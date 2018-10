«La industria alternativa se ha comido a la tradicional» Lori Meyers y Jota, de Los Planetas. Los Planetas y Lori Meyers valoran los aniversarios retrospectivos que mañana ofician por separado en Bilbao JOSU OLARTE Miércoles, 31 octubre 2018, 21:33

Con alguna «extraña alineación orbital» o con una «agradable casualidad» relacionan el guitarrista de Lori Meyers, Alejandro Méndez y el cantante de Los Planetas, Juan Ramón Rodríguez 'Jota', la coincidencia en Bilbao de ambas bandas granadinas, ligadas al ascenso del rock independiente estatal de los últimos 20 años. Las mismas dos décadas que han pasado desde que la primera banda iniciara una andadura que este jueves por la noche recapitularán en vivo en el Kafe Antzokia (22 horas) según el ideario de su ultima antología '20 años, 21 canciones'. Lo harán después de que sus padrinos apócrifos hagan lo propio en el Teatro Arriaga (20 horas) con la reconstrucción camerística de su emblemático álbum 'Una semana en el motor de autobús' (98) junto a las cuerdas del Cosmotrío y el piano del arreglista David Montañes . El doblete será posible para los madrugadores, ya que para ninguno de los dos conciertos quedan entradas, aunque el del Lori Meyers podrá seguirse por streaming en vodafoneyumusicshows.es y en Vodafone TV.

Ambas retrospectivas divergentes se enmarcan en la semana musical de una MTV que no formó parte de la dieta musical de Jota en sus inicios de los primeros 90. «Nunca la veíamos, el tipo de rock alternativo americana que consumíamos no salía mucho», confiesa admitiendo contradicciones entre promover la cultura alternativa y actuar para los fastos de una cadena ligada a la industria musical corporativa. «Vivimos en un mundo capitalista con un entramado del que es difícil salir. Siempre se producen fricciones entre la parte artística y la industrial, pero mantenemos la independencia creativa».

Marcados por el hardcore melódico californiano que inspiró su bautismo (sacado de un tema del álbum Punk in Drublic de NOFX), la MTV sí que forma parte a la memoria musical de los Lori. «Totalmente, de críos estaba en pleno auge y la veíamos a diario porque salían los grupos de postgrunge y punk que nos gustaban. Actuar ahora para la MTV es como cerrar el círculo».

«Veremos si hacemos calentamiento o tercer tiempo juntos», comenta en vísperas de ambos bolos Ale Méndez, evidenciando la complicidad y las conexiones que desde hace dos décadas mantienen ambos grupos. Lazos sanguíneos (Ale cofundó LM con su hermano Julián, bajista de Planetas desde 2010). Y artísticos, pues los de Loja dieron sus primeros pasos bajo la tutela de Jota en cuyo estudio grabaron su debut, con evidente influjo planetario, «Viaje de estudios» (04).

«Eran chavales talentosos; supongo que ejercimos algún tipo de tutela ya que empezaron a trabajar con nuestra mánager, les presentan de Jaime (Hernández) del sello Houston Party, que era amigo nuestro y, estuve con ellos una semana grabando en nuestro estudio con Mac McCaughan (Suerchunk). Aunque yo prefiero su frescura adolescente, han tenido una carrera interesante y con mucho éxito», evoca Jota.

«Para nosotros que teníamos unos 16 años de media y veníamos de un pueblo como Loja, Planetas y Lagartija eran el referente de cómo encajar en castellano en el rock anglosajón en un momento en que todo el mundo cantaba en inglés. Nos ayudaron mucho. Cada uno ha tirado por su lado pero siempre hemos tenido admiración y amistad con ellos», comenta un Ale, que dice conservar el «gran recuerdo» que el mes pasado le dejó la recreación neoclásica de su álbum referencial que los Planetas hicieron junto a Orquesta Ciudad de Granada. «Estuve viéndoles en Granada con mi hermano que toca con ellos y a ambos nos gustaron mucho los arreglos y su enfoque más emocional. Hay que valorar la dificultad que supone para un grupo de noise llevar sus temas al mundo clásico». ¿Os veis en un futuro interpretando vuestro álbum más popular, 'Cronolánea', con una orquesta? «Nunca se sabe. Por mi formación clásica me gustan esos acercamiento»

