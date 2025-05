«Las voladuras del subfluvial nos hacen todavía estar más en contra del proyecto»

Leire Pérez Getxo Domingo, 11 de mayo 2025, 13:33 Comenta Compartir

Decenas de personas se han echado esta mañana de domingo a la carretera, para en bicicleta denunciar la construcción del subfluvial de Lamiako, el túnel que unirá Getxo y Portugalete y que costará 450 millones de euros. De igual forma que el año pasado, la protesta partió a las 11.00 horas del Ayuntamiento de Portugalete, y llegó a la sede de la Diputación, en la Gran vía bilbaína, una hora después. Como en otros actos contra el túnel, los convocantes, la plataforma que aglutina vecinos y grupos ecologistas, reivindicaron una «movilidad sostenible en vez de esta imposición que va a aumentar el tráfico un 33% y, por extensión, la contaminación y el cambio climático».

El portavoz del colectivo, Hodei Rodríguez, destacó «la necesidad de fomentar el transporte público y la bicicleta». Según recordó las afecciones van a ser «muy importantes» para el instituto de Romo, en Getxo. Los argumentos para oponerse son variados. «Esta obra sólo va a aumentar el parque de coches. Con el dinero que cuesta el subfluvial la Diputación podría comprar una bicicleta eléctrica para cada vizcaíno», subrayaron los manifestantes.

Pero además, ahora se añade otro razonamiento más de peso: las 83 detonaciones que se prevén para acelerar las obras en Artaza y que, según las previsiones, recortarán siete meses el plazo de construcción. «La introducción de voladuras que, además lo ha hecho la Diputación con alevosía, como una modificación parcial, cuando es un cambio muy sustancial, y que los efectos sobre el instituto y el entorno sean mayores, nos hace todavía estar más en contra. De hecho, el instituto ni siquiera ha podido alegar, se han enterado porque nos lo dijo Ekologistak Martxan. La Diputación no se ha puesto en contacto con el instituto cuando es el principal afectado. Ni siquiera han preguntado a la comunidad educativa, lo queremos denunciar muy fuerte». «Ahora tenemos más razones para oponernos a este proyecto», resumieron.

Parque Artaza

En esta ocasión, se sumaron menos participantes que el año pasado a la marcha ciclista. Algunos prefirieron esperar a los ciclistas en el parque de Artaza, en Leioa, donde ha terminado la concentración pasadas las 13.00 horas. «Creemos que por el tiempo ha habido gente que no se ha sumado, pero hay un llamamiento para que los que no tienen bici o no han querido venir aquí, vengan directamente a Artaza y así ha sido», comentó Rodríguez.

La plataforma antisubfluvial no se da por vencida, a pesar de que el proyecto está avanzado, y continuará realizando acciones de protesta. La próxima será una acampada los días 14 y 15 de junio en el parque de Artaza. «Habrá muchas más, seguiremos hasta que paremos este proyecto, al final lo conseguiremos», se mostró convencido Rodríguez.