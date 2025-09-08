Barakaldo lleva conciertos de rock local a los barrios
Catorce grupos locales llenarán las plazas de música en directo durante siete jornadas
Diana Martínez
Barakaldo
Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:17
Regresa el rock local y la música en directo a Barakaldo, que celebra una nueva edición del festival Udazkena Rock desde este viernes hasta el 4 de octubre. El área municipal de Cultura, con la colaboración de la Diputación, vuelve a ofrecer a los vecinos de la localidad fabril la oportunidad de descubrir a grupos de rock en las plazas de los diferentes barrios. En esta ocasión serán catorce los grupos que se podrán escuchar en San Vicente, Rontegi, Zaballa, Zuazo-Arteagabeitia, Retuerto, Bagatza y la Herriko Plaza.
Para ello se han programado siete jornadas en las que tocarán dos bandas por día. El festival arrancará este viernes en San Vicente, con Densidad Zero y Alerta Petrov. El día 19 tocarán Malestar y Motorsex en Rontegi, mientras que el sábado 20 será el turno de Nasti de Plasti y Tipulagazz en Zaballa (junto al metro Elkano).
El jueves 25 actuarán Hombre Normal y Transeúntes en Zuazo-Artegabeitia y a la jornada siguiente, Retuerto vibrará al son de Fugitivos de la Luz y Sabes muy bien. En octubre, el día 3 amenizarán el barrio de Bagatza Room20 y Alex de Benito Band. El festival concluirá en la Herriko Plaza el día 4 con los grupos Falling Black y Ardo Beltza. Todas las actuaciones empezarán a las 20.00 horas. «Los conciertos son completamente gratuitos, por lo que me gustaría invitar a la ciudadanía a dejarse llevar por el ritmo del rock local y disfrutar de los diferentes barrios de nuestra ciudad, su comercio, su hostelería, su ambiente….», apunta la edil de Cultura, Nerea Cantero.
