Trapagaran pide ayuda para atajar la inseguridad tras la okupación del viejo parque de bomberos

Diana Martínez Trapagaran Jueves, 20 de febrero 2025, 19:13

El Ayuntamiento de Trapagaran ha pedido refuerzo policial a la Ertzaintza debido a la inseguridad generada por personas conflictivas que en agosto okuparon el antiguo parque de bomberos, que se encontraba abandonado y que la Diputación cedió al Ayuntamiento hace una década por un periodo de treinta años. Desde entonces los vecinos se sienten «intimidados» por algunos de los miembros, que «merodean por el paseo de la Franco-Belga hasta la estación del tren y están continuamente robando», relata a este diario Tamara Morcillo, que ha sido testigo de dos episodios y sufrido uno.

Desde su ventana vio cómo estos individuos «sustrajeron el móvil» a dos mujeres al salir del tren y acudió la Ertzaintza. Según datos de la Policía Local, en enero se detectaron ocho incidencias relacionadas con peleas entre los okupas, intimidaciones, robos, sustracción de ropa de colgadores, y coches abiertos y revueltos en su interior. Una cifra que el alcalde, Miguel Ángel Gómez Viar (PSE), admite que «no es muy alta, pero sí que hay una sensación de inseguridad». Motivo por el que pidió ayuda a la Ertzaintza de Sestao «en el servicio nocturno por esta zona» y, ahora, tras reavivarse las quejas, lo ha vuelto a reclamar.

Morcillo tuvo un encontronazo con algunos okupas. «Volviendo de trabajar una noche, hacia las 22.45, estaba buscando un hueco para aparcar y aparecieron cuatro. Se me pusieron a ambos lados del vehículo para acorralarme. Uno se movió adelante pero no me acobardé, pisé un poco el acelerador para dar a entender que 'o te quitas o te doy'. Vieron que iba en serio, se alejaron del coche y aparqué en otro lado», explica la mujer, que subraya que el paseo de la Franco-Belga, sobre todo de noche, es «intransitable».

Lo mismo opina Izaskun, otra vecina que ya no se atreve a utilizar el atajo a su hogar desde la estación de tren. «No es nada seguro, tengo que dar la vuelta a todo el pueblo para ir a mi casa tranquila», lamenta. Las familias temen que sus hijos, que se desplazan a otros municipios por estudios, vuelvan solos de noche. «Algunos vienen en coche porque no hay seguridad. A mi hija de 13 años la voy a buscar», añade Morcillo. La portavoz del PNV, Ainhoa Santisteban, recalca que «como vecina no cogería el último tren. Y a mis hijos, mayores de edad, no les dejo tampoco». Por ello, desde la oposición pide al equipo de gobierno «restablecer el turno de noche de la Policía Local los fines de semana y cubrir las bajas de la plantilla».

«Son unos trámites largos»

El regidor señala que trabaja en desalojar a los okupas del antiguo parque de bomberos por los cauces oficiales, pero son unos «trámites largos», admite. Y es que «cuando la Policía va, identifica a los diez que hay en el interior, se inician los trámites para echarlos y cuando vuelve a notificarles, resulta que hay cinco de los primeros y otros cinco nuevos, por lo que se repite el proceso. Es todo muy complejo», explica. En el interior de las instalaciones ha llegado a haber hasta 35 personas, ahora parece que hay «una veintena».

El Consistorio prevé cerrar el inmueble, ubicado a la entrada del municipio, para evitar okupaciones. Lo mismo pasa con el rocódromo, detrás del edificio, aunque la intención es que solo los usuarios puedan acceder al mismo. Por otra parte, el regidor recuerda que, al igual que en el resto de la comarca, hay un acuerdo con la Ertzaintza para que acuda en caso de incidencia por las noches.

Respecto a la retirada de las patrullas nocturnas, el edil sostiene que «muchos servicios no se estaban cumpliendo. Se está trabajando en un plan para sustituir las cuatro bajas y se ha aprobado una encomienda de gestión para que Arkaute saque las plazas. Con los doce agentes que hay disponibles cubrimos el horario de mañana y tarde, pero es imposible garantizar un turno de noche efectivo».