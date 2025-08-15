Miles de vizcaínos honran a la Amatxu: «Después de un ataque epiléptico y un infarto, he venido a pedir la salud que necesito»

El bilbaíno José Cesteros se ha sentado este viernes por la mañana en un banco cercano a la Basílica de Begoña para disfrutar de un ... chocolate con churros. A pesar de ser diabético, se ha permitido el lujo de pedir un poco de azúcar para acompañar el dulce porque la ocasión lo merece. Es uno de los miles de vizcaínos que ha madrugado para honrar a la Amatxu de Begoña. «En 2023 me dio un ataque epiléptico. No me salían las palabras. Justo cuando estaba en la ambulancia y me dirigía al hospital me dio un infarto al corazón. He venido a pedir la salud que necesito, pero también a pedir por toda mi familia», cuenta.

Son muchos los creyentes que, como él, tienen la fecha de hoy marcada en rojo en el calendario. Es el día de La Asunción, una jornada en la que miles de peregrinos visitan a la Amatxu de Begoña para dirigir sus plegarias y demostrar una fe inquebrantable. El acto festivo congrega a más de 150.000 fieles cada año. Algunos definen el evento como una jornada «única» y una tradición que «traspasa generaciones».

Familias, cuadrillas de amigos y solitarios han empezado a desfilar por la Basílica desde las cuatro de la mañana con emoción. Son muchos han realizado el camino a pie, de noche, para celebrar el día. «Venimos desde Balmaseda andando. Hemos recorrido más de 32 kilómetros a pie. La experiencia ha sido dura pero divertida. No somos creyentes, pero hemos puesto una vela por los que sí lo son», aseguran Maitane Jiménez, Nesuri Boada y Yaiza Manzanares. Los más deportistas se han animado a hacer el recorrido en bici. Es el caso de Arkaitz Holgado, que ha llegado desde Berango. «¡Voy a ver si encuentro a mi familia!».

A las 7 de la mañana algunos vizcaínos ya hacían cola en la churrería para reponer fuerzas después de la caminata, como manda la tradición. Con el sol del amanecer como telón de fondo, muchos creyentes han entrado a la Basílica de Begoña mientras otros esperaban en la puerta poniendo velas. La mayoría de peticiones han estado relacionadas con la salud. Laura, Arantza e Isabel salían del templo a las 7.00 horas. «Superé un cáncer y he venido a dar las gracias. Es un día muy especial», cuenta una de ellas.

El día de La Asunción va más allá de lo religioso. «Lo vivimos desde que somos pequeñas. Recuerdo que veníamos con los amigos de mis aitas y dejaban la furgoneta aparcada detrás de la Basílica. Después volvíamos todos juntos. En días como hoy no cuesta el madrugón», relatan Iraia Parreño y June Eguiguren. A algunos, de hecho, no les ha hecho falta ni poner alarma. «¡Con mi hijo no hace falta el despertador! Todo el rato me estaba diciendo a ver cuándo nos levantábamos», bromea Edurne Amor, que ha llegado a la Basílica con toda la tropa.

A las cuatro de la mañana, la primera eucaristía

A las cuatro de la mañana se ha celebrado la primera eucaristía, presidida por Fernando Marcos, aunque la más multitudinaria es la que se realizará a las 12.00 horas. Joseba Segura, obispo de Bilbao, será el encargado de oficiarla con la asistencia de la corporación municipal, que estará encabezada por el alcalde, Juan Mari Aburto. La previsión meteorológica de Euskalmet, que ha anunciado máximas de 40 grados para hoy en la capital vizcaína, no ha impedido que Bizkaia vuelva a subir en masa a la Basílica.

La mayoría de los asistentes han acudido con ropa ligera, gorras y botellas de agua en mano. Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao ha instalado fuentes extra alrededor del templo para combatir las altas temperaturas.

Por la Basílica de Begoña han pasado fieles de todas las edades. Algunos han tenido ciertas dificultades para llegar, pero aseguran que «la Amatxu nos ha dado fuerzas». «Vivo entregada a ella. Tengo 88 años y he venido andando desde el puente de La Merced. ¡Nos hemos perdido! Han hecho obras y han cortado la dirección, pero la Virgen nos ha traído, menos mal… Gracias a ella hemos llegado a la hora. ¡Me está esperando!», celebra Sor Carmen.

Decenas de puestos han engalanado los alrededores del templo con rosquillas, churros, pasteles vascos y otras delicias típicas. Porque endulzar el peregrinaje también es tradición. Algunos, incluso, han sustituido el café por el txakoli. David Tejedor, vendedor, ha visto desfilar a cientos de vizcaínos desde primera hora, y asegura que la Amatxu de Begoña es «lo que nos une a todos». «Cuando vienen los turistas se lo intento explicar. Es un día muy especial, seas o no creyente. Tiene una magia que otras experiencias no tienen. Lo llevamos dentro».

José Manuel Tejedor, su tío, lleva viviendo la tradición más de 50 años. Empezó en el puesto de sus padres cuando era niño. Por aquel entonces las rosquillas se vendían en rama y se pagaban con pesetas. «La gente joven no entra tanto a la iglesia, pero la tradición se mantiene, porque la Amatxu de Begoña es la que es», dice mientras enseña una foto antigua de su puesto en blanco y negro.