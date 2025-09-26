El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El servicio de Renfe entre Barakaldo y Santurtzi no se restablecerá hasta «la próxima semana»

Operarios trabajan en el arreglo de la avería provocada por el incendio mientras se elabora una planificación para restituir la circulación, con el sistema de comunicación «quemado»

Laura González

Laura González

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:19

Las afecciones en el servicio de Renfe Cercanías entre Barakaldo y Santurtzi continuarán varios días más. En la madrugada del pasado martes un incendio en la catenaria de la estación de Peñota, en Portugalete, provocó una avería, dejando sin servicio a miles de usuarios. Una situación que se mantendrá «hasta la próxima semana», tal y como han confirmado fuentes de Adif a este periódico, sin poder precisar todavía el día en el que los trenes volverán a discurrir y a unir ambas localidades de la Margen Izquierda.

«El incendio provocó una subida de tensión que ocasionó daños por derivación en todas las instalaciones de comunicación, señalización y seguridad. Ya se ha ido recuperando la fibra óptica pero todavía se sigue trabajando en el enclavamiento de Santurtzi», explican, refiriéndose al dispositivo que permite controlar la circulación en la estación.

Cambiar el cableado

Es por ello que hasta nuevo aviso Renfe mantendrá el transporte alternativo por carretera que puso en marcha el miércoles con autobuses. «De manera paralela a las reparaciones que se están realizando estamos trabajando en una planificación, movilizando personal, para a través de bloqueos poder restituir la circulación», añaden desde Adif. Está por ver todavía si se recuperará el servicio de manera plena o si por el contrario tiene que hacerlo con algunas restricciones. Según han explicado, «siguen quemados los sistemas de comunicación» y para llevar a cabo la reparación definitiva será necesario «cambiar el cableado».

