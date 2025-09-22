El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fotomontaje con los cuatro grandes molinos sobre la cima. E. C.

El Gobierno vasco vuelve a rechazar los dos parques eólicos en Balmaseda

Tras asegurar que los cuatro molinos pondrían en riesgo al alimoche, el Ejecutivo autonómico deniega ahora los permisos administrativos

Laura González

Laura González

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:13

Frenazo en seco al proyecto para la instalación de dos parques eólicos en Balmaseda, el Haya I y el Haya II. Impulsados por una firma española con sede en Barcelona, Side Recovery Systems, pretendía colocar cuatro grandes aerogeneradores en una de las aristas del Kolitza, hacia Sabugal. Cada uno de ellos tendría unos 120 metros, como un rascacielos de 30 plantas, y un diámetro rotor de las élices de 167 metros, lo equivalente a tres piscinas olímpicas. Pero el Gobierno vasco no ha dado el visto bueno a la operación.

Ya el pasado mes de agosto se hizo oficial la declaración de impacto ambiental negativa, al considerarse que los molinos causarían «afecciones inasumibles» para el alimoche, una especie protegida y en riesgo de extinción. Debido a ello, el Ejecutivo autonómico, y en concreto el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, ha vuelto a denegar ahora otra petición, en este caso la autorización administrativa previa. Una decisión ante la que se puede interponer recurso.

Un proyecto que ha suscitado rechazo tanto a nivel ciudadano como en las distintas administraciones. La plataforma 'Enkarterrin Makroeolikorik Ez' reunió el año pasado 1.240 firmas, resaltando «irregularidades e imprecisiones» en el intento de tramitación, la cercanía con el núcleo urbano y afirmando además que estos dos parques supondrían «un grave peligro para la biodiversidad». Poco después el Ayuntamiento presentó una treintena de alegaciones, resaltando que el Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables de Euskadi (PTS) choca contra el plan territorial comarcal y contra el planeamiento municipal, en el que se descarta el uso del suelo para ese fin.

Interferencias con radares

En consultas con diversas instituciones también se dejó constancia de posibles interferencia con radares meteorológicos, de afección a la gestión de emergencias, a zonas de colmenas y de la incompatibilidad con el plan de aves necrófagas, al no respetar un radio de 10 kilómetros en torno a las áreas críticas del alimoche. En este sentido, la Diputación advierte que las Encartaciones se consideran un «santuario» para esta especie, y que esta zona está dentro del espacio de interés natural 'Montes de Ordunte', donde «debiera estar excluido de desarrollo eólico».

Muy cerca de esta ubicación, entre las cimas del Kolitza y La Garbea, se desestimó el pasado año otro proyecto que contemplaba seis aerogeneradores. En fase de concurrencia fue el Gobierno vasco el que lo descartó, dando paso al estudio de los dos parques eólicos que ahora tanto Ayuntamiento como ecologistas esperan que obtenga pronto el cerrojazo definitivo al que parece ir encaminado.

