El festival de cine de Santurtzi proyectará una treintena de cortos El certamen, que se celebrará del 23 al 1 de noviembre, traslada las exhibiciones a cuatro espacios municipales para dar cabida a una mayor asistencia

Diana Martínez Santurtzi Jueves, 16 de octubre 2025, 17:50

Arranca la XIII edición del festival de cine de Santurtzi, Santurzine, que se celebrará del 23 de octubre al 1 de noviembre. En esta ocasión se ha seleccionado una treintena de trabajos –de un total de 800– y un jurado profesional formado por el director y guionista Jon Garaño, la actriz Itxaso Quintana, la compositora Beatriz López-Nogales y el actor, director y guionista Gastón Haag, repartirá entre los mejores cerca de 6.000 euros en premios.

Como es habitual, habrá cuatro secciones competitivas. El apartado Estatal volverá a estar dirigido a producciones españolas; sección Santurtzi reunirá trabajos de carácter local; Euskal Pantailak promocionará la producción vasca; e Ibiltariak versará sobre las vulneraciones de los Derechos Humanos. En ese sentido, desde Amnistía Internacional, Andoni Aranzabe avanza que los siete cortos seleccionados en esta última sección tratan temas como la discriminación de colectivos LGTBI, desapariciones forzosas, violencia machista, expulsión de migrantes de Estados Unidos e incluso la proliferación de armas en el gigante americano.

El certamen, que cuenta con la colaboración de EL CORREO, se reinventa y en esta edición cuenta con dos novedades. En primer lugar, los cortos, que hasta ahora se han proyectado en bares, se trasladarán a cuatro espacios municipales con más aforo para favorecer una mayor asistencia: la Casa Torre, la cofradía de pescadores, la sala Kresala y el hotel Palacio Oriol. «El festival ha crecido tanto que los bares se nos han quedado pequeños», subraya Iñigo Cobo, director del certamen.

Otra novedad es la duración del evento. «Antes duraba cuatro semanas y se realizaban las actividades los fines de semana, pero ahora concentraremos el programa en una semana larga», en concreto, diez días dedicados al séptimo arte, explica Cobo. Habrá cuatro días de proyecciones de las obras participantes (24, 26, 28 y 29), dos de preestrenos (23 y 30) y otro para ver una película sorpresa (25), así como conciertos, coloquios, exposición, encuentros con Urko Olazabal y cineastas, y un mercado de cine de segunda mano (el 26).