Un nuevo embarcadero deportivo en Santurtzi Esta semana arrancan los trabajos en el espigón del puerto pesquero, que tendrán una duración de tres meses, mediante una subvención foral de 160.000 euros

Infografía del nuevo embarcadero, que se ubicará en el espigón del puerto pesquero, cerca de la estatua de la Virgen del Carmen.

Diana Martínez Santurtzi Martes, 25 de noviembre 2025, 17:56 Comenta Compartir

Arrancan las obras para instalar un nuevo embarcadero en el espigón del puerto pesquero de Santurtzi, cerca de la estatua de la Virgen del Carmen, a través de una subvención foral de 160.000 euros. La Corporación municipal aprobó en el pleno de diciembre del pasado ejercicio la concesión por parte de la Autoridad Portuaria de una lámina de agua de 185 metros cuadrados y otros 5 de superficie terrestre para instalar este pantalán.

El objetivo de esta infraestructura es promocionar el deporte escolar, actividades acuáticas y el ocio saludable, sobre todo para el club de remo, que lleva años reclamando acceder al mar en mejores condiciones ante los múltiples resbalones que se producen en las actuales rampas.

