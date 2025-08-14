El Gobierno vasco rechaza dos parques eólicos en Balmaseda por afectar al alimoche

El Gobierno vasco rechaza la instalación de dos parques eólicos en Balmaseda por el efecto negativo que tendrían los aerogeneradores sobre la población de alimoches. ... El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad publicó ayer en el Boletín Oficial del País Vasco la resolución por la que formula una declaración de impacto ambiental negativa para los parques La Haya I y La Haya II. Considera que los molinos causarán «afecciones inasumibles» para una especie con el grado de amenaza como el que esta tiene.

Ambos parques habían sido promovidos por la compañía Side Recovery Systems en el extremo oeste del término municipal de Balmaseda, en el límite con la provincia de Burgos. El proyecto preveía que cada una de estas instalaciones contase con dos molinos con una altura hasta el buje de 119 metros y un diámetro rotor de 167 metros. La potencia conjunta que se preveía para los cuatro aerogeneradores era de 14,6 megavatios.

El Gobierno vasco ha tenido en cuenta a la hora de rechazar la declaración de impacto ambiental diferentes informes, entre ellos el elaborado por la Diputación de Bizkaia, que alertaban del efecto perjudicial que la instalación tendría sobre la población del alimoche en la zona. Hablamos de una especie vulnerable incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

«Las Encartaciones mantiene un importante núcleo poblacional de alimoche con una de las mayores densidades de la especie de Europa. Las 10 parejas de esta comarca suponen una quinta parte de la población vasca y allí se encuentra el dormidero más grande, en cuanto a número de ejemplares, de la cornisa cantábrica». Este entorno tiene una relevancia internacional de cara a la conservación de la especie. Se le considera un «santuario», según se recoge en el informe que acompaña a la resolución desfavorable emitida por el Gobierno vasco.

Precedente del Kolitza

El documento especifica además que en esta zona existe «un flujo intenso de otras especies, algunas de las cuales están también catalogadas en peligro de extinción o de especial protección -milano real, milano negro, buitre leonado...- cuyo estado de conservación puede verse comprometido de llevarse a cabo la instalación del parque eólico».

Estos molinos energéticos no son los primeros cuya construcción en Balmaseda ha sido descartada por el Gobierno vasco. Durante el año pasado ya se desestimó la colocación de seis aerogeneradores entre las cimas del Kolitza y La Garbea.