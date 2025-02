Sin barreras con la Inteligencia Artificial

Laura González Miércoles, 26 de febrero 2025, 17:37 Comenta Compartir

La Inteligencia Artificial está revolucionando ya el mundo con el abanico infinito de posibilidades que ofrece. Una nueva era tecnológica que en Barakaldo están tratando de acercar a las personas mayores para combatir la brecha digital, demostrando que no hay edad para poder estar a la última, pese a la complejidad que entrañan estas novedosas herramientas.

Para ello el Ayuntamiento puso en marcha hace unos días un taller, que se ofrecerá a lo largo de veinte sesiones hasta el 7 de mayo, en el que una treintena de mayores del municipio se están formando ya en estas aplicaciones que permiten generar texto, imágenes, voz, música y vídeos. Unas clases, que tienen lugar en el Centro de Integración Social (CIS) de Los Hermanos, a las que no ha dudado en apuntarse Manuel Arroyo, fundador de la asociación Hijos de Jaén de Barakaldo. «Tengo 75 años y esta es una gran oportunidad para los que somos de los tiempos de las canicas, las chapas y las goitiberas», ha afirmado con humor en uno de los descansos. «Nos están enseñando un montón de programas que no hemos oído hablar en la vida y hacemos cosas que antes ignorábamos. Siempre hay que aprender más». En su caso, él es músico, y posee algunos premios por composiciones de bilbainadas. «Escribir canciones me va a ser más fácil cuando me enseñen a hacerlo con esto», ha declarado.

En la sesión de este miércoles todos ellos han tenido la tarea de generar una imagen antigua de Barakaldo, añadiéndole un toque actual, como jugadores del Athletic colgados de Altos Hornos. «Es impresionante todo lo que se puede hacer. Yo soy ingeniero industrial, tuve una oficina aquí que la dejé hace diez años y si me hubiera pillado esto me hubiera solucionado mucho, hubiera sido un gran colaborador de trabajo. Me gustaría volver a nacer otra vez y resituarme en este momento con esta tecnología», ha apuntado a sus 79 años José María Gómez-Cambronero, sentado junto a su mujer, Esmeralda Fernández. «En la tele escuchas que si a uno le han cambiado la cara, a otros han usado su voz... Yo me apunté para no quedarnos atrás y para volver a hacer cosas con el ordenador, porque desde que me he jubilado se te va olvidando».

Las clases durarán hasta mayo y ya les han lanzado propuestas para aprovechar la IA y mejorar su organización doméstica

Lo mismo le ocurre a José Luis Garzaran, quien trabajó toda su vida en Altos Hornos. «Hay que ponerse al día. Como yo no soy de bares aquí estoy, aprendiendo», ha afirmado. En estas clases ya les han enseñado que subir archivos o documentos a alguna de estas herramientas puede ayudarles a tener una mejor organización doméstica y una fácil gestión de sus facturas.

Relación intergeneracional

Este taller lo ofrecen estudiantes de tercer curso de Ingeniería de Datos de Inteligencia Artificial de la Universidad de Deusto, por lo que fomenta además una relación intergeneracional. «Nos hacen consultas como niños curiosos. Es una oportunidad fantástica porque nosotros también aprendemos de ellos», ha asegurado Mei Torres, una de estos jóvenes que ejercen como profesores. Junto a ellos está como ayudante José Antonio de Lucas, asistente a un taller anterior en Bilbao. «Muchos quieren aprender a crear una carta para reclamar algo o una felicitación para sus nietos». Desde el Ayuntamiento, el concejal de Acción Social, Mikel Antizar (PNV), ha confirmado que debido a la alta demanda sacarán nuevas convocatorias para combatir la brecha digital y seguir acercando la Inteligencia Artificial a los mayores de Barakaldo.