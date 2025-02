Monitores y socorristas de Barakaldo en un callejón sin salida tras 8 meses de conflicto

Laura González Barakaldo Jueves, 6 de febrero 2025, 19:29 Comenta Compartir

La huelga indefinida de los trabajadores subcontratados de los polideportivos de Barakaldo, como medida para reclamar mejoras y un convenio propio, supera ya los ocho meses. Después de un verano convulso, en el que las piscinas exteriores del municipio abrieron con más de dos semanas de retraso y solo estuvieron disponibles en los turnos en los que había personal eventual, cerrando muchas jornadas por falta de socorristas y generando desconcierto entre los vecinos, el conflicto continúa.

Es la razón de que las piscinas de Gorostiza continúen clausuradas desde finales de septiembre, y que las de Lasesarre solo estén disponibles por las mañanas, tras anular el Tribunal Superior del País Vasco hasta en dos ocasiones los servicios mínimos que había establecido el Gobierno vasco. Una situación que los trabajadores están tratando de desbloquear, aunque con escaso éxito. «El Ayuntamiento dice que no hay presupuesto, pero luego invierte en mejorar los accesos con pulseras, en poner nuevas máquinas en el gimnasio y en contratar nuevos asesores. Y la empresa –Emtesport– lo que nos ofrece es muy insuficiente», ha declarado este jueves a EL CORREO Francisco Javier Carrasco, portavoz de la treintena de empleados.

Además de un convenio propio, este colectivo también reclamaba al inicio la equiparación de los salarios con los del personal del Instituto Municipal del Deporte de Barakaldo, pero para llegar antes a un acuerdo han decidido aflojar sus pretensiones en este último aspecto, obteniendo, pese a todo, «el mismo resultado». «Nosotros hemos cedido un poco, pero ellos nada. Después de tres reuniones nos presentan lo mismo cambiando un punto o una coma, y eso no nos vale», han añadido, destacando que les han llegado a ofrecer «50 céntimos más por clase, solo a los monitores», y posibles subidas «si nadie se cogía la baja más de 15 días al año».

Es por ello que, aunque remarcan que llegarán «hasta el final», pese al «desgaste» al que aseguran están siendo sometidos, solicitan al Ayuntamiento y al IMD que «interceda». «Se escudan en que no tienen nada que hacer, pero nosotros estamos prestando un servicio público a través de una empresa privada, y deberían intervenir y proponer soluciones, porque con su dejadez están viéndose afectados numerosos usuarios». Carrasco aprovechó, además, para recomendar a los vecinos que se informen bien antes de apuntarse a cualquier actividad. «Están ofertando cursos de natación cuando saben que no se van a impartir. Lo único que quieren es que la gente se siga sacando el abono anual», ha criticado.

Salario digno

Indignados ante esta situación, la plantilla de socorristas y monitores subcontratados de Barakaldo ha remarcado a este periódico que están «por debajo del umbral que se ha fijado como un salario digno», y no entienden que pese a ello no se haya podido llegar en estos meses a una solución. «Estamos cansados de ceder y no recibir nada a cambio. Queremos una negociación justa y que se lleve a cabo pronto», zanjaron. El Ayuntamiento, cuestionado por este periódico, ha evitado hacer valoraciones al respecto.

