El PNV denuncia un recorte del 80% en el presupuesto del plan de empleo de Portugalete La inversión municipal ha pasado de 975.000 euros a 191.480 euros, lo que «deja a 64 jarrilleros sin una oportunidad laboral», según el portavoz jeltzale

Diana Martínez Portugalete Lunes, 20 de octubre 2025, 16:25

«La lucha contra el desempleo debe ser una de las principales prioridades», ha apuntado este lunes Gorka Kerejazu, portavoz del PNV en Portugalete, tras denunciar que el equipo de gobierno (PSE) ha recortado un 80% la aportación municipal destinada al plan de empleo que se desarrollará durante el próximo ejercicio. En ese sentido, el pasado ejercicio se destinó un total de 1,4 millones, de los que el Ayuntamiento aportó más de 975.000 y Lanbide, 459.000, para favorecer la contratación de 114 desempleados. Una partida similar a los dos años previos.

No obstante, en esta ocasión, la inversión se reduce a los 652.000 euros, siendo más de 460.000 aportación de Lanbide y 191.480, de las arcas municipales. Con esta cifra se contratará a cincuenta personas. «El equipo de gobierno rompe con la progresión que se estaba realizando en cuanto a dotación económica y personas participantes», critica el concejal jeltzale.

En concreto, recalca Kerejazu, «la aportación municipal se reduce un 80%, pasando de 975.000 euros a 191.480, lo que deja a 64 jarrilleros sin una oportunidad laboral». Preguntado al respecto, desde el equipo de gobierno han señalado a este diario que darán las oportunas explicaciones mañana, martes.