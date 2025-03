Dos municipales de Trapagaran, intoxicados por el monoxido de carbono de su coche mientras patrullaban El turismo no tenía la ITV en regla

Diana Martínez Jueves, 20 de marzo 2025, 19:41 | Actualizado 20:22h.

Dos agentes de la Policía Municipal de Trapagaran resultaron intoxicados esta semana por monóxido de carbono mientras patrullaban por el municipio en un vehículo policial.

El sindicato ERNE denuncia que este vehículo no tenía la ITV en regla desde noviembre, debido a la dejadez por parte de la corporación municipal, responsables del mantenimiento de la flota de vehículos municipales.

Desde el sindicato «exigimos explicaciones inmediatas y la adopción de medidas urgentes para garantizar la seguridad de los agentes, incluyendo la revisión y mantenimiento adecuado de la flota de vehículos policiales o la sustitución de los mismos. No podemos permitir que la falta de gestión y previsión ponga en riesgo la vida de nuestros compañeros».

Ambos agentes acudieron al hospital donde les pusieron oxígeno. Sin embargo, no necesitaron ser ingresados.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Miguel Ángel Gómez Viar, ha señalado a este diario que un agente le llamó hace un par de días para comentarle el percance por el que dos oficiales se encontraron mal, con «síntomas de mareo y ganas de vomitar», alegando que parecía que «había entrado humo procedente del motor», pero que no se habían bajado las ventanillas del coche porque hacía frío. El regidor socialista aconsejó «llamar a la grúa» para trasladar el vehículo a un concesionario y reparar el problema. Ha sido este jueves cuando se ha percatado de que el mismo no había pasado la ITV. En ese sentido, Gómez Viar considera que, dada la baja de la suboficial -se están realizando las gestiones oportunas para cubrir la plaza-, son los propios agentes los que deberían tener la iniciativa de avisar de que el vehículo presenta algún fallo o que no ha pasado la ITV.