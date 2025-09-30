El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de una edición anterior. E. C.

Abanto celebra la tradición sidrera

El paseo Blasco Ibáñez acogerá el domingo una nueva edición del Sagardo Eguna, con una feria de artesanía, kalejira, baile, música y cata comentada

Diana Martínez

Abanto

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:45

Abanto celebrará el sábado una nueva edición del Sagardo Eguna para poner en valor la tradición sidrera. La jornada, organizada por el grupo de baile Harrigorria y el Ayuntamiento minero, contará con un variado programa de actividades culturales, gastronómicas y divulgativas con el fin de promover el conocimiento de la elaboración artesanal de la sidra, el consumo responsable y el vínculo con las raíces rurales y productivas de la comarca.

Desde las 10.00 el paseo Blasco Ibáñez de Gallarta acogerá una feria de artesanía, kalejira, bertsolaris y dantzaris. A las 13.30 tendrá lugar una cata comentada organizada por Euskal Sagardoa, de la mano de Mikel Garaizabal, y a las 15.00, se celebrará la tradicional comida popular.

La tarde estará amenizada por varias actuaciones. A partir de las 19.00 la Ekoetxea acogerá los conciertos de Erramun Martikorena, Oreka TX, Mixel Ducau y Ana Belén García. La jornada concluirá a las 20.30 con el espectáculo Patxi Pérez Dantza Plaza, en Blasco Ibáñez.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  6. 6

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  7. 7 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  8. 8

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  9. 9

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  10. 10 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Abanto celebra la tradición sidrera

Abanto celebra la tradición sidrera