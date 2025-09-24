El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eguzkiñe Gómez y Aratxu Abajo, a punto de acceder al metro para acudir a Bilbao. D. M.
Avería en el tren

«La avería del tren es una gran faena, no me queda otra que coger el metro»

Afectados acuden al suburbano mientras un bus de Renfe transporta a otros usuarios entre Barakaldo y Santurtzi hasta arreglar los daños provocados por el incendio en la catenaria

Diana Martínez

Santurtzi

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:08

Sin tren hasta el viernes. Eso es lo que ha provocado el incendio en la catenaria ocurrido en la madrugada de este martes, que ... ha generado problemas en el servicio de Cercanías de Renfe, dejando inoperativa parte de la línea C-1, concretamente en el tramo entre Barakaldo y Santurtzi. Los operarios se encuentran trabajando desde entonces en la estación de Peñota, en Portugalete, donde tuvo lugar la incidencia, pero no es tarea sencilla. «La parte que ha caído de la catenaria debido a un pequeño incendio ha causado daños en el cuarto de señalización y transmisión», afirmaron a EL CORREO desde Adif. La reparación tardará varios días, por lo que los usuarios se ven obligados a buscar otro medio de transporte para acudir a sus lugares de trabajo o estudio.

