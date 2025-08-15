El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miles de vizcaínos honran a la Amatxu: «Después de un ataque epiléptico y un infarto, he venido a pedir la salud que necesito»

Miles de vizcaínos honran a la Amatxu: «Después de un ataque epiléptico y un infarto, he venido a pedir la salud que necesito»

Los peregrinos acuden por la noche a la Basílica de Begoña para dirigir sus plegarias a la Virgen

María de Maintenant

María de Maintenant

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:49

El bilbaíno José Cesteros se ha sentado este viernes por la mañana en un banco cercano a la Basílica de Begoña para disfrutar de un ... chocolate con churros. A pesar de ser diabético, se ha permitido el lujo de pedir un poco de azúcar para acompañar el dulce porque la ocasión lo merece. Es uno de los miles de vizcaínos que ha madrugado para honrar a la Amatxu de Begoña. «En 2023 me dio un ataque epiléptico. No me salían las palabras. Justo cuando estaba en la ambulancia y me dirigía al hospital me dio un infarto al corazón. He venido a pedir la salud que necesito, pero también a pedir por toda mi familia», cuenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas
  4. 4 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  5. 5 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  6. 6 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  7. 7

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  8. 8

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  9. 9

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  10. 10

    Al-Nassr no lleva a Laporte a la Supercopa a Hong Kong, lo que le acerca más al Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miles de vizcaínos honran a la Amatxu: «Después de un ataque epiléptico y un infarto, he venido a pedir la salud que necesito»