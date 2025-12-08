Una Navidad a lo grande a escala 'mini'

Diana Martínez Portugalete Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:13 Comenta Compartir

Se acerca la época más bonita del año, la Navidad. Un periodo en el que las calles rebosan de luz y color y las familias decoran sus hogares con todo tipo de ornamentos. El árbol, figuras de Olentzero y Papá Noel, guirnaldas... Y no puede faltar el belén, una estampa de lo más tradicional en estas fiestas. La mayoría de las casas cuentan con una escena del nacimiento, pero en el caso de Emma López, tiene para dar y tomar. Esta vecina de Portugalete posee una gran colección de más de medio millar de belenes para disfrutar de la Navidad a lo grande, pero a escala 'mini'. Y es que todas sus figuras son en miniatura. La mayoría tienen una altura de entre 15 y 10 centímetros, pero alguno llega a medir tan solo dos, en el caso más pequeño.

Estos son los mayores tesoros de López, que ha querido compartir un poco de su magia con la ciudadanía. Durante estas semanas expone en el centro cultural Santa Clara 'Pequeñas colecciones', compuesta por más de 250 belenes en miniatura. «No colecciono belenes porque sea religiosa, no tiene nada que ver. Al final, el belén representa a la familia, y las que somos madres sabemos que el día más importante de nuestra vida es cuando nace nuestro hijo», expresa esta jarrillera, directora de la coral Salazar Abesbatza.

¿Cómo se empieza una colección así? «Fue un poco sin pensar. Siempre me han gustado los belenes, en casa siempre poníamos. Soy nieta de Lorenzo Lorente, que ponía belenes con movimiento, y le siguió mi tío José Manuel. Me empezaron a regalar uno, me gustó y la cosa se me ha ido yendo de las manos», comenta entre risas. Con el paso de los años, entre la familia y los amigos le han regalado todo tipo de estampas. «Como saben que me gusta, cada vez que van a cualquier lado me traen nuevas piezas». En los últimos 15 años ha logrado hacerse con «560» belenes en miniatura.

Todos ellos los guarda en «cajas de ordenación, clasificados, y algunos los llevo al trastero de mi madre», relata. Porque ya no le entran ni en casa. Tanto marido como hijo «protestan adecuadamente» –añade–, pero sus tesoros continúan en su vida a pesar de las quejas. De hecho, para envidia del presidente venezolano Nicolás Maduro y de Vigo –que este año encendieron las luces en octubre y noviembre, respectivamente–, la Navidad en su hogar arranca en septiembre. «Pongo un par de colecciones en la entrada, luego los quito y pongo otros, voy rotándolos. Antes ponía todos por toda la casa, cuando tenía 100, pero ya no me caben todos».

«Hay muchos muy bonitos»

Decir su favorito es la cuestión más difícil. Le tiene un cariño especial a todos. Y en la exposición hay «muchos muy bonitos», recalca López. Por ejemplo, la colección 'Familias del mundo', compuesta por 25 nacimientos. Desde Malta, Italia, China, África, Sudáfrica hasta Canadá y Estados Unidos, además de comunidades como Euskadi o Madrid. «Me van regalando o me voy comprando yo, sobre todo cada vez que voy a Madrid, que paso por un sitio donde sé que los venden y compro un par de ellos». Su última adquisición, la de la Alhambra de Granada, se la regaló un alumno.

Otra colección, 'Cosas de casa', contiene representaciones del nacimiento en un cojín, en un plato, una taza, pinzas, cortadores de galletas, pendientes... «Esa es curiosa», señala la mujer. Hay de todo: clásicos, en juegos infantiles, de un teatro magnético, matrioscas, minifiguras metidas en una pequeña guitarra, pintados en huevos, en cajas de cerillas e incluso dentro de frutos secos como nueces, aunque el más pequeño está dentro de un pistacho.

«Es una exposición muy bonita para ver con toda la familia en estas Navidades. Estos belenes en miniatura nos invitan a viajar por el mundo y ver cómo se representa el nacimiento en distintas culturas», apunta Estíbaliz Freije, edil de Cultura. Se podrá visitar hasta el 26 de diciembre, de 9.00 a 21.00 horas de lunes a viernes.

