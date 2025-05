«Espero que cada vez haya más 'locos' que se aventuren a abrir un negocio»

Diana Martínez Santurtzi Martes, 20 de mayo 2025, 18:59 Comenta Compartir

Desde su constitución en 2000, la asociación Comercios Unidos de Santurtzi lleva un cuarto de siglo poniendo en valor los negocios locales. «Intentamos hacer por el pueblo y para el pueblo», remarca la presidenta de la entidad, Ana Ramos.

– Cumplen 25 años, ¿cómo fueron los comienzos?

– A través de la fusión entre las tres asociaciones que existían entonces por el municipio, las de Zona 4, Txitxarra y Serantes. Más de un centenar de establecimientos de todos los géneros posibles: Moda, joyas, alimentación, electrodomésticos, juguetería, librerías, asesorías, autoescuelas, peluquerías... Tenemos de todo.

– ¿Y cuál es el secreto?

– Intentar hacer las cosas bien, sobre todo mirando por y para el pueblo. Y ser un referente en el comercio local, que necesita que alguien le escuche. Es importante tener a quien poder preguntar. Ese es el motivo de que llevemos 25 años, y esperamos cumplir otros 25 más.

– ¿Cómo ha evolucionado el comercio en todo este tiempo?

– Muchísimo. Hace 25 años no estaban ni los centros comerciales ni internet, al menos no con tanta pujanza como la que tienen ahora. Los que tenemos un pequeño negocio lo tenemos más difícil que entonces. Las plataformas 'online' son muy poderosas, lo que obliga a cambiar el chip, a vender de una forma diferente. Pero la gente sigue valorando que haya alguien que le atienda, que sepa de lo que habla, y no comprar directamente sin que nadie le aconseje. Aunque algunos cambios están bien, como por ejemplo contar con las redes sociales para llegar a más clientes. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y evolucionar, ahí está la clave.

– En muchos municipios se ven cada vez más persianas bajadas. ¿Hace daño la competencia de Amazon e internet?

– Sí, no lo vamos a negar. Pero no es lo único que hace daño. Los alquileres están caros, las instituciones no ayudan mucho a abrir negocios... Es complicado levantar la persiana cada mañana y obtener un sueldo más o menos digno.

– Supongo que guardará muy buenos momentos en la memoria.

– Muchos, sobre todo cuando hacemos campañas y fiestas, en las que salimos a la calle, la gente te ve y reconoce la labor de la asociación. También cuando nos reunimos con la Sardina de Plata, que es una fiesta por y para el comercio que celebramos desde hace 30 años. Es algo bonito porque al final cada uno está en su tienda y veces no tenemos contacto más que por teléfono, por lo que este es un momento de encuentro.

– Y malos también.

– Sin duda, la pandemia. Estábamos todos sin saber muy bien qué hacer, cómo atender a la gente... Muchos tuvieron que cerrar, no les quedó otro remedio: otros permanecimos abiertos por ser de primera necesidad. Conjugar todo eso fue algo bastante complicado.

– ¿Qué acciones emprenden para impulsar las compras?

– Hacemos dos campañas al año, en primavera y otoño, que son las más fuertes. Y luego otras en ciertas fechas, como Navidad, San Valentín, el Día de la Madre... A todos nos gusta que nos regalen cosas, y si haces una compra y encima te llevas algún regalo, pues los clientes se animan más.

– ¿Qué piden a las instituciones para ayudar más a este sector?

– Que estén más pendientes de las necesidades de cada comercio. A veces nos sentimos un poco olvidados.

– ¿Cuál es el futuro del pequeño comercio?

– Esperemos que la gente siga comprando en las tiendas pequeñas, y que cada vez haya más 'locos' que se aventuren a abrir un negocio, aunque ser autónomo es complicado. Vamos a tener que luchar mucho para poder mantener las puertas abiertas.

– ¿Qué reto se marca?

– Conseguir más asociados, porque juntos somos más fuertes.

– ¿Cómo tienen pensado celebrar la efeméride?

– Todos los años celebramos la Sardina de Plata en el marco de las fiestas de El Carmen, y este año vamos a darle un valor importante a Comercios Unidos. Celebraremos nuestro 25 aniversario, aunque todavía no podemos adelantar nada. Pero habrá más cosas, una batería de actuaciones a las que iremos dando salida a lo largo del año

– De momento ya están recibiendo felicitaciones de comerciantes y figuras reconocidas del municipio.

– Sí, nos han llegado sus mensajes y vídeos con mucha alegría. Sobre todo de instituciones públicas, entidades privadas y vecinos que nos agradecen la labor que hacemos. Es una satisfacción muy grande. Estamos compartiendo los vídeos que nos mandan en nuestras redes sociales para que llegue a la gente. Ya nos ha felicitado gente como Javier Antón, de 'Vaya Semanita', la deportista Leire Martínez, Tolín el mariachi, grupos políticos, clubes deportivos... Muchos se animan.