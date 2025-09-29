Organizan seis visitas guiadas para disfrutar de la riqueza arquitectónica de Las Encartaciones Es una propuesta del museo de la comarca y de las Juntas Generales, con motivo de las Jornadas Europeas de Patrimonio, y arrancará el próximo 8 de octubre

Laura González Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:26

El Museo de Las Encartaciones, propiedad de las Juntas Generales de Bizkaia, se une de nuevo a las Jornadas Europeas de Patrimonio impulsadas por la Diputación, con conferencias y seis itinerarios guiados que ponen en valor la riqueza patrimonial de la comarca.

La primera ruta será el miércoles 8 de octubre, con una charla de Jesús Muñiz Petralanda, y un recorrido por las iglesias de Mercadillo y La Baluga, en Sopuerta. El día 15 habrá una ruta por el barrio de Aranguren, en Zalla. El domingo 19 el protagonismo estará en la zona de Bezi, en Sopuerta, con una conferencia de Bernardo García de la Torre, el organizador de estas Jornadas de Patrimonio, y un recorrido; un municipio en el que se visitará los días 25 y 26 la Mina Sorpresa, de la mano de Juan Manuel Román.

Las jornadas culminarán el 31 en Balmaseda, con el patrimonio de Martín de los Heros en el siglo XIX. «Queremos acercar el patrimonio a la ciudadanía de una forma viva, en los lugares donde sucedió la historia. Cada itinerario y cada conferencia es una oportunidad para redescubrir nuestra memoria colectiva y reforzar el vínculo con el territorio», ha señalado Javier Barrio, director del museo de Las Encartaciones. Todas las actividades son gratuitas, pero es necesaria la inscripción en www.enkarterrimuseoa.eus.