaciones, seguida por Ariana Grande y Post Malone, con cinco, pero se trata de una amplia nómina en la que conviven Drake, Dua Lipa, U2, Foo Fighters, P!nk, Eminem, Cardi B y Childish Gambino. Habrá que esperar para saber si alguno de ellos aparece por sorpresa en el BEC. En el apartado nacional, los vizcaínos Belako compiten con Rosalía, Brisa Fenoy, Love Of Lesbian y Viva Suecia.