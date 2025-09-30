Abanto celebra la tradición sidrera El paseo Blasco Ibáñez acogerá el domingo una nueva edición del Sagardo Eguna, con una feria de artesanía, kalejira, baile, música y cata comentada

Diana Martínez Abanto Martes, 30 de septiembre 2025, 15:45 Comenta Compartir

Abanto celebrará el sábado una nueva edición del Sagardo Eguna para poner en valor la tradición sidrera. La jornada, organizada por el grupo de baile Harrigorria y el Ayuntamiento minero, contará con un variado programa de actividades culturales, gastronómicas y divulgativas con el fin de promover el conocimiento de la elaboración artesanal de la sidra, el consumo responsable y el vínculo con las raíces rurales y productivas de la comarca.

Desde las 10.00 el paseo Blasco Ibáñez de Gallarta acogerá una feria de artesanía, kalejira, bertsolaris y dantzaris. A las 13.30 tendrá lugar una cata comentada organizada por Euskal Sagardoa, de la mano de Mikel Garaizabal, y a las 15.00, se celebrará la tradicional comida popular.

La tarde estará amenizada por varias actuaciones. A partir de las 19.00 la Ekoetxea acogerá los conciertos de Erramun Martikorena, Oreka TX, Mixel Ducau y Ana Belén García. La jornada concluirá a las 20.30 con el espectáculo Patxi Pérez Dantza Plaza, en Blasco Ibáñez.