Un diciembre solidario y deportivo en Muskiz La localidad organiza dos partidos, una carrera de competición y una maratón de spinning cuya recaudación se destinará a la investigación de la enfermedad rara Phelan McDermid

Diana Martínez Muskiz Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:28 Comenta Compartir

Muskiz presenta un diciembre deportivo y solidario por el síndrome Phelan McDermid, una enfermedad rara que sufre Oier, un pequeño campeón de 10 años de Ortuella. La agenda contará con cuatro eventos. El pistoletazo de salida tendrá lugar el viernes 12 en el frontón Donibane, que acogerá un partido de pelota por parejas de serie B. En la jornada siguiente se disputará un encuentro triangular de veteranos de fútbol en el Malecón entre el Athletic, Sestao y Barakaldo.

También se celebrará el día 20 la III Milia, organizada por Unión Deportiva Muñatones, que constituye una carrera de competición de 4,8 kilómetros (tres millas, de ahí el nombre del evento) y un kilómetro más solidario. La salida se hará desde la plaza Meatzari. Por último, el día 21 el polideportivo acogerá la maratón de spinning 'Pedalea en Verde', cuya inscripción estará abierta hasta el 15 de diciembre. La entrada o inscripción para cada evento será de 5 euros, que se donarán a la causa solidaria.

