Un informe niega que el coche patrulla que «intoxicó» a dos agentes de Trapagaran tenga fugas

E. C.

Diana Martínez Trapagaran Jueves, 3 de abril 2025, 10:02 Comenta Compartir

Hace dos semanas el sindicato Erne denunció que dos agentes de la Policía Municipal de Trapagaran resultaron «intoxicados por monóxido de carbono mientras patrullaban» por el municipio en un vehículo, que además no tenía la ITV en regla desde noviembre. Según reveló el propio alcalde, Miguel Ángel Gómez Viar, a este diario, los policías se encontraron mal, con «síntomas de mareo y ganas de vomitar», y alegaron que parecía que «había entrado humo procedente del motor», pero que no se habían bajado las ventanillas del coche porque hacía frío. Ambos agentes acudieron al hospital donde les pusieron oxígeno. Sin embargo, no necesitaron ser ingresados.

Ante la situación, el Ayuntamiento mandó inspeccionar el vehículo en un taller. Tras realizar las revisiones oportunas, la empresa confirma que el vehículo se encuentra en «condiciones óptimas» y «no presenta signos de filtración de gases», según el informe técnico al que ha tenido acceso este diario.

Tal y como señala el documento, el coche patrulla fue sometido a «diversas pruebas dinámicas en carretera y en condiciones controladas para evaluar si se producía la entrada de gases en el interior del habitáculo». En concreto, se condujo a distintas velocidades y en diferentes asfaltos, prestando «especial atención» a posibles fugas de gases provenientes del sistema de escape, así como a posibles anomalías en el sistema de ventilación. Después se hizo una inspección estática en el propio taller, donde se revisaron «detalladamente» los sellos de las puertas, las juntas del capó y las conexiones del sistema de escape, «buscando posibles fallos que pudieran permitir la entrada de gases al habitáculo».

Tras la revisión, el taller confirma que no observó «ningún signo de entrada de gases quemados en el interior del vehículo. Durante la prueba no se detectó ningún olor o señal de contaminación del aire en el habitáculo del vehículo. Los sistemas de ventilación, así como los componentes del escape, se encontraron en buen estado y sin fugas evidentes», detalla el informe. La factura, entre la mano de obra y los recambios realizados, asciende a cerca de 1.200 euros.