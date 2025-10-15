Barakaldo celebrará Halloween con un concurso de decoración y miles de premios La campaña impulsada por la asociación ABK aprovechará esta fiesta para dar ambiente en la localidad e incentivar las compras

Las brujas, los vampiros, los esqueletos, las calaveras y los fantasmas volverán a tomar Barakaldo de la mano de la asociación de comercio, hostelería y servicios ABK. Por octavo año consecutivo, con motivo de la celebración de Halloween el próximo 31 de octubre han lanzado una campaña especial, con el doble objetivo de dar ambiente en la localidad y a la vez animar e incentivar las compras.

Para ello pondrán en marcha un rasca y gana, con 15.000 papeletas, que desde los establecimientos repartirán a los clientes, del día 31 y hasta el 2 de noviembre. Con ellos se despacharán 1.500 premios, como pulseras, colgantes y otros objetos de los clubes deportivos del municipio. «Animamos a todos los comerciantes a participar. Se pueden inscribir en nuestra web desde el día 20 al 22. El año pasado tuvimos a más de un centenar», ha decclarado Diana Santos, miembro de la asociación.

Pintxos 'terroríficos'

También habrá un concurso de decoración, tanto de interior como de escaparates, y se esperan pintxos y bocados 'terroríficos' en los bares que se sumen a esta iniciativa. «Han demostrado que esta festividad se puede aprovechar también para conseguir más clientes», ha apuntado el presidente de la agencia municipal de desarrollo Inguralde, David Solla, aplaudiendo la propuesta. María Antonia Ruiz, y Ana Isabel Díaz, de la tienda de moda de mujer Anadi, ya han confirmado que se sumarán al evento, y además de la decoración ofrecerán caramelos a los más pequeños de la casa.