Esa dificultad que apunta Ale Méndez -«con una orquesta no es fácil coordinarse ni encontrar tu espacio», admite Jota-, ha hecho que la banda haya optado por el formato camerístico más concentrado con el que este jueves volverán a recrear por orden su disco más celebrado. Un enfoque que ha despertado elogios, pero también recelos por parte de quienes creen que ese reciclaje orquestal supone desvirtuar la electricidad viciada y el poso tóxico de un disco cuya tortuosa gestación casi acaba con el grupo. «Está claro que cambia porque tiene una dinámica diferente y unos arreglos que dejan de lado su parte más ruidosa y rockera. Ya tocamos hace 5 años el disco al completo en el Primavera Sound, pero como es un disco con tanto calado cultural, nos parecía que sería interesante darle un barniz clásico y buscar conexiones entre ambos mundos. Ya habíamos trabajado con cuerdas con arreglos de David Montañés y Alonso (Díaz Carmona, de Napoleón Solo) y quisimos experimentar más por ahí con ellos», explica Jota que, junto a Florent (guitarra) dice seguir buscando «nuestro espacio natural» en vivo. En la alineación neoclásica planetaria falta el baterista Eric Jiménez: «No está porque es difícil de encajar, su intensidad se come todo el sonido».

En pleno proceso retrospectivo ambos grupos reconocen la erosión del tiempo, pero no echan con orgullo la vista atrás. «Siempre es complicado evocar el espiritu de una época con sus conflictos, emociones y hasta adiciones, desde otro momento vital», apunta Jota. «Surgen sentimientos de cariño o nostalgia. Hemos editado nuestra primera maqueta en vinilo y es como si fuéramos otras personas. Ves que has perdido ingenuidad, pero también el germen de lo que te has convertido. Creo que, mas allá de los cambios que hemos dado, hay un componente de pop melódico muy granadino en todo lo que hemos hecho», reflexiona Ale.

En las dos décadas que, con ópticas dispares, ahora revisitan, ambas bandas han contribuido a difuminar las barrera entre alternativo y lo trasversal masivo o 'mainstream'. Grupos de filiación 'indie' como Vetusta Morla actúan en Madrid ante casi 40 mil personas y los propios Lori Meyers han agotado con celeridad las entradas para el concierto que el 29 de diciembre ofrecerán en el Wizink Center de Madrid, con invitados especiales y según el ideario de su última antología '20 años, 21 canciones'.

«La industria alternativa de los 90 ha crecido tanto que se ha comido a la industria tradicional», asegura Jota. «Las discográficas han perdido su poder -añade- y muchos de los que trabajaban en ellas han acabado en la industria alternativa. La escena que proponía nuevas formas de comunicación para llegar al público ha crecido de una manera brutal, más que en ninguna parte. Hasta las fiestas de los pueblos han sido absorbidas por los festivales, que son como las nuevas verbenas».

Tras sus respectivas retrospectivas de este jueves en Bilbao, a ambas bandas granadinas les toca mirar adelante el año entrante. «La idea es dejar de tocar y meternos a preparar el séptimo disco en el que ya estamos pensando, pero sin ponernos fechas. Tenemos ya siete temas que tienen buena pinta. Seguimos mirando hacia adelante; aún somos jóvenes treintañeros. Así que quedan Lori para rato». Aunque metidos en múltiples harinas paralelas (Lagartija Nick, Los Evangelistas, Grupo de Expertos Solynieve, Los Pilotos...) también tiene voluntad el líder planetario Jota. «Sin duda seguiremos. Siempre hemos estado dispuestos a hacer cosas nuevas y no vamos a dejar de estarlo ahora. De momento, esta temporada la tenemos cubierta con las fechas de aniversario que nos quedan ( Barcelona, días 10 y 17 y Vigo, 24). No habrá más salvo alguna oferta a la que no podamos negarnos».