Las obras de remodelación incluyeron repavimentar la explanada y ampliar las zonas verdes de esta zona. J. G.

Vecinos de Erandio denuncian el deterioro de una plaza reformada hace dos meses

Baldosas levantadas, humedades sin resolver y el rótulo del nombre casi eliminado empañan la obra urbanística en el barrio de Astrabudua

Johana Gil

Johana Gil

Erandio

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Apenas han pasado un poco más de dos meses desde que las obras de renovación de la plaza Josu Murueta, en Erandio, finalizaran y ya ... se empiezan a registrar averías y desperfectos. La transformación que tenía el objetivo de mejorar la accesibilidad, la sostenibilidad y la imagen del espacio público se ha convertido en el foco de las quejas vecinales.

