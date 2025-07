«Nadie pasa a cortar la hierba desde el otoño y nos llega hasta la cintura»

Diana Martínez Trapagaran Lunes, 14 de julio 2025, 20:35 Comenta Compartir

«Desesperados». Así se sienten los vecinos de Larreineta, el barrio ubicado en la zona alta de Trapagaran, donde el servicio de limpieza municipal «no desbroza desde por lo menos el pasado otoño», afirma a este diario Palmira Merino, que reside en la Campa del Asturiano. «Somos como una república independiente, porque en realidad es la única calle que tiene Larreineta». Precisamente esta zona y el tramo de carretera de acceso desde el funicular están rodeadas de campo y las hierbas son tan altas que «alcanzan ya 70 centímetros», lo que favorece la proliferación de bichos, sostiene.

«La gente no puede ni colgar la ropa», advierte Merino. Estas viviendas son de dos pisos y los primeros no tienen balcón, por lo que frente a los inmuebles hay tendederos públicos. El problema es que la falta de desbroce conlleva que las hierbas alcancen la ropa tendida y los insectos se acaben pegando a ella. «Al recogerla, no te das cuenta y se meten bichos», añade la mujer, quien señala que «nos están comiendo a picotazos».

Ampliar Los vecinos han tenido que desbrozar ellos mismos varias zonas, como la de los tendederos y los bancos, que estaban ocultos por la hierba. D. M.

No solo eso. El exceso de hierba que hay en la vía es un peligro para niños y animales. «Una vecina me decía ayer que tiene miedo de sacar al perro a pasear porque se mete en la maleza y le tapa por completo. Y claro, el otro día fue a buscarle y se encontró una víbora». No es el único peligro del que se tienen que cuidar. «Garrapatas hay un montón. Y los niños quieren jugar, se meten en estas zonas verdes y los bichos les acribillan. A ellos les llega a la altura de la cintura, pero los perros desaparecen, es que les pierdes la pista», explica Merino.

Bancos invadidos

Lo mismo ocurre en la carretera que va desde la zona edificada hasta el funicular. A lo largo del camino «la maleza ocupa la acera de tal modo que si es de noche y no se ve muy bien, nos damos en la cara con las zarzas, porque nadie las corta», añade la mujer. Los bancos también estaban invadidos de vegetación:«La hierba lo cubre todo, es que no te puedes ni sentar», alega Merino. Y unos metros más adelante, la hierba no permite transitar por el lateral de un tramo estrecho de escaleras.

Ante esta situación, y tras haber escrito al Ayuntamiento «sin obtener respuesta» –recalca–, algunos vecinos han tomado la iniciativa y han desbrozado varias zonas del barrio: bajo los tendederos, en el entorno de los bancos, algunos puntos de campa frente a las viviendas... «No nos queda más remedio que hacerlo nosotros, parece que no contamos para nadie», lamenta.

Preguntado al respecto, el alcalde, Miguel Ángel Gómez Viar (PSE), ha explicado a este diario que el Ayuntamiento prevé «adecentar» toda la zona alta de Trapagaran «esta semana, antes de que arranquen las fiestas de La Arboleda el sábado».