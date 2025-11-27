El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El día 20 tendrá lugar una carrera de competición de 4,8 kilómetros. A. M.

Un diciembre solidario y deportivo en Muskiz

La localidad organiza dos partidos, una carrera de competición y una maratón de spinning cuya recaudación se destinará a la investigación de la enfermedad rara Phelan McDermid

Diana Martínez

Muskiz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

Muskiz presenta un diciembre deportivo y solidario por el síndrome Phelan McDermid, una enfermedad rara que sufre Oier, un pequeño campeón de 10 años de Ortuella. La agenda contará con cuatro eventos. El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes 12 en el frontón Donibane, que acogerá un partido de pelota por parejas de serie B. En la jornada siguiente se disputará un encuentro triangular de veteranos de fútbol en el Malecón entre el Athletic, Sestao y Barakaldo.

También se celebrará el día 20 la III Milia, organizada por Unión Deportiva Muñatones, que constituye una carrera de competición de 4,8 kilómetros (tres millas, de ahí el nombre del evento) y un kilómetro más solidario. La salida se hará desde la plaza Meatzari. Por último, el día 21 el polideportivo acogerá la maratón de spinning 'Pedalea en Verde', cuya inscripción estará abierta hasta el 15 de diciembre. La entrada o inscripción para cada evento será de 5 euros, que se donarán a la causa solidaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  3. 3 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  4. 4

    Al menos 83 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  5. 5

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  6. 6

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  7. 7 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  8. 8 Los parados que cobrarán un subsidio de 570 euros en lugar de 240 gracias a este cambio del SEPE
  9. 9

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  10. 10

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un diciembre solidario y deportivo en Muskiz

Un diciembre solidario y deportivo en Muskiz