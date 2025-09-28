Renfe recupera mañana parte del servicio entre Barakaldo y Santurtzi: menos unidades, pero sin trasbordos

Renfe recuperará este lunes parte del servicio entre Barakaldo y Santurtzi. Aunque ya no será necesario realizar un trasbordo por carretera, la frecuencia de las ... unidades será menor, ya que sólo se ofrecerá la mitad de las salidas habituales, según explican fuentes autorizadas de la empresa ferroviaria. El incendio que se desató en una catenaria en la madrugada del pasado martes, a la altura de Peñóta, dejó inoperativa esta parte de la línea C-1.

«La parte que ha caído de la catenaria debido a un pequeño fuego ha causado daños en el cuarto de señalización y transmisión», apuntaron entonces responsables de Renfe, que ya anunciaron que la reparación se prolongaría durante varios días. Estaba previsto que se pudiera restablecer el servicio el pasado viernes, sin embargo, ese mismo día ya se retrasó hasta «la próxima semana» la recuperación de la línea completa.

Pese a que a partir de este lunes la normalidad se retomará en parte en la conexión, la avería y su posterior reparación seguirán causando afecciones por el recorte en las frecuencias. «Los trabajos para reparar los daños en la infraestructura continúan», señalan portavoces de Renfe que agradecen «la paciencia y compresión de los clientes habituales». Asimismo, anuncian que se habilitará un horario provisional que entrará en vigor a causa de las circunstancias especiales y se podrá consultar en la página web de Renfe, el canal de Whatsapp y en las estaciones.

«El incendio provocó una subida de tensión que ocasionó daños por derivación en todas las instalaciones de comunicación, señalización y seguridad. Ya se ha ido recuperando la fibra óptica pero todavía se sigue trabajando en el enclavamiento de Santurtzi», explican, refiriéndose al dispositivo que permite controlar la circulación en la estación. Además, los operarios trabajan en el cambio de cableado después de que los sistemas de comunicación se quemaran.