Gurruchaga, vocalista de la Orquesta Mondragón, durante un concierto en las fiestas de Bilbao del año pasado. Mireya López

El festival de cine de Santurtzi otorgará su galardón honorífico a Javier Gurruchaga

La organización quiere reivindicar la versatilidad y trayectoria del artista, «capaz de transgredir diferentes géneros artísticos en sus proyectos para el cine, la música y la televisión»

Diana Martínez

Santurtzi

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:24

El festival de cortometrajes de Santurtzi, Santurzine, entregará el premio Serantes, su galardón honorífico, al músico y actor Javier Gurruchaga (Donostia, 1958) durante la gala de clausura de la decimotercera edición del certamen, que se celebrará el próximo 1 de noviembre. De esa manera, la organización quiere reivindicar la versatilidad y trayectoria de Gurruchaga, «capaz de transgredir diferentes géneros artísticos en sus proyectos para el cine, la música y la televisión».

El artista lleva medio siglo al frente de la Orquesta Mondragón, ha participado en los programas La bola de cristal y Viaje con nosotros, así como en películas, cortometrajes y series. También ha sido nominado a los premios Goya y ha ganado dos Fotogramas de Plata y la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Por su parte, Santurzine arrancará el 23 de octubre con el preestreno de la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, en el SKA, donde una semana después, el día 30, acogerá asimismo el preestreno de 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes, mejor película en la sección Un Certain Regard de la última edición del Festival de Cannes y producida por los guipuzcoanos Irusoin. Próximamente se anunciará el resto de la programación.

