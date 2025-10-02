Sestao inicia la recuperación de la antigua escuela de aprendices de Altos Hornos Se adjudican por 3,4 millones los trabajos de rehabilitación del edificio, llamado a impulsar la actividad económica del municipio

Laura González Jueves, 2 de octubre 2025, 15:31

La escuela de aprendices de Sestao es, junto al Horno Alto, uno de los principales vestigios del pasado industrial del municipio y de toda la Margen Izquierda. Por ese edificio pasaron generaciones de vecinos para formarse en un oficio, antes de ser trabajadores de Altos Hornos. Después de años de abandono se acaba de dar un paso importante para su recuperación, con la adjudicación por parte del consejo de administración de la sociedad pública Sestao Berri de la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de rehabilitación, con una inversión de 3,4 millones.

La gran mayoría del presupuesto será cubierto por una subvención de los fondos europeos Next Generation, del resto, 400.000 euros, se hará cargo el Ayuntamiento, tras realizar una modificación de crédito. Todo ello se empleará en una primera fase de actuación, que está prevista que arranque en noviembre, y que se prolongará, «si todo sigue según lo previsto», hasta la primavera de 2026.

Las obras consistirán en la ejecución de algunos derribos en la parte interior, en la rehabilitación energética de las fachadas y en la reforma de la cubierta, «para frenar su deterioro y transformarla en un espacio accesible», ha detallado el alcalde, Gorka Álvarez (PNV). Además, se sustituirán las ventanas, y se colocará una pérgola fotovoltaica, para el suministro de energía sostenible.

«Se lleva trabajando desde hace muchos años para su recuperación. Es un antiguo anhelo, y es una pieza fundamental en la regeneración urbana, social y económica de Sestao, y del barrio de Txabarri», ha apuntado el regidor, recordando que esta obra es una de las promesas que el equipo de gobierno, conformado por jeltzales y socialistas, incluyó en el plan de mandato para esta legislatura. «No podemos olvidar la memoria y el recuerdo de un espacio que es historia viva de Sestao».

Este inmueble construido entre 1938 y 1940, fue primero de Altos Hornos y luego de ArcelorMittal, hasta que a finales de 2022 pasó a ser municipal. Durante 13 años estuvo ocupado por Txirbilenea, colectivo que gestionaba allí el gaztetxe, y que ahora celebra talleres y guarda su material en un local anexo al colegio Markonzaga, propiedad del Consistorio.

Varios proyectos en su interior

Tras esta primera fase, luego se procederá a trabajar en el interior del inmueble, y en «volver a dotarlo de actividad, que dinamice el barrio y sea un motor que impulse el empleo». El Ayuntamiento estudia varios proyectos, como la creación de un polo de innovación para la descarbonización, la constitución de un polígono industrial, el testeo de la construcción industrializada y la creación de un centro que vuelva a ofrecer formación a la carta para las empresas. También espera albergar un espacio cultural «que tenga un hilo conductor con lo que allí desarrolló Txirbilenea», ha confirmado a este periódico el concejal de Cultura, Carlos García de Andoin (PSE).