«La avería del tren es una gran faena, no me queda otra que coger el metro»

Sin tren hasta el viernes. Eso es lo que ha provocado el incendio en la catenaria ocurrido en la madrugada de este martes, que ... ha generado problemas en el servicio de Cercanías de Renfe, dejando inoperativa parte de la línea C-1, concretamente en el tramo entre Barakaldo y Santurtzi. Los operarios se encuentran trabajando desde entonces en la estación de Peñota, en Portugalete, donde tuvo lugar la incidencia, pero no es tarea sencilla. «La parte que ha caído de la catenaria debido a un pequeño incendio ha causado daños en el cuarto de señalización y transmisión», afirmaron a EL CORREO desde Adif. La reparación tardará varios días, por lo que los usuarios se ven obligados a buscar otro medio de transporte para acudir a sus lugares de trabajo o estudio.

El metro es la opción más demandada debido a sus mayores frecuencias. Aunque en hora punta no es gran consuelo, ya que los usuarios van «como sardinas en lata», expresó este miércoles a este diario Aratxu Abajo, vecina de Santurtzi que siempre suele utilizar el tren para ir a Bilbao. «Ahora no me queda otra que coger el metro, pero se le echa en falta al Cercanías, y se darán cuenta de ello las instituciones», apuntó justo antes de acceder al vagón con su amiga Eguzkiñe Gómez.

Otra afectada es Igone de Apodaca, que siempre utiliza el Cercanías para dirigirse a su trabajo en Miribilla. «Al final estás pagando un bono del tren que no te está dando servicio y no te queda otra que pagar más por el metro, que tiene más gente y encima me deja más lejos», criticó la mujer, quien ha sufrido en más ocasiones las incidencias del convoy. «Si no es una cosa es otra, siempre están estropeados», lamentó. En su caso, la avería le obliga a aumentar el ritmo. «Como tengo que llevar al niño al colegio no puedo levantarme antes, así que tengo que ir corriendo a todos lados».

Ampliar Un autobús transporta a los usuarios entre Santurtzi y Barakaldo. D. M.

Debido a la incidencia, Renfe ha puesto en marcha durante estos días el Plan Alternativo de Transporte por carretera. Se trata de un autobús que circula desde las 5.00 entre las estaciones de Barakaldo y Santurtzi, ya que los trenes de la línea C-1 sí prestan servicio entre la localidad fabril y Bilbao. Según señaló una de las conductoras a este diario, durante las tres primeras horas de la mañana «apenas medio centenar de personas como mucho» utilizaron este medio. «Creo que la gente no se ha enterado de que hay un bus».

«Pierdes mucho tiempo»

Ni Aratxu ni Igone conocían esta alternativa. «Pero al final tardas más haciendo el transbordo, pierdes mucho más tiempo», indicaron. Quien sí utilizó esta lanzadera fue José Frechilla. «Tengo que coger el bus, bajarme en Barakaldo y ahí coger el tren hasta Bilbao. Así se pierde tiempo, no hay seguridad ni del horario. Dicen que el bus va a la par que la frecuencia que debería tener el tren, pero no es verdad. El Cercanías debería haber salido hace diez minutos y el bus todavía ni ha llegado», denunció. Según una trabajadora de la estación, la línea «depende del tráfico que haya en la carretera», por lo que puede tardar «unos minutos más». «Es una gran faena», criticó Frechilla.

Imanol Ribeiro acababa de salir de trabajar en Santurtzi para dirigirse a su casa, en Zorroza, cuando se enteró de la lanzadera y de la incidencia en el tren. «Es una pasada, y que tarden días en arreglarlo me parece muchísimo tiempo, hay personas que no pueden perder el tiempo así», remarcó. Lo mismo opinó Iván Campomar. «Me parece una exageración que tarden tanto».