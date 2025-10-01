Alicia Borrachero, Carlos Hipólito y Elena Rivera protagonizan el festival internacional de teatro de Santurtzi El cartel consta de 19 obras con gran presencia femenina, espectáculos urbanos y un homenaje a los circos clásicos del siglo XX

Diana Martínez Santurtzi Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:00 Comenta Compartir

Las artes escénicas serán protagonistas en Santurtzi durante un mes con la celebración del festival internacional de teatro, que alcanza su XLVI edición. En esta ocasión serán 19 las propuestas innovadoras de dentro y fuera del Estado, con mayor presencia femenina y hasta un homenaje a los circos clásicos del siglo XX. El programa mezcla «humor, danza, música y circo de la mano de compañías y artistas de diversos géneros, internacionales, autoras consagradas, nuevos talentos y figuras consolidadas e intérpretes del momento, como Alicia Borrachero, Carlos Hipólito, Elena Rivera, Kiti Mánver y Aitziber Garmendia», ha señalado la alcaldesa, Karmele Tubilla.

En una «clara apuesta» por poner en valor la igualdad de género en las artes escénicas, nueve de las obras están dirigidas por mujeres y doce cuentan con autoría femenina, reflejando un equilibrio real y necesario en la creación teatral contemporánea, apunta la directora de Cultura de la Diputación, Begoña de Ibarra, quien recalca que se trata de una «programación teatral de altura que nos ofrece la oportunidad de sumergirnos en fascinantes historias y de ponernos en la piel de personajes únicos».

Del 1 al 30 de noviembre, la ciudadanía podrá disfrutar de espectáculos clásicos pero renovados como 'Marcela', protagonizado por Celia Freijeiro y basado en el capítulo XIV de El Quijote de Miguel de Cervantes; 'El perro del hortelano' de Paco Mir (Tricicle), una adaptación moderna, ágil y llena de humor del clásico de Lope de Vega; y 'El rey Lear', de la compañía portuguesa Chapitô, una adaptación minimalista y meta-teatral que combina el drama clásico con la comedia.

También se contará con obras de gran calado social, como 'Dysphoria' de María Goiricelaya, que pone el foco en los recientes casos de fraude de género acontecidos en Reino Unido; 'Los lunes al sol', adaptación de una película que presenta un conflicto y personajes con una nueva composición que conmoverá al público; 'Música para Hitler', una obra que explora el dilema moral del músico Pau Casals, quien se negó a tocar ante el exlíder nazi; '¿Dónde están los niños?', de Jokin Oregi, o 'Una cuestión de formas', una comedia negra sobre las apariencias y la manipulación en las relaciones.

Este año se cuenta con el espectáculo circense de gran formato 'Ambulant', cuyos artistas harán un homenaje a los circos clásicos de principios del siglo XX. Cabe destacar que este espectáculo ha ganado varios premios, como el MAX 2025 a Mejor labor de producción, al mejor espectáculo de circo de las Artes Escénicas Valencianas 2023; al mejor espectáculo familiar de la Mostra de Teatre d'Alcoi 2022, a la mejor escenografía en Lleida 2023; y el Fetén 2024 al mejor espectáculo de circo. Por otra parte, la prestigiosa compañía alemana Familie Flöz cerrará el festival por todo lo alto con 'Hokuspokus'.

Abonos a 140 euros

El euskera también saldrá a escena mediante tres obras: la comedia 'Artea' de Txalo Produkzioak; la tragicomedia 'Badakizu plastikozko loreak ez direla inoiz bizi izan, ezta?', de Tanttaka, que versa sobre enfermedades mentales y el desamor; y 'Agur, Peter Pan', un espectáculo de títeres. El festival incluye asimismo dos propuestas de teatro de calle. El 1 de noviembre, a las 13.00 horas, tendrá lugar 'Naturaren ispilua', un espectáculo itinerante de música, danza y títeres dirigida al público familiar; y al día siguiente a la misma hora, 'El peor espectáculo del mundo, ¡¡de momento!!', un 'biopic' de un héroe de barrio, que tuvo especial mención en la Umore Azoka 2025.

Como es habitual, se ofrecerán bonos de 140 euros (120 para socios del Serantes Kultur Aretoa) para todo el festival –excepto las obras en euskera– y precios con descuentos del 50% para jóvenes y desempleados. La venta de bonos arranca hoy en taquilla, mientras que las entradas individuales se podrán adquirir a partir de mañana, tanto en taquilla como en web.

Temas

Teatros

Danza

Circo

Euskera

Santurtzi

Humor

títeres